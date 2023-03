Paralela 45 lansează curse charter spre Antalya de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu

În perioada 31 mai - 13 septembrie, săptămânal, în fiecare zi de miercuri, va decola de pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa câte un avion al companiei Corendon Airlines, în regim charter, spre Antalya, a anunţat Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism Paralela 45, în cadrul unei conferinţe de presă.

Alin Burcea a spus că vor fi 16 plecări în sezonul 2023, precizând: "Pentru seriozitatea ei, noi am ales Corendon Airlines - o companie turcească specializată în general pe curse charter. Are 38 de aeronave, este mai scumpă puţin (cu 10 euro), faţă de compania Tarom de exemplu, însă cea mai mare întârziere pe care a avut-o anul trecut a fost de 20 de minute. Noi, Paralela 45, suntem contractori pentru aceste curse charter, dar mai avem doi parteneri şi trei colegi turoperatori (ei au locuri mai puţine).

Cele mai bune luni pentru turism în Antalya sunt mai şi octombrie. Din 10 mai sunt temperaturi de 28-30 de grade, iar tarifele faţă de august sunt sub jumătate, în conditiile în care, în ultimii ani, tarifele au crescut cu câte 20% în medie, anual. Şi în octombrie, la fel. De pildă anul trecut am vrut sa fac un infotrip pentru agenţii de turism în 15 octombrie, iar partenerul meu de acolo nu a mai reuşit să găsească camere libere. Aşa ca am făcut conferinţa Paralela 45 în 29 octombrie, iar afară erau 30 de grade şi hotelurile tot pline.

Deocamdată ne-am propus sa derulăm cursele din Constanţa până la 13 septembri, dar dacă merge bine, vom continua pană la 1 octombrie".

Alin Burcea a precizat că preţurile pachetelor turistice pentru Antalya pornesc de la 400 de euro, la hotelurie la care Paralela 45 are exclusivitate, în funcţie de campaniile promoţionale care se află acum în derulare. Sunt pachete de şapte nopţi de cazare, cu toate taxele incluse, care conţin transport cu avionul/cursă charter dus-întors, taxe de aeroport, transfer la hotel si de la hotel la aeroport, masa în regim all inclusive/ultra all inclusive, în funcţie de tipul de hotel ales, plus asistenţa turistică în limba română (ghid), precum şi comisioanele pentru agenţie şi partenerul din Turcia.

Hoteluri sunt multe în oferta Paralela 45. Pentru 15 dintre ele, agenţia are exclusivitate în acest sezon, ceea ce pentru turişti înseamnă preţuri mai bune.

Alin Burcea a adăugat: "Antalya s-a dezvoltat cu cap în ultimii 40 de ani. Nu s-au vândut terenuri, s-au dat în concesiune pe 49 de ani, iar investitorii au fost selectaţi direct, fără licitaţii, de guvernul turc, în baza unor investiţii obligatorii de minim 20-30 milioane euro. În general au fost firme care nu aveau activităţi în turism, dar au construit acolo hoteluri. Dacă în România s-ar fi procedat la fel, ajungeam la DNA.

În Antalya, din cele 400 de hoteluri 399 sunt de 5 stele standard, superior sau de lux, dar conceptul de bază este all inclusive - captiv în sistem. Stai acolo şi ai, pe lângă mâncare, o serie de activităţi: cluburi pentru copii şi adulţi, bar, sport, saună, masaj etc. Din păcate, excursiile opţionale au scăzut mult în ultimii 15-20 de ani, pentru că lumea nu mai are interes sa iasă din staţiune. Acolo, un club care are 100.000 mp este mic! Cluburile mari au 500.000 mp, un milion de mp. Asta apropo de cei de la noi care vor sa facă all inclusive...

În Constanţa avem deja un grad de ocupare de 45%, pentru că Dobrogea este foarte aproape de Turcia, iar dumneavoastră cunoaşteţi mai bine realităţile de acolo, de exemplu că distanţa dintre Antalya şi zonele în care a fost cutremur este de peste 700 km. Aşa cum cei din Oradea ştiu mai bine ce este în Ungaria".

În Antalya au fost anul trecut aproximativ 245.000 de români cu zboruri charter, în vacanţă.

Bogdan Artagea, directorul general al Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu, a declarat, referindu-se la noua destinaţie lansată de Paralela 45: "Este un lucru bun pentru constănţeni, în primul rând pentru că pot să călătorească mult mai repede în Antalya, având în vedere că acum aeroportul este mult mai aproape. Check-in-ul se poate face cu două ore înainte, nu vor mai pierde timp pe autostradă, nu vor mai cheltui bani în plus până la Bucureşti. E un lucru bun pentru toată lumea. Sper să fie şi alte destinaţii pe chartere în viitor".