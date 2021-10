S-a mai dat un Ghenie, s-a mai dat un Ghenie la preţ de milioane, s-a mai dat un Ghenie la Hong Kong, la preţ de milioane. Vânzarea a avut loc la filiala Sotheby's de acolo, sâmbătă, acum mai bine de o săptămână. Pânza de 2,8 metri pe 2,6, numită "The Death of Charles Darwin", pictată de cel mai scump pictor român ever, Adrian Ghenie, a fost vândută cu aproape 55 de milioane de dolari, dar nu americani, ci din Honk Kong, sumă care înseamnă un pic peste 6 milioane de euro. Preţul s-a înscris în intervalul de estimare de 50-60 de milioane de HKD. Preţul realizat nu este un record pentru vânzările Ghenie de la Hong Kong pentru că tot atât, 54.920.000 dolari Hong Kong, s-au licitat, acum fix un an, pentru "Lidless Eye", un portret posibil autoportret, cutremurător, oricum.

Pentru artistul roman, dar şi pentru alţi "emergenţi" cam confirmaţi deja, Hong Kong a intrat în circuitul marilor vânzări, poate înaintea altor mari oraşe consacrate, cu excepţia New Yorkului şi, încă, a Londrei. Hong Kong are, însă, şi alte atuuri şi specificităţi. S-a impus pe o piaţă unde este puternic interesul pentru arta extrem orientală, inclusiv cea contemporană, dar unde are acces privilegiat şi mare şi scumpa artă internaţională contemporană. De aia se simte Ghenie aşa de bine acolo, el venind de la Sotheby's sau Christie's, şi nu de la ICR.

"Contemporary Art Evening Sale" a avut 35 de loturi şi a adunat 586 milioane de dolari hogkonghezi, spre deosebire de varianta de zi a licitaţiei de artă contemporană, desfăşurată a doua zi, mai pe lumină, care a adunat doar 175 de milioane, pentru 110 loturi. Cel mai mare preţ, 163 de milioane, a fost realizat de o ofertă de Basquiat; la mare distanţă, cam pe la jumătate, vine locul următor, cu 68 de milioane pentru fetiţa lui Yoshitomo Nara, şi 65 de milioane pentru o pictură cu subiect vegetal de Joan Mitchell. Apoi vin cele 54 de milioane ale lui Adrian Ghenie. De fapt, oferta semnată de el a intrat în licitaţie înaintea celor de mai sus, încălzind atmosfera.

Ziua de 9 octombrie trecut a fost o nebunie totală la Sotheby's Hong Kong, cu două licitaţii ce au trecut binişor de miliardul de dolari HK. Cu numai două ore înainte de vânzare contemporanilor Basquiat, Ghenie & Co, a avut loc "Modern Art Evening Sale", un amestec ciudat dar specific locului de 44 de loturi de chinezi, japonezi, alţi vecini şi europeni vestiţi în toată lumea, care domină istoria artei scrise la Paris. Din cele 580 de milioane adunate de clasici, puţin sub cele reuşite de contemporani, 191 au fost aduse de "Femme Accroupie" de nimeni altul decât Picasso. Este unul dintre fantasticele portrete ale lui Jacqueline Roque, ultima lui femeie, în ordine cronologică, desigur. În euro, ar veni peste 32 de milioane de euro. A fost vândut, atunci, şi un Van Gogh, "Nature Morte: Vase Aux GlaVeuls", cu 71 de milioane HKD, şi o "Cusătoare" de Renoir, cu 31 de milioane. Dar şi o lucrare cam simplistă de Sanyu, celebru pictor chinez de la a cărui moarte accidentală, la Paris, s-au împlinit 55 de ani, cu 80 de milioane HKD.

Sau o pictură, evident abstractă, de Chu Teh-Chun, de asemenea un pictor născut în China şi decedat la Paris, dar după aproape un secol de viaţă. De altfel, recordul pentru Chu a fost stabilit tot la Hong Kong, dar la Christie's, în 2013: un diptic fără titlu, din 1963, adjudecat la 70 de milioane, vreo 9 milioane de dolari americani, la cursul de atunci. Sau măcar aşa susţin sursele mai wiki, pentru că recordul lui Chu Teh-Chun este de aproape 30 de milioane de dolari americani şi a fost realizat în aprilie trecut, desigur, la Hong Kong. Tripticul "Harmonie hivernale" a fost adjudecat atunci cu 229,56 HKD. Chu Teh-Chun este, de fapt, unul dintre pictorii cu o creştere explozivă a cotei. Ca exemplu elocvent se ia lucrarea "Pădurea albă", care a fost vândută, în 1994, cu 17 mii de dolari americani, pentru a fi revândută, în 2020, cu 5,5 milioane. O explicaţie pentru această evoluţie ar putea fi faptul că anul trecut a însemnat centenarul artistului, care l-a rata cu câţiva ani.

Lucrarea lui Adrian Ghenie, vândută cu 55 de milioane de dolari HK, sau 6 milioane de euro, se numeşte "Moartea lui Charles Darwin", în varianta engleză, desigur, şi face parte din seria lucrărilor dedicate marelui evoluţionist, fiind luată de vânzătorul de la Honk Kong direct de la Pace Gallery din New York, un nume de referinţă în evoluţia fulminantă a artistului. De altfel, pictura vândută recent este din 2013, an când Darwin debuta ca subiect în pictura sa, la expoziţia sa de atunci de la Pace Gallery. Peste numai doi ani, în 2015, Darwin este subiectul expoziţiei lui Ghenie de la pavilionul României din cadrul Bienalei de la Veneţia, una dintre cele mai bune reprezentări ale ţării noastre la acest prestigios eveniment.

Se pare că interesul lui Ghenie pentru Darwin tocmai a împlinit un deceniu, dacă pornim de la "Self Portrait as Charles Darwin", pictură din 2011 care a fost vândută, în 2017, la Londra, tot la Sotheby's, cu 3,252 de milioane de lire sterline, mai tari ca euro şi ca dolarul american, ca să nu mai vorbim de cel hongkonghez. După cum este scris şi în catalogul licitaţiei, în 2013 Ghenie era încă foarte apropiat de concepţia artistică promovată de Francis Bacon, inclusiv prin culoare şi tonuri, dar în portretul vândut recent este interesantă abordarea sa, chipul hirsutului savant având aspectul unui cap de primată, pe care Darwin le-a aşezat la debutul omului pe pământ. În rest, savantul este plasat pe malul unui râu, într-un peisaj englezesc, cu decorul ocupat de un pod masiv de piatră, cu o singură arcadă, emanând greutate gri, apăsătoare, şi niciun strop de supleţe. De această dată, formula de evocare a faptului că am trecut prin comunismul represiv concluzionează că artistul, născut în 1977, având 12 ani la Revoluţie, a crescut "trăind urmările pe termen lung ale celui de al Doilea Război Mondial". Şi asta ni se spune la 76 de ani de la aceeaşi încheiere a războiului! La Chu Teh-Chun, faptul că s-a născut şi a copilărit într-o Chină răvăşită de războaie şi ravagii devine o frumoasă poveste de pregătire profesională, nicio dramă, nicio tragedie, semn că el a fost promovat pe altă formulă.

La Honk Kong, Adrian Ghenie a primit mereu preţuri bune. Anul acesta, în iunie, "Pie Fight Interior 9" a primit 26,7 milioane de dolari HK, cam 3 milioane de euro. În aprilie, tot la Hong Kong, "Self-Portrait in 1945" s-a dat cu 10,8 milioane HKD, adică un milion şi un pic de euro. În aceeaşi licitaţie, însă, s-a mai dat un Ghenie, unul de 48 de milioane de dolari Honk Kong, peste 5 milioane de euro. Se numeşte "The Trip" şi îl arată, într-un halat de casă şi un decor la fel de casnic, chiar pe Picasso, cel care a primit 32 de milioane de euro la Hong Kong, în aceeaşi seară în care o lucrare de tânărul pictor român Adrian Ghenie s-a vândut cu aproape 6 milioane de euro.