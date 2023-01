Pieţele europene, în a treia zi de avans

Bursele europene au crescut ieri, pentru a treia zi la rând, după ce Franţa a anunţat o încetinire a inflaţiei.

• Euronext Paris

- Acţiunile producătorului auto francez Renault SA au urcat cu 3%, la 34,20 euro la ora locală 14.47, cele ale rivalului franco-italo-american Stellantis NV - cu 1,9%, la 14,06 euro.

Inflaţia în Franţa a încetinit neaşteptat în decembrie, după nivelul record înregistrat în luna precedentă, în urma unei creşteri mai reduse a preţului energiei, arată datele preliminare publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică de la Paris.

- Titlurile producătorului francez de articole de lux Hermes International SA s-au apreciat cu 3,3%, la 1.539,50 euro la ora 14.47, cele ale Christian Dior SA - cu 3,4%, la 723 de euro.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 2,1%, la 6.757,97 puncte la ora 14.45.

• London Stock Exchange

- Titlurile producătorului britanic de medicamente GlaxoSmithKline Plc au înregistrat un avans de 0,6%, la 1.460 pence la ora 14.29, cele ale AstraZeneca Plc - de 1,5%, la 11.708 pence. Conform JPMorgan, sectorul farmaceutic şi cel al biotehnologiei din Europa îşi vor păstra primele ridicate, cel puţin în perioada în care vor exista temeri de recesiune.

- Indicele FTSE 100 s-a apreciat cu 0,3%, la 7.575,70 puncte la ora 14.25.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au crescut ieri dimineaţă, în aşteptarea unor date privind economia SUA.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co., cel mai mare grup bancar american, s-au apreciat cu 0,8%, la 136,21 dolari la ora locală 09.32, cele ale Bank of America Corp. - cu 1,5%, la 34,03 dolari. Băncile trebuie să conştientizeze riscurile cheie asociate cu criptomonedele, inclusiv incertitudinile legale şi informaţiile înşelătoare publicate de firmele de active digitale, avertizează autorităţile de reglementare din SUA, la mai puţin de două luni de la colapsul FTX.

- În acelaşi sector, acţiunile Citigroup Inc. au crescut cu 1,8%, la 46,60 dolari la ora 09.43, cele ale Wells Fargo & Co. - cu 1,5%, la 42,42 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,4%, la 33.257,50 puncte la ora 09.44, S&P 500 - cu 0,5%, la 3.842,78 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. s-au apreciat cu 1,6%, la 127,08 dolari la ora 09.41, valoarea de piaţă a grupului tehnologic revenind la peste două trilioane de dolari după ce în ziua anterioară scăzuse sub acest prag pentru prima dată din luna mai 2022.

- Titlurile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au consemnat un avans de 2,6%, la 110,93 dolari la ora 09.42. Marţi, acţiunile Tesla au scăzut cu 14%, după ce, luni, compania a raportat 405.278 de livrări pentru trimestrul al patrulea din 2022 şi 1,31 milioane de livrări pentru întreg anul trecut. Aceste cifre au reprezentat un record pentru producătorul auto condus de Elon Musk, dar au fost sub aşteptările analiştilor.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,4%, la 10.426,29 puncte la ora 09.47.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, pe fondul informaţiilor conform cărora valul de infecţii Covid din China pare să fi trecut de vârf.

- Titlurile grupului bancar japonez Sumitomo Mitsui Financial Inc. s-au apreciat cu 1,5%, la 5.375 yeni, cele ale Mizuho Financial Group Inc. - cu 3%, la 1.912 yeni, pe fondul aşteptărilor legate de efectele benefice ale schimbării politicii monetare a Băncii Japoniei.

- Acţiunile companiei auto Honda Motor Co. au urcat cu 0,3%, la 3.042 yeni, cele ale producătorului de roboţi industriali Fanuc Corp. - cu 0,1%, la 19.855 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,5%, la 25.716,86 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 1,6%, la 46,04 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 1,7%, la 117,34 dolari australieni, în pofida declinului cotaţiilor materiilor prime. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au câştigat 2,8%, atingând 20,97 dolari australieni.

- Titlurile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, au crescut cu 1,1%, la 21,06 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - cu 3,3%, la 3,14 dolari australieni, după ce cotaţia metalului galben a urcat la cel ai ridicat nivel din ultimele şase luni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1,6%, la 7.059,20 puncte.