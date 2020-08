Paybyface, un sistem de plată prin recunoaştere facială, disponibil acum pentru utilizatorii de carduri Up

Posesorii cardurilor Up Dejun şi Up Cadou vor fi primii utilizatori de carduri de beneficii care au acces la plăţi în magazinele partenere prin simpla scanare a feţei pe un iPad instalat la punctul de vânzare, anunţă un comunicat de presă remis astăzi de Up România.

Utilizatorii de carduri Up Dejun şi Up Cadou îşi vor face un cont în aplicaţia PayByFace, disponibilă atât în AppStore, cât şi în Google Play, înregistrarea constând în efectuarea unui selfie, înscrierea datelor cardurilor emise şi setarea unui PIN la alegere. Odată contul creat, cei care doresc efectuarea de plăţi prin intermediul PayByFace în locaţiile care permit această metodă de plată trebuie doar să solicite folosirea iPad-ului pentru scanarea feţei şi vor putea achita sume până în 30 de lei fără a folosi mâinile. Pentru sumele mai mari de 30 de lei, se va introduce un PIN pe ecranul iPad-ului pentru un plus de securitate a datelor. Plăţile sunt procesate de platforma EuPlătesc. Factura va fi transmisă prin e-mail, aşa cum se procedează şi în cazul serviciilor de ride sharing.

Elena Pap, Director General Up România şi Director Regional Up Group, a spus: "Up România a pornit un amplu proces de digitalizare prin care dorim să oferim beneficiarilor noştri o experienţă simplificată în utilizarea beneficiilor emise de compania noastră. Pe lângă posibilitatea plăţilor online la cât mai mulţi comercianţi, ne dorim ca aceştia să dispună de metode de plată rapide şi sigure. Astfel, în acest moment, utilizatorii noştri au posibilitatea plăţii cu telefonul prin Apple Pay, a plăţii fără telefon, doar prin scanarea feţei, prin PayByFace şi, în curând, a plăţii direct din aplicaţia Up Mobil."

Fintech-ul românesc PayByFace, creat de Mihai Drăghici, are ca obiectiv instalarea tehnologiei biometrice până la sfârşitul anului 2021 la 500 de parteneri comerciali din România. În acest moment, plata prin intermediul unui simplu selfie se poate face în mai multe locaţii din Bucureşti.