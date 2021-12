"Preţul hârtiei a explodat, deşi nu există o criză a materiilor prime"

• (Interviu cu Gabriel Stanciu, General Manager Pehart Grup)

Reporter: Fabrica Pehart de la Sebeş are o istorie de aproape 185 de ani. Cum a început povestea ei şi cum a evoluat aceasta, în timp?

Gabriel Stanciu: Fabrica din Sebeş are, într-adevăr, o istorie îndelungată, de aproape 185 de ani. A fost înfiinţată în 1837, la vremea ei a fost un simbol al procesului de industrializare din România, iar în 1912 era deja cel mai mare producător de hârtie din ţară. Între 1948 şi 1990 producţia s-a diversificat. Fabrica din Petreşti a început să producă maculatură, cofraje de ouă, hârtie de împachetat, hârtie de scris, hârtie indigo, pentru ţigarete, registre etc. În 2005, compania a devenit Pehart Tec şi a fost preluată de un antreprenor român din Dej, judeţul Cluj, iar în 2009 BERD s-a alaturat acestui proiect. În acelaşi an a fost lansat brandul Pufina, cu produse destinate uzului casnic şi personal. S-a investit masiv în noi linii de producţie, iar între 2012 şi 2015 a fost construită fabrica din Dej. În iunie 2015, fondul de investiţii Abris Capital Partners a achiziţionat 55% din grupul Pehart şi a relansat brandurile proprii Pufina şi Alint, dar totodată şi-a propus să acopere cât mai mult din necesităţile de producţie ale pieţei de mărci proprii ale supermarketurilor. În 2016, fabrica din Dej a fost dotată cu două linii noi de producţie de şerveţele şi batiste de hârtie. În 2017 s-a finalizat preluarea companiei de către fondul de investiţii Abris Capital Partners. În acest moment, Pehart Grup are 600 de angajaţi, produce anual în cele două fabrici ale sale de la Petreşti-Sebeş şi Dej 100.000 tone de hârtie tissue şi are o capacitate de procesare a produselor finite de peste 75.000 tone. 70% din întreaga cantitate de produse de uz casnic şi industrial este vândută în România, iar Pehart asigură producţia şi pentru o mare parte dintre produsele marcă proprie ale lanţurilor de retail. În prezent suntem cel mai mare producător de produse de hârtie pentru uz casnic şi industrial din România şi unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est.

Reporter: Pe lângă piaţa internă, în ce ţări este prezentă compania cu produsele sale?

Gabriel Stanciu: În acest moment, suntem prezenţi cu produse de uz casnic şi uz industrial în 18 ţări din centrul, estul şi sudul Europei - în Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herţegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania.

Reporter: Cum a evoluat piaţa pe care activaţi în timpul pandemiei?

Gabriel Stanciu: Piaţa hârtiei de consum este una mai stabilă în comparaţie cu alte zone ale industriei, pentru că vorbim despre un produs de uz zilnic. Cu toate acestea, este adevărat că pandemia ne-a adus motive serioase de îngrijorare, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea angajaţilor. Ne-am preocupat în această perioadă să luăm toate măsurile de siguranţă ca să prevenim îmbolnăvirile şi să funcţionăm normal. Dar tot acum au crescut costurile materiilor prime şi preţul energiei. Este o situaţie care stârneşte o îngrijorare importantă în industrie. Deocamdată, actuala legislaţie în domeniul energetic permite o dimensiune speculativă în formarea preţului; sperăm ca noul Guvern să elimine acest lucru.

Reporter: La ce valoare se ridică piaţa românească de profil şi câte companii activează în acest domeniu?

Gabriel Stanciu: Piaţa de profil din România este estimată la peste 400 de milioane de euro şi sunt cinci jucători care controlează mai mult de jumătate din vânzările din domeniu. Pehart este singura companie românească aflată în acest top, al doilea jucător din punct de vedere al cotei de piaţă a brandurilor. Totodată, Pehart Grup este cel mai mare producător de produse de hârtie pentru uz casnic şi industrial din România şi cel mai mare producător de role industriale de hârtie din Europa de Sud-Est.

Reporter: Ce strategie aţi abordat ca să depăşiţi crizele economice prin care aţi trecut de-a lungul vremii?

Gabriel Stanciu: În primul rând, am încercat să menţinem activitatea la nivel optim în fabricile noastre şi am susţinut oamenii care lucrează la Pehart. Am analizat situaţia intern şi apoi alături de partenerii noştri, atât furnizori, cât şi clienţi (retaileri), am căutat soluţii care să fie satisfăcătoare de ambele părţi.

Consider că echipa este principalul motor când vine vorba de gestionarea unei crize, de aceea, atât în perioadele de criză, cât şi în perioadele de stabilitate, ne concentrăm eforturile pentru a menţine o echipă de oameni profesionişti, dedicaţi şi motivaţi să se dezvolte atât ei, cât şi compania.

Reporter: Dacă aţi compara-o cu celelalte crize prin care aţi trecut, cum aţi caracteriza actuala criză?

Gabriel Stanciu: Actuala criză este mult mai complexă decât tot ce am întâlnit până acum, pentru că, de fapt, vorbim despre mai multe crize suprapuse. Este o criză legată de efectele pandemiei: o criză logistică, o criză energetică, cele două au dus la o creştere în cascadă a preţurilor materiilor prime, iar situaţia politică a adăugat un grad important de impredictibilitate.

Reporter: Ce investiţii faceţi şi ce măsuri luaţi că să reuşiţi să produceţi în condiţii de sustenblitate şi protecţie a mediului?

Gabriel Stanciu: Pehart este o companie preocupată de sustenabilitate nu doar la nivel declarativ. Investim în acest sens şi să nu uităm că suntem prima fabrică de produse din hârtie tissue care a introdus în România certificatul IFS-HPC, care certifică implementarea unui sistem pentru siguranţa produsului. Modernizarea liniilor de producţie vizează nu doar calitatea premium a produselor, ci şi sustenabilitatea. Folosim tehnologii inovatoare, de la mari producători europeni din domeniu, care au ca scop creşterea calităţii produselor, a productivităţii, dar vizând scăderea amprentei de carbon. Utilizarea tehnologiilor performante face posibilă atingerea unor astfel de obiective.

Reporter: Ce proiecte derulati în domeniul mediului, reciclării şi sustenabilităţii?

Gabriel Stanciu: Sustenabilitatea este una dintre preocupările majore ale companiei Pehart. Evident, suntem interesaţi de eficienţa procesului de producţie, dorim să răspundem cerinţelor cantitative ale pieţei, dar în acelaşi timp urmărim îmbunătăţirea calităţii produselor cu costuri minime pentru mediu. Suntem preocupaţi de scăderea amprentei de carbon şi avem o politică responsabilă de achiziţii. Spre exemplu, folosim celuloză numai din păduri crescute special pentru producţia de hârtie. Utilizăm în procesul propriu de producţie doar celuloză certificată FSCC134427 şi le cerem furnizorilor să ne pună la dispoziţie, la fiecare livrare, o declaraţie care să ateste acest lucru. Pe de altă parte, punem la dispoziţia clienţilor şi produse din materiale biodegradabile. Pufina Natura are un ambalaj inovator, realizat din materiale 100% biodegradabile şi 100% compostabile. Iar percepţia clienţilor este că produsele Pehart sunt prietenoase cu natura. Conform cercetării de piaţă Nielsen, 36% dintre cumpărători sunt de părere că brandul Pufina este un produs care protejează mediul, făcând referire la ambalajul biodegradabil al Pufina Natura.

Reporter: Cum au evoluat preţurile din domeniu, în contextul inflaţionist actual?

Gabriel Stanciu: 2021 a fost un an al surprizelor din acest punct de vedere. Nu există o criză a materiilor prime, însă preţul lor a explodat. Estimăm o ajustare a preţurilor în acest an, dar creşterile au depăşit cu mult ceea ce previzionasem. O altă surpriză, cu impact important pentru toate companiile producătoare, este creşterea semnificativă a preţului energiei. Toate aceste costuri care au avut o importantă evoluţie ascendentă au creat o tensiune în industrie.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2020 faţă de 2019 şi ce cifră de afaceri aţi înregistrat în primele trei trimestre din acest an?

Gabriel Stanciu: În 2020 am avut o cifră de afaceri de 546 milioane lei, în creştere faţă de anul 2019 şi în raport cu ultimii cinci ani. Cifra de afaceri arată că Pehart Grup este o companie solidă, cu creşteri de la an la an.

Cât priveşte poziţia noastră în piaţa de specialitate, o cercetare de piaţă Nielsen de anul acesta arată că produsele Pehart înregistrează o creştere a valorii cu 35% în lanţurile de supermarketuri cu acoperire naţională şi că suntem singurul producător din domeniu cu o creştere şi în comerţul tradiţional - de 43% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Reporter: Ce perspective aveţi, din punct de vedere al vânzărilor, pentru întregul an în curs?

Gabriel Stanciu: Perspectivele vânzărilor produselor Pehart pentru anul în curs sunt foarte încurajatoare. Brandurile companiei au avut un trend ascendent pe piaţă, cu o creştere a valorii de 36% în primul semestru din 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar produsele din gama Pufina înregistrează cea mai mare creştere în preferinţele românilor, de 46%. După cum spuneam, se înregistrează o creştere a valorii în supermarketuri cu 35%, iar în ceea ce priveşte comerţul tradiţional procentul este de 43%.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa de profil?

Gabriel Stanciu: În acest moment, lipsa de predictibilitate aferentă preţului energiei face dificilă o estimare clară a situaţiei. Industria hârtiei este oarecum constantă, stabilă, pentru că produsele sunt de maximă necesitate, însă este clar că profitul jucătorilor din acest domeniu va fi afectat. Suntem convinşi că fiecare dintre aceştia va încerca să amâne cât mai mult transferul parţial al inflaţiei din energie şi materii prime în preţul de vânzare al produselor. Depinde, însă, şi de reglementările care vor fi făcute în sectorul energetic.

Reporter: Mulţumesc!