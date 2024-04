OVES Enterprise: investiţiile în inovaţie şi în crearea de noi produse ar putea genera o creştere de circa 30% a industriei locale de IT în 2024

Blocajul în care se află piaţa românească de IT, marcată de disponibilizări, de suspendări de proiecte, de contextul politico-economic actual s-ar putea încheia anul acesta. Condiţia este ca firmele de IT să schimbe abordare şi să se concentreze pe inovaţie şi pe crearea de noi produse şi soluţii adaptate noului context tehnologic, ce presupune prioritizarea dezvoltării competenţelor în domenii de vârf, precum AI, blockchain, şi cybersecurity, potrivit unei analize a OVES Enterprise, companie dezvoltatoare de software şi producător de drone, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, astfel, potrivit OVES Enterprise, investiţiile în inovaţie şi în crearea de noi produse ar putea genera o creştere de circa 30% a industriei româneşti de IT în 2024.

"Companiile româneşti de IT ar trebui să îşi asume un risc şi să investească în echipe de R&D, să folosească experienţa acumulată după finalizarea şi livrarea de proiecte complexe şi să lucreze la propriile produse. Da, este comod pentru cele mai multe firme de IT să livreze soluţii software pentru clienţii existenţi şi să facă mentenanţă apoi. Însă nu prea mai merge aşa acum - realitatea din teren este diferită. Dacă vor să crească, să se dezvolte, companiile de IT trebuie să facă un efort în plus pentru a începe munca la produsele proprii, să investească în inovaţie şi în software development", spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Potrivit analizei OVES Enterprise, sprijinirea de către stat a companiilor locale de IT să acceseze finanţare, pieţe externe prin misiuni economice, târguri internaţionale de tehnologie, infrastructură etc. joacă un rol crucial în repornirea industriei IT.

"În Ucraina, după începerea războiului, multe companii de IT au avut de suferit prin prisma lipsei proiectelor. În acest context, statul a impulsionat jucătorii de pe piaţă să lucreze la produse de inovaţie, asigurându-i că îi vor ajuta să atragă finanţare. Şi asta au făcut. Şi în SUA, statul încearcă să convingă marile fonduri de investiţii să investească din nou în inovaţie. Le oferă mai multe facilităţi dacă investesc în astfel de produse. Şi vorbim de produse noi, care sunt finanţate şi care au nevoie de programatori pentru a fi dezvoltate", mai spune Mihai Filip.

Cât priveşte domeniile care vor atrage cele mai multe investiţii şi proiecte de inovaţie, se vor remarca în perioada următoare segmentele de energie regenerabilă, eCommerce, proptech şi zona de programare la nivel de cip, embedded. Pe zonele de fintech şi automotive se înregistrează deja o încetinire a ritmului de dezvoltare, potrivit specialiştilor OVES Enterprise.

"Îi încurajez pe toţi cei care vor să facă acest pas să înceapă cu puţin. Să nu investească sume mari încă de la început, chiar dacă sunt convinşi în acel moment că produsul va avea tracţiune. Pot începe cu o echipă mică, de 2-3 oameni, să dezvolte produsul până la stadiul de MVP şi să vadă ce feedback primesc din piaţă. Dacă produsul nu are tracţiune, se aplică regula "fail fast". Dacă, însă, produsul merge în direcţia corectă, trebuie sa crească echipa şi să încerce să avanseze rapid pentru că există riscul ca altcineva să lucreze la un produs similar", mai spune Mihai Filip.

OVES Enterprise a intrat, începând din septembrie anul trecut, într-o nouă linie de business: producţia de drone. Decizia de investiţie în acest domeniu a fost luată însă cu un an înainte, compania dezvoltând acum atât zona de hardware, cât şi pe cea de software.

OVES Enterprise lucrează, în prezent, la 7 produse inovative, iar bugetul de investiţii anunţat pentru 2024 este de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea propriilor produse şi pentru continuarea procesului de extindere internaţională, cu focus pe zonele de Software as a Service, Space and Defense şi Cybersecurity.