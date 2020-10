N-a trecut mult, cam la două luni, de când am pomenit de Ghenie, Adrian Ghenie, pictorul. Este deja un fenomen, pictura lui adună milioane, de orice fel, dolari, lire sterline, euro, dolari Hong Kong. În august aminteam că, la 17 august, Adrian Ghenie a împlinit 43 de ani. Acum vorbim de o nouă reuşită a sa, de o vânzare importantă, de milioane. E drept, de dolari din Hong Kong, dar care tot înseamnă milioane de euro, dolari sau lire sterline, în echivalare.

Marţi, 6 octombrie, la Hong Kong, s-a petrecut un eveniment al pieţei de artă numit "Seara licitaţiei de toamnă, de artă contemporană, organizată de Sotheby's". Întâlnirea online a strâns vreo 66 de milioane de euro pentru doar 37 de lucrări, e drept, toate purtătoare de estimări impresionante şi semnături mari, din Vest dar şi din Asia. Gerhard Richter a fost cel mai tare, şi ca estimare, şi ca realizare, urcând de la un maxim iluzoriu de 140 de milioane de dolari Hong Kong, la 214 milioane. Adică de la 15,5 milioane de euro, la 23,5 milioane. Pentru o pădure abstractă destul de figurativă. Oricum, lucrarea lui Richter a devenit cea mai scumpă lucrare de artă a unui european pe piaţa asiatică. Se pare că venea din colecţia unui magnat american, care a cam vărsat marfă pe piaţă, în ultimul timp, şi s-a dus la un muzeu privat din Japonia.

Pe locul doi vine chiar enigmaticul Banksy, cu o lucrare în acrilic, plină de mister dar destul de banală, altfel, pentru care a luat vreo 7 milioane de euro, 64 în dolari din marginea Chinei. Adrian Ghenie vine pe al treilea loc dar perfect umăr la umăr, adică la acelaşi preţ, 54,920 milioane HKD , cu Zhang Xiaogang, care a venit cu celebrele sale capete chinezeşti, nu unul ci trei.

Pictura lui Ghenie, care a primit 6 milioane de euro, la şedinţa de toamnă a artei contemporane, de la Hong Kong, a Sotheby's, este un singur portret, aproape caricaturizat, nu degeaba numit "Lidless Eye", de 1,8 pe 1,5 metri. Estimarea sa era mai mare cu vreo 50% decât cea a chinezului care a ajuns la acelaşi preţ cu Ghenie. Paradoxul poveştii este că, în aceeaşi licitaţie de toamnă hogkongheză, a fost vândut şi un portret de Francis Bacon, cel care a inventat figura parcă ştersă cu o cârpă de atelier pe care o practică, parţial, şi Ghenie. Pictura lui Bacon, mult mai mică, a fost adjudecată, totuşi, cu vreo 4,5 milioane de euro, ceea ce duce, totuşi, la un preţ pe centimetrul de pictură sensibil şi evident mai mare.

Nu vreau să exagerez dar nici să nu observ. O lucrare foarte asemănătoare, intitulată identic, "The Lidless Eye", s-a vândut cu 1,355 milioane de dolari, la New York, în prestigioasa " Post-War and Contemporary Art Evening Sale" de la Christie's, din 13 noiembrie trecut. Este o pictură de numai 40 pe 35 cm, realizată în 2017, care a fost comercializată de Pace Gallery şi, acum, de cumpărătorul care a luat-o de acolo.

Cele 6 milioane de euro reuşiţi de Adrian Ghenie la Hong Kong nu reprezintă o premieră din niciun punct de vedere important. Nu este cel mai mare preţ pentru pictorul român, nu este prima dată când o piesă i se vinde în exoticul megapolis de la capătul Chinei şi a lumii. Cel mai mare preţ reuşit de Adrian Ghenie, desigur, într-o licitaţie, este de 7,11 milioane de lire sterline, realizat fix cu patru ani în urmă, la 6 octombrie 2016, la o licitaţie londoneză a Christie's numită "Post-War & Contemporary Art Evening". "Nickelodeon", o pictură pe două pânze, de 238 pe 204 cm, este o imagine cu multe personaje într-o atmosferă stranie. La începutul aceluiaşi an, în februarie, tot la Londra dar la o licitaţie Sotheby's, "The Sunflowers in 1937", aproape o copie cu intenţie, supradimensionată, a lucrării omonime a lui Van Gogh, a primit 3,12 milioane de lire sterline, adică aproape 4 milioane de euro.

Patru milioane de lire sterline, deci spre 5 de euro, s-a licitat în februarie, chiar înainte de declanşarea pandemiei, la Londra, pentru o pictură a românului Ghenie. Se numeşte "The Arrival", adică "Sosirea", şi reprezintă un turist cu ghirlande exotice de gât, dar care nu prea pare încântat de poziţia sa. Şi ne pare cunoscut. Nu este Darwin, singurul personaj pozitiv din pictura celui mai scump artist român aşa că sigur este un sinistru. Unul mare de tot, Mengele însuşi, criminalul de lagăr scăpat în exotica Americă de Sud. La Christie's, pictura 2,10 pe 1,65 metri a primit 4,2 milioane de lire sterline.

Suntem la Londra, la începutul acestui an, când licitaţiile de artă începeau să se trezească din petrecerile de Crăciun-Revelion, iar la o licitaţie Christie's se vinde Ghenie dar şi Banksy şi Gerhard Richter. Numai că, spre deosebire de Honk Kongul de toamnă, aceştia au primit preţuri mai mici decât cel care l-a onorat pe român. La fel, sub preţul lui, s-au dat lucrări de Roy Liechtenstein, Jean Dubuffet, Lucio Fontana sau chiar Maurizio Cattelan, "tatăl" bananei lipite cu scotch. Tot invers a fost şi Bacon, care, de această dată, a obţinut mai mult decât Ghenie, de la care s-a inspirat, cu vreo 70 de ani înaintea lui.

Ziceam că nu este nici prima pictură de Adrian Ghenie care se vinde la Hong Kong, într-o licitaţie organizată de una dintre cele două celebre centenare londoneză sau o altă renumită casă de licitaţie de artă. Acum trei luni, la 10 iulie, pictura lui Adrian Ghenie "On the Road to Tarascon 2" a fost adjudecată, la licitaţia Christie's numită "Modern and Contemporary Art Evening Sale", organizată la Hong Kong, cu 33,7 milioane de dolari HK, adică 3,7 milioane de euro. Pictura lui Ghenie face referire tot la o lucrare de Van Gogh, ca şi "Floarea-soarelui" vândută în 2016. Este vorba de "Pictorul pe drumul spre Tarascon", realizată în 1888, nu de Ghenie ci de Van Gogh, desigur. Aceasta a avut un destin tragic, dispărând în balamucul de la sfârşitul Celui de Al Doilea Război Mondial, fie în foc, fie din depozitul-salină unde ar fi dus-o naziştii, mari amatori de artă furată.

Mai este şi "The Blue Rain", o lucrare cu personaje fracturate, din 2009, de aproape 2,4 pe 1,6 metri, care a fost vândută anul trecut, chiar de 1 aprilie, cu ceva mai mult de un milion de euro. Pe traseul său apare Haunch of Venison dar şi o licitaţie Christie's din octombrie, ah, ce lună bună, 2014.

Toate acestea au fost până acum. Poimâine, la Londra, de această dată, într-o licitaţie Sotheby's, este scoasă la vânzare "Pie Fight Interior", pictură dintr-o serie celebră a pictorului român, care a adus multe milioane. Acum este vorba de o evaluare de 2,4-2,8 milioane de lire sterline, şi, o veche învăţătură geto-dacă ne spune că previziunile de la vânzările de Ghenie din Vest sau, mai nou, Extremul Orient, se realizează chiar cu asupră de măsură. Este o lucrare din 2012, din plină vârstă de aur a "Bătăilor cu plăcintă", de mari dimensiuni, 210 pe 160, care a fost cumpărată de cel care a adus-o acum în licitaţie în 2013, de la Pace Gallery din New York. Însă, să nu uităm, nici în acest context, că ne pregătim pentru sezonul new-yorkez de licitaţii şi recorduri, din noiembrie.