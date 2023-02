Optimizor aduce conceptul internaţional de IT Managed Services şi tehnologie în România

La un an şi jumătate de la preluarea de către grupul Bittnet, compania ITPrepared devine Optimizor, companie din România specializată în livrarea serviciilor gestionate şi integrate în domeniul IT, specializată în consiliere privind implementarea de tehnologii digitale şi disruptive, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, prin modelul personalizat de lucru şi prin varietatea soluţiilor, tipul de servicii la cerere "managed servicies", pe care Optimizor îl oferă companiilor în căutare de asistenţă IT, reprezintă un sistem inovativ, cu răspuns rapid şi costuri optimizate. Şi, totodată, o adaptare şi o actualizare la o piaţă în care angajarea, păstrarea şi perfecţionarea specialiştilor IT interni pot fi provocări reale pentru companii. Atât din punct de vedere al costurilor şi bugetelor alocate, inclusiv pentru cursuri de formare continuă, cât şi al timpului destinat rezolvării de probleme tehnice.

În plus, compania îşi propune, prin componenta sa de educaţie, schimbarea mentalităţii industriei IT din România prin introducerea modelului internaţional de servicii IT gestionate.

Realitatea din domeniul IT este una dificilă. Conform INS şi studiului "Impactul industriei de software şi servicii IT în economia României, 2020", realizat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), România se confruntă anual cu un deficit de 15.000 - 20.000 de IT-işti, care se tot adânceşte, în timp ce facultăţile de profil nu pot livra mai mult de aproximativ 8000 de absolvenţi pe an. Tot aici intervine şi problema migraţiei, pentru că mulţi dintre specialişti fie sunt greu de păstrat într-o companie, fie aleg să lucreze în afara ţării.

Această situaţie impune găsirea unei strategii inteligente, care să vină în întâmpinarea problemelor tehnice ale companiilor din România, iar Optimizor le oferă acestora servicii IT personalizate şi eficiente. Printre acestea se numără acces la serviciile unei echipe de IT formată din specialişti cu experienţă pe pieţe competitive (precum SUA), acces la cele mai noi tehnologii (procese IT, aplicaţii, soluţii de stocare, desktop şi comunicaţii, mobilitate etc), răspuns rapid şi asistenţă (helpdesk, asistenţă tehnică), acces la achiziţionarea licenţelor, implementarea infrastructurii IT, monitorizarea reţelei, garanţia securităţii informaţiilor şi recuperarea acestora în situaţii de urgenţă, acces la training-uri de specialitate.

"Optimizor simbolizează două lucruri, ambele cu rădăcina în cuvântul optim: optimizarea proceselor şi a experienţei generale legate de managed services în IT, împreună cu nevoia mereu prezentă de optimizare a utilizării resurselor. Ne dorim să schimbăm mentalitatea industriei în ceea ce priveşte managed services în IT, venind în întâmpinarea clienţilor noştri cu cele mai recente tehnologii disponibile, o echipă prietenoasă şi o modalitate de raportare inovatoare.", menţionează Alexandru Ana, CEO şi cofondator Optimizor.

Potrivit studiului realizat de ANIS, acest domeniu rămâne unul foarte competitiv, performant şi rezilient, inclusiv în perioade de crize. Cu a doua cea mai mare contribuţie la exporturile totale de servicii ale României şi cu 12,8 miliarde de euro producţie economică internă, industria de software şi servicii IT (SW&IT) în România este "starul sectorului de informaţii şi comunicaţii", ce reprezintă cca. 7% din PIB. Industria SW&IT contribuie în medie de 3 ori mai mult la creşterea reală a PIB-ului, comparativ cu ponderea sa în PIB. Fiecare 1 euro producţie SW&IT generează circa 0,7 euro de contribuţie directă în PIB, în timp ce media naţională este de < 0,5 euro. De asemenea, 270 mii locuri de muncă create în economia naţională şi fiecare 10 angajaţi din industria de software şi servicii IT susţin alte circa 10,5 locuri de muncă în economia naţională, se arată în raportul menţionat. Industria de software şi servicii IT a avut, în perioada 2014-2019, o creştere medie anuală reală semnificativă (cca. 15%), cu mult peste creşterea reală a economiei naţionale. Similar, în perioada economică marcată de efectele pandemiei de COVID-19, industria de software şi servicii IT, precum şi macro-sectorul Informaţii şi comunicaţii per ansamblu, au păstrat o rată de creştere accelerată.

Conform ANIS, această industrie a avut în perioada 2015-2020 cea mai ridicată rată de creştere a numărului de angajaţi, situându-se în Top 5 industrii angajatoare şi, potrivit BestJobs, 2022 a fost anul recordurilor în recrutare, cu peste 400.000 de locuri de muncă disponibile pe platforma de recrutare online. Domeniile cu cele mai multe oferte de angajare şi cu cele mai multe angajări au fost Vânzări, IT /Telecom, Inginerie, Financiar /Contabilitate şi Producţie /Logistică.

În ciuda acestor premise atractive de creştere, inclusiv a cererii de forţă de muncă din sectorul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi din industria SW&IT, cu peste 20.000 de locuri noi de muncă, există un deficit tot mai mare de personal, peste 10.000 de specialişti TIC noi, în ceea ce priveşte cererea versus oferta anuală. Potrivit unui sondaj realizat de Loginro în rândul companiilor din tech, în 2022 piaţa de IT din România se confruntă cu un deficit de aproximativ 25.000 de profesionişti în domeniu, cu 10.000 mai mult decât în 2019. Acest deficit de specialişti, după cum subliniază şi BestJobs, rămâne în continuare o problemă şi o provocare pentru 2023 în domeniile IT, Sănătate şi Tehnic.

În acest context, Optimizor răspunde acestor dificultăţi cu care se confruntă companiile mici, mijlocii sau mari în căutare de specialişti IT. Cu o echipă formată din specialişti cu pregătire continuă în cele mai noi tehnologii, Optimizor acoperă fie nevoile integrale de servicii IT ale unei companii, fie doar anumite sectoare, se menţionează în comunicat.