PayPoint România anunţă direcţiile strategice pentru 2025

PayPoint România anunţă pilonii strategiei pentru anul în curs, concentrându-se pe extinderea reţelei de POS-uri şi lansarea de soluţii, servicii şi produse care consolidează poziţia companiei pe piaţa serviciilor bancare, cu beneficii atât pentru comercianţii parteneri, cât şi pentru utilizatorii finali, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

"Ultimii ani au adus schimbări fundamentale în structura core business-ului PayPoint, pe baza cărora vom creşte accelerat în perioada următoare. A fost un proces cu multe provocări, în care am reuşit să ne reinventăm: de la brand-ul corelat exclusiv serviciului de plăţi în numerar, am devenit o companie cu un portofoliu variat de soluţii de plată moderne, ce răspund nevoilor partenerilor din comerţ şi utilizatorilor finali. Dezvoltarea serviciilor de plată prin card (prin intermediul POS-ului fizic, a celui virtual sau a celui neasistat) reprezintă principalul pilon al strategiei pe termen lung.

Ne dorim să avem cu toţi comercianţii parteneri colaborări de durată reciproc-avantajoase, iar pentru asta facem eforturi să venim mereu cu beneficii relevante pentru ei. De exemplu, avem şi dezvoltăm în continuare colaborări prin care oferim partenerilor eligibili soluţii financiare precum credite avantajoase sau business card-uri dedicate. În plus, în planurile pentru acest an sunt incluse multe alte proiecte ambiţioase care ne vor permite să ne consolidăm poziţia atât pe piaţa de retail, în general, cât şi pe cea a serviciilor bancare, în particular", a declarat Utku Ogrendil, CEO PayPoint România şi 24pay.

Prezente în România încă din 2008, serviciile PayPoint sunt disponibile la nivel naţional într-o reţea de peste 25.000 de puncte de plată, în care consumatorii pot efectua o gamă variată de plăţi recurente. Ultimii doi ani au adus schimbări majore în ceea ce priveşte direcţia strategică a companiei: odată cu înlocuirea tuturor terminalelor din piaţă cu POS-uri de ultimă generaţie, PayPoint şi-a îndreptat atenţia către un nou serviciu, cel de acceptare la plată a cardurilor pentru cumpărăturile efectuate în locaţiile partenere. Serviciul este la momentul actual disponibil într-o mare parte din reţea, compania focusându-se mai departe pe semnarea cât mai multor parteneriate cu societăţi comerciale ce au nevoie de POS-uri atât pentru a răspunde reglementărilor legale, cât şi pentru a rămâne relevante în faţa consumatorilor ce preferă plata prin card.

Cea de-a doua jumătate a anului 2024 a venit cu lansarea a două noi soluţii de plată, ca alternativă pentru POS-ul fizic asistat, ambele cu greutate în strategia pe termen lung. Astfel, PayPoint pune la dispoziţia partenerilor (societăţi comerciale) şi o aplicaţie ePOS, o soluţie de acceptare a plăţilor cu cardul de pe telefonul mobil. Acest POS virtual se adresează oricărui tip de business, dar în special afacerilor pentru care mobilitatea este esenţială: servicii de curierat şi livrare, comerţ stradal, servicii la domiciliu, restaurante etc. Totodată, compania şi-a diversificat soluţiile de acceptare a plăţilor cu cardul şi cu ajutorul terminalelor POS neasistate pentru maşinile de tip Self Service (automate de vânzare, parcări, spălătorii, staţii de încărcare a maşinilor electrice, sisteme de emitere bilete etc.).

Pentru 2025, PayPoint România pregăteşte o serie de proiecte cu greutate, între care se numără semnarea de parteneriate cu furnizorii de softuri de gestiune şi case de marcat, lansarea unui serviciu de cash advance (retragere de numerar din reţea, în anumite condiţii), implementarea opţiunii de plată în rate a cumpărăturilor efectuate prin intermediul POS-ului sau un serviciu de POS sharing (utilizarea unui singur dispozitiv POS pentru mai multe bănci). Totodată, compania pregăteşte şi lansarea unui serviciu cash-to-card, prin care clientul se prezintă într-o locaţie PayPoint, achită comerciantului o sumă în numerar iar, cu ajutorul POS-ului, aceasta îi va fi creditată pe card.