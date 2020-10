Plant an App se listează pe republic.co

Plant an App, startup românesc specializat în low-code, anunţă listarea pe Republic.co, platformă din Statele Unite ale Americii de tip equity crowdfunding. Compania vizează să atragă investiţii de până la 1,07 milioane de dolari. Procesul de a investi capital într-o companie listată pe Republic.co este extrem de simplu. Orice companie sau persoană fizică din întreaga lume poate devenit investitor într-un start-up de tehnologie, conform unui comunicat trimis redacţiei.

Obiectivele Plant an App includ atragerea de investiţii de cel puţin 25.000 de dolari, cu un target de 500.000 de dolari în maxim trei luni şi 50% din această sumă în prima lună de la lansarea campaniei. Demersul de listare pe platforma Republic.co este susţinut de rezultatele excelente înregistrate până acum de start-up în ceea ce priveşte veniturile, potenţialul de creştere, dar şi portofoliul de clienţi.

Campania Plant an App este activă pe platforma Republic.co până pe data de 21 martie 2021.

Bogdan Liţescu, fondator şi CEO Plant an App: "Sunt extrem de fericit să facem acest anunţ, pentru că listarea pe Republic.co este pentru Plant an App un nou motiv de mândrie şi, cu siguranţă, o provocare. După reuşita de la "500 Startups" şi o creştere accelerată de 350% în 2020, această performanţă este o confirmare a potenţialului nostru, pentru că mai puţin de 1% dintre startup-urile care aplică pe Republic.co sunt acceptate. Procesul de acceptare în platformă a fost un pitch în mai multe etape, destul de dificil, similar cu o interacţiune cu un fond de investiţii. Această campanie este specială şi pentru ipostaza în care ne aflăm: suntem o companie românească listată pe o platformă de equity crowdfunding din Statele Unite ale Americii, cu deschidere mare către investitori internaţionali. Ne-ar plăcea să ştim că nu suntem singuri, dar nu am reuşit să identificăm alte startup-uri româneşti care să fi trecut prin această experienţă".

Plant an App se poziţionează în campania de pe Republic.co drept una dintre singurele platformele de low-code, la nivel mondial, care permite întregii echipe implicarea în procesul de dezvoltare a aplicaţiilor. Astfel, atât specialiştii din domeniul tehnic precum programatori, arhitecţi de sisteme, cât şi membrii echipei cu profil nontehnic, pot lucra împreună, într-un mod agil, cu timpi de feedback şi implementare reduse.

Bogdan Liţescu, fondator şi CEO Plant an App: "Suntem pregătiţi din punct de vedere tehnologic, dar şi din perspectiva echipei tehnice pentru o scalare de cel puţin 10 ori. Însă ca să putem realiza această creştere, avem nevoie să dezvoltăm puternic reţeaua de parteneri care pot implementa soluţiile oferite de Plant an App. Unul dintre factorii importanţi pentru această dezvoltare este reprezentat de creşterea volumului şi a numărului de clienţi noi. Toate aceste demersuri au nevoie de o echipă de Business Development matură, specializată în Enterprise Software, care va face principala destinaţie a fondurilor ridicate de la investitori. Acum principala noastră piaţă ţintă este în Statele Unite ale Americii. Suntem încrezători că vom reuşi să atragem investiţiile necesare pentru a dezvolta aceste proiecte, deoarece tehnologia low-code poate avea un succes real în societate şi poate veni cu economii considerabile de timp, resurse umane şi bani, dar şi cu eficienţă ridicată".

Spre deosebire de sistemul clasic de crowdfunding, unde clienţii investesc diverse sume de bani în funcţie de pachetele oferite (piloni sau Perks), în cazul Republic.co şi equity crowdfunding, motivaţia celui care investeşte este de a deţine acţiuni în companie, cu perspectiva de creştere a valorii acestora în viitor. Plant an App a stabilit şi trei piloni de investiţii pentru cei care vor cumpăra acţiuni, în funcţie de valoarea investită.

Primul pilon - Produs şi Servicii - presupune oferirea investitorilor discounturi la licenţe Plant an App. Investitorii care alocă 100.000 de dolari vor primi un produs de nivel Minimum Viable Product, iar timp de o lună, echipa de implementări Plant an App va pune la punct un produs pe baza cerinţelor investitorului.

Al doilea pilon - Recunoştinţă şi Implicare - se referă la menţiuni pe site, în videouri, postate pe social media de către Plant an App, dar şi oportunitatea de a participa la webinariile ţinute de start-up pentru investitori. Va exista, de asemenea, şi posibilitatea de a propune idei noi pentru viitorul platformei Plant an App.

Ultimul pilon - Responsabilitate - va fi accesibil multor investitori. Parte din misiunea Plant an App este aceea de a educa şi instrui tinerii, astfel încât tehnologia low-code să poată fi adoptată la scară mare. De aceea, compania se angajează ca, pentru o investiţie între 500 şi 1.000 de dolari, să deruleze un program de instruire în low-code pe care investitorul îl poate folosi în nume propriu sau poate sponsoriza pentru altcineva. În cazul în care investitorul nu va nominaliza o persoană anume, atunci aceste programe vor fi direcţionate către tineri din România şi nu numai, persoane de nivel entry-level şi juniori în tehnologie, care nu au avut încă oportunitatea de a aprofunda. Plant an App îşi propune astfel să susţină potenţialul de dezvoltare în domeniul IT din România, dar şi din regiune, şi îşi asumă misiunea de a educa şi forma ingineri în low-code de excepţie.

În prezent, Plant an App are şi o reţea proprietară de peste 4.000 de parteneri care pot deveni investitori. Investiţia minimă este de 150 de dolari, iar compania preconizează că investiţia medie va fi între 200 şi 500 de dolari. Acestea pot fi făcute extrem de uşor şi de oricine, asemeni unei achiziţii clasice: crearea contului pe platformă durează cinci minute, iar investiţia se face direct pe de card, fără taxe adiacente pentru investitorii persoană fizică sau documente suplimentare, datorită Crowd SAFe.