Patria Bank - profit net de 5,3 milioane lei în 2019

Patria Bank a avut anul trecut un profit net de 5,3 milioane lei, de la o pierdere de 267.000 lei în 2018, în timp ce venitul net bancar a crescut cu 4%, la 166,5 milioane lei, de la 160 milioane lei în anul anterior, potrivit rezultatelor preliminare raportate Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Daniela Iliescu, Director General Patria Bank, a declarat: " Atingerea profitabilităţii în an, pentru exerciţiul financiar 2019, ne bucură, fiind un obiectiv urmărit şi aşteptat de investitori şi de întreagă organizaţie. 2019 a fost un an cu decizii importante, unele chiar dificile, dar necesare - dacă ne gândim la optimizarea reţelei teritoriale, cu paşi noi în direcţia digitalizarii şi, poate cel mai important, cu menţinerea şi manifestarea interesului crescut de a finanţa antreprenoriatul românesc. Peste 750 de milioane de lei (din totalul de 841 milioane de lei) au ajuns la antreprenori prin credite micro, agro şi IMM, cu sau fără garanţii, antreprenori cărora le mulţumim pentru încredere. Privim cu optimism la 2020, ne dorim să continuăm creşterea şi să fim un participant activ şi inovativ în segmentele de business şi pe piaţă de capital."

Principalii contributori la atingerea rezultatului pozitiv au fost:

• Creşterea organică pe toate liniile de activitate prin vânzări de credite de peste 841 milioane de lei în cursul anului 2019 şi o creştere a ponderii creditelor brute în total active de la 57% la finele lui 2018 la 62% la 31 decembrie 2019.

• Creşterea veniturilor operaţionale cu 6,50 milioane lei faţă de anul 2018. Anul 2019 a generat o consolidare a veniturilor, atât în zona veniturilor din dobânzi (+13% faţă de 2018), cât şi în cele de natură tranzacţională (creştere de 13% a veniturilor din comisioane).

Împreună cu reducerea cheltuielilor, acestea au generat o creştere a rezultatului operaţional cu 27,9 milioane lei faţă de anul anterior.

Evoluţia pozitivă este rezultatul eforturilor echipelor de vânzări pe toate liniile de activitate: Micro, Agro, IMM & Small Corporate şi Retail, care au generat credite noi în 2019 de 841 milioane lei.

• Optimizarea şi reducerea cheltuielilor operaţionale cu 13% (21,4 milioane de lei) pe fondul optimizarilor la nivelul reţelei teritoriale, precum şi a eficientizării administrării cheltuielilor în general.

• Consolidarea bazei de capital, impactată pozitiv de emisiunea de obligaţiuni negarantate, neconvertibile şi subordonate, denominate în Euro, în valoare totală de 5 milioane de Euro plasată cu succes în luna septembrie 2019. Obligaţiunile au o scadenţă de 8 ani şi o rată a dobânzii fixă de 6,50%/an, iar emisiunea a fost înregistrată în octombrie în fonduriile proprii ale băncii, urmare a aprobării primite de la Banca Naţională a României.

La 31 decembrie 2019, totalul activelor însumează valoarea de 3,191 miliarde lei, în uşoară scădere (8%) faţă de sfârşitul anului 2018.

Potenţialul de creştere a veniturilor este susţinut mai ales de nivelul raportului credite/depozite, la nivel de 62% la 31 decembrie 2019, care, deşi a fost în creştere faţă de finalul anului anterior când înregistra nivelul de 57%, este sub nivelul mediu de 70% al sectorului bancar.

Pentru anul 2020 Patria Bank va continua sa fie un jucator activ in finantarea companiilor si antreprenorilor din mediul urban si, impreuna cu Patria Credit IFN, in comunitatile rurale. Dezvoltarea comunitatilor si promovarea incluziunii financiare, economice si sociale in mediul rural, prin microfinantare si creditare Agro, raman in focusul bancii, alaturi de dezvoltarea segmentului retail (persoane fizice), preponderent in mediul urban si in orasele mici, in special prin cresterea pe zona de credite ipotecare.