Presă: Microsoft lansează un instrument AI dedicat departamentelor din cadrul companiilor

La Build 2024, Microsoft a anunţat Team Copilot, o versiune a inteligenţei artificiale dezvoltate de companie personalitate pentru a ajuta grupuri de angajaţi din cadrul companiilor, precum cei care lucrează în acelaşi department, conform news.ro.

Team Copilot se poate ocupa de sarcinile repetitive şi consumatoare de timp, cum ar fi gestionarea agendei de întâlnirii şi modificarea acestora în funcţie de schimbările ce apar ulterior.

Acesta poate funcţiona ca moderator de întâlniri, rezumând informaţii importante pentru cei întârziaţi şi răspunzând la întrebări.

De asemenea, poate funcţiona ca un planificator, urmărind termenele stabilite şi înştiinţând angajaţii dacă trebuie să contribuie sau să revizuiască o anumită sarcină.

Toate aceste facilităţi vor fi adăugate prin Copilot for Microsoft 365, unde vor for fi disponibile abonaţilor în cursul acestui an.

În ciuda asemănării de nume, Team Copilot este un produs distinct de Copilot for Teams. Acesta din urmă este dedicat serviciului de comunicare al companiei, numit Teams.