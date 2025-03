Parlamentari ruşi acuză ţara noastră de acţiuni ostile

Comisia Dumei de Stat pentru investigarea amestecului străin în afacerile interne ale Rusiei a transmis Procuraturii Generale şi Ministerului de Externe documente privind presupuse "acţiuni ostile ale autorităţilor române faţă de Federaţia Rusă", a declarat Vasili Piskarev, şeful Comisiei pentru securitate, citat de TASS, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit parlamentarului rus, analiza Comisiei a vizat forumul "Marea Neagră: frontiera viitorului pentru o Europă sigură şi stabilă", desfăşurat recent în Parlamentul României, unde ar fi participat reprezentanţi ai unei organizaţii teroriste interzise în Rusia. Piskarev nu a precizat la ce organizaţie se referă.

"Materialele colectate au fost transmise Procuraturii Generale pentru evaluare juridică şi luarea măsurilor necesare conform legislaţiei ruse, precum şi Ministerului de Externe pentru un răspuns politic şi diplomatic faţă de autorităţile române, care au oferit o platformă parlamentară teroriştilor pentru a desfăşura provocări împotriva ţării noastre", a declarat Piskarev, conform unui mesaj publicat pe Telegram de Comisia pe care o conduce.

Parlamentarii ruşi susţin că, în cadrul evenimentului organizat la Bucureşti, "s-au făcut apeluri repetate către statele occidentale pentru înfrângerea militară a Rusiei şi dezmembrarea acesteia în mai multe state independente". De asemenea, potrivit acestora, au existat propuneri de "retragere a Rusiei de la Marea Neagră", ceea ce ar constitui "apel public la acţiuni menite să încalce integritatea teritorială a Federaţiei Ruse" şi "apel public la declanşarea unui război de agresiune", a afirmat Piskarev.

În replică, ministrul român de interne, Cătălin Predoiu, a respins acuzaţiile formulate de Moscova.

Forumul The Black Sea Forum: Frontier of the Future for a Secure & Stable Europe a avut loc la 19 martie 2025, la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Printre participanţi s-au numărat miniştri români, ministrul de interne al Bulgariei, un invitat de la Jamestown Foundation, reprezentanţi ai organizaţiilor Paneuropa România şi Paneuropa Austria, precum şi ai Atlantic Club Bulgaria.