Pariorii au motive de supărare după ultima gală Oscar, în schimb amatorii de surprize se pot declara satisfăcuţi. Decişi să puncteze la capitolul premiere, membrii Academiei americane de film (AMPAS) au votat masiv pentru o peliculă din afara SUA, dar specialiştii susţin că surpriza putea fi anticipată, nefiind pentru prima dată când se vorbeşte des­pre strategii geopolitice când vine vorba de acordarea acestor premii.

Filmul "Parasite" (Coreea de Sud) a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor, la cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar des­făşurată la Los Angeles, unde au fost anunţaţi câştigătorii la 24 de categorii, votaţi de membrii Academiei americane de film. Cei peste 8.700 de membri ai AMPAS, prefesionişti din industrie americani şi străini, au ales câştigătorii după ce nominalizaţii au fost desemnaţi de reprezentanţii a 17 bresle din Academie. Drama de război "1917" a lui Sam Mendes a primit trei trofee, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", a primit două, la fel şi "Joker" al lui Todd Phillips şi "Ford v Ferrari" al lui James Mangold. Trofeele galei din acest an au fost împărţite, iar surpriza serii a reprezentat-o producţia sud-coreeană, recompensată anul trecut cu Palme d'Or la Cannes. Dacă era de aşteptat că se va impune la categoriile "lungmetraj internaţional" şi "scenariu original", pelicula a fost laureată şi pentru regie şi la categoria "cel mai bun film". Lungmetrajul vorbeşte despre inegalitatea socială. Are în centru o familie care face eforturi financiare şi aspiră la o viaţă mai bună. Este o comedie violentă despre conflictul dintre clase sociale şi despre lăcomie. Din distribuţie fac parte Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun şi Jang Hyae Jin. Scenariul este scris de Bong Joon Ho şi Jin Won Han. "Parasite" este primul film sud-coreean care este nominalizat la categoriile "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi "cel mai bun film". În total filmul a primit 6 nominalizări, inclusiv pentru "cel mai bun regizor" (Bong Joon Ho). Tot câte 6 selecţii au primit "Marriage Story", "Little Women" şi "Jojo Rabbit". Drama "Joker", regizată de Todd Phillips, avea cele mai multe nominalizări - 11 -, inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun actor în rol principal" (Joaquin Phoenix). "The Irishman" (r. Martin Scorsese), "Once Upon a Time... in Hollywood" (r. Quentin Tarantino) şi "1917" (r. Sam Mendes) au primit câte 10 selecţii fiecare. Netflix domină între studiouri, cu 24 de no­minalizări pentru filmele "The Irish­man" al lui Scorsese, "Marriage Story" (r. Noah Baumbach) şi "Two Popes" (r. Fernando Meirelles). Sony Pictures a primit în total 20 de nominalizări, pentru "Once Upon a Time... in Hollywood" al lui Tarantino, "Little Women" al Gretei Gerwig şi "A Beautiful Day in the Neighborhood" al lui Marielle Heller. Disney a primit 17 selecţii, pentru filme ca "Frozen II" şi "The Lion King".

Rapperul american Eminem a fost una dintre surprizele galei Oscar, unde a interpretat piesa "Lose Yourself", a mulţumit Academiei americane, într-un mesaj publicat pe Twitter, şi şi-a exprimat regretul că i-au trebuit 18 ani să ajungă să cânte melodia pe scena galei Oscar.

În 2003, Eminem a fost recompensat cu trofeul pentru "cântec original", însă nu a fost prezent la gală pentru a interpreta piesa sau pentru a-şi ridica premiul. "Dacă ai o altă şansă, o altă ocazie... Mulţumesc pentru că m-aţi primit. Îmi pare rău că mi-a luat 18 ani să ajung aici", a scris el pe Twitter după reprezentaţie. În urmă cu câteva săptămâni, Eminem a lansat albumul "Music to Be Murdered By", dar se vorbeşte că între cele două evenimente este o legătură strânsă. Pe scena galei Oscar au urcat şi Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz şi Randy Newman au interpretat cele cinci compoziţii nominalizate la categoria "cel mai bun cântec original". Billie Eilish, invitat special, a cântat melodia "Yesterday" (The Beatles) pentru segmentul In memoriam, în care au fost amintiţi cineaştii care au încetat din viaţă anul trecut.

Spre deosebire de anii trecuţi, când au fost susţinute diferite cauze, la ediţia de anul acesta puţini invitaţi au ţinut să transmită un mesaj prin hainele şi accesoriile purtate. Actriţa Natalie Portman a ales o ţinută Dior Haute Couture. Pelerina purtată de ea a avut brodate numele Scafaria, Wang, Gerwig, Diop, Heller, Matsoukas, Har'el şi Sciamma - regizoare care au fost omise din rândul nominalizaţilor de anul acesta.

Spike Lee a ales Gucci. Costumul mov, cu inserţii aurii, a avut imprimat numărul 24 - acesta fiind omagiul adus fostului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit pe 26 ianuarie într-un accident de elicopter. Cineastul a purtat şi accesorii asortate. "Tribut, onoare, omagiere", a spus el pe covorul roşu. "Toţi îi simţim lipsa. Prezint în seara asta, dar, în acelaşi timp, vreau să reprezint. Vreau să le fac pe amândouă în seara asta", citează The Hollywood Reporter. Kobe Bryant a fost unul dintre laureaţii galei Oscar din 2018, pentru scurtmetrajul animat "Dear Basketball". Spike Lee a regizat documentarul "Kobe: Doin' Work" (2009), despre activitatea lui Bryant. Între prezenţele spectaculoase pe covorul roşu al Oscarurilor s-au numărat Charlize Theron, care a purtat o creaţie Dior Haute Cou­ture şi diamante în valoare de 5 milioane de dolari, Renee Zellweger - Armani Prive şi Cynthia Erivo - Versace.

Saoirse Ronan a ales Gucci, iar Florence Pugh, care i-a fost parteneră în "Little Women", ambele nominalizate, a purtat Louis Vuitton.

Actorul Billy Porter a purtat o rochie Giles Deacon, cu pene din aur de 24 de karate, Scarlett Johansson, o rochie Oscar de la Renta din mătase, iar cântăreaţa Janelle Monae, care a deschis gala, o creaţie argintie Ralph Lauren. Penelope Cruz a ales din nou Chanel, la fel şi cântăreaţa Billie Eilish.