Principalele concluzii ale conferinţei "ESG:Ro - Environmental, Social and Corporate Governance for a Sustainable Future

Profesionişti din domeniul sustenabilităţii şi ESG-ului au discutat, pe 29 mai 2024, la conferinţa "ESG:Ro - Environmental, Social and Corporate Governance for a Sustainable Future" organizată de BusinessMark la Bucureşti, despre paşii pe care organizaţiile trebuie să îi facă pentru a se alinia la noul context de raportare - exemple de bune practici, dar şi despre dificultăţile pe care le întâmpină în acest moment.

În cadrul a două sesiuni de prezentări, panelurilor şi discuţiei 1-to-1, invitaţii au subliniat necesitatea ca organizaţiile să facă paşii spre un business sustenabil, în contextul în care Uniunea Europeană are ca obiectiv să ajungă la net zero emisii până în 2050. Totodată, ei au explicat că acest proces este unul de durată, care se întâmplă progresiv, subliniind necesitatea unei comunicări directe, oneste şi transparente nu doar în interiorul companiilor, ci şi în exterior, către clienţi, consumatori.

Prima sesiune a conferinţei a fost deschisă de Mădălin Vladu, Senior Director, Brand & Sustainability Lead, Kantar Romania, care a atras atenţia asupra comunicării obiectivelor de sustenabilitate ale brandurilor şi a prezentat "best practices" pentru o comunicare onestă.

"Termenul de sustenabilitate este o mare provocare pentru comunicare, pentru că sunt foarte multe nuanţe. Interesul faţă de sustenabilitate e în creştere în rândul consumatorilor - vedem asta din studiul pe care îl facem anual - măsurăm decalajul dintre aspiraţiile pe care le au oamenii şi activităţile lor de zi cu zi. Atunci când i-am întrebat pe românii din mediul urban dacă doresc să acţioneze sustenabil, 9 din 10 au răspuns că da, însă când au fost întrebaţi ce fac în activităţile de zi cu zi, doar 2-3 au spus că au un comportament sustenabil. 61% din oameni spun că s-ar lăsa convinşi să cumpere produse sustenabile, dacă ar avea o certificare foarte clară legată de mediu pe ambalajele lor. De aceea, promisiunile pe care brandurile le fac către consumatori, dacă sunt făcute în mod clar, pot să influenţeze comportamentul acestora. Contribuţia sustenabilităţii la capitalul de brand este foarte importantă. Un brand puternic are două calităţi importante: este relevant şi este diferit, iar cele care reuşesc să atingă aceste obiective reuşesc să justifice mai uşor preţuri mai mari şi au probabilitate mai mare să crească în viitorul apropiat. Brandurile care au mesaje clare de sustenabilitate performează mai bine", a spus el.

Jacqueline Gibson, Director, International Synergies Northern Ireland, una dintre invitatele speciale ale ediţiei din 2024 a vorbit despre reducerea costurilor şi a amprentei de carbon şi tranziţia spre economia circulară.

"Când vine vorba de ESG, trebuie să minimizăm impactul cât de bine putem şi să avem un impact pozitiv asupra oamenilor şi asupra planetei. Dacă am trăi cu toţii ca americanul de rând, am avea nevoie de trei planete, aşa că trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a reduce deşeurile. Am venit cu un termen: simbioză industrială, care este un ecosistem industrial în care resursele neutilizate sau reziduale de la o companie pot fi folosite de o altă companie. Fiecare organizaţie plăteşte pentru eliminarea deşeurilor - deci, dacă putem să ne asociem cu o altă companie, putem reduce costurile şi putem recircula produsele", a spus ea.

În continuare, Julliette Gaussem, Group Sustainability Lead la Netceed, a vorbit despre traseul pe care o companie trebuie să îl urmeze în ceea ce priveşte raportarea ESG şi a oferit exemple practice prin care putem organizaţiile pot facilita această tranziţie a organizaţiei.

"Astăzi, există multe motive pentru integrarea ESG în cadrul companiei voastre, dar de unde trebuie să începeţi? În opinia mea, primul lucru este să efectuaţi o evaluare temeinică a practicilor şi politicilor ESG actuale, identificând punctele forte existente şi ariile care necesită îmbunătăţiri. De asemenea, trebuie să culegeţi informaţii de la părţile interesate, inclusiv angajaţi, clienţi, furnizori, investitori, pentru a înţelege aşteptările şi preocupările lor. Acest lucru vă va ajuta să definiţi ce este esenţial pentru business. în ceea ce priveşte impactul, riscurile şi oportunităţile. Pasul următor ar fi colectarea datelor. Raportarea nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru a atinge un anumit scop. Datele ajută organizaţiile să ia decizii informate, să măsoare impactul şi, prin partajarea datelor, deveniţi mai transparenţi şi mai responsabili. Odată ce ştiţi pe ce trebuie să vă concentraţi, este foarte important să stabiliţi obiectivele, să definiţi resursele necesare pentru implementarea iniţiativelor ESG şi să vă asiguraţi că obiectivele ESG sunt integrate în activitatea de zi cu zi", a explicat ea.

A urmat un panel de dezbatere moderat de Daniel Drăgan, Managing Partener, BusinessMark, la care au participat: Oana Cojocaru (Globalworth Romania), Monica Buiciuc (CARGUS), Cătălin Năstăsoiu (Genesis Property), Corina Blănaru (PKF Finconta ESG) şi Roberto Pătrăşcoiu (Habitat for Humanity România).

"Într-o companie, e nevoie de susţinerea managementului pentru a implementa orice strategie de ESG", a punctat Oana Cojocaru, Sustainability Director, Globalworth Romania. "Dacă managementul nu înţelege că este important să investească acum, pentru ca lucrurile să funcţioneze în 2030, situaţia nu va fi bună. După ce vine susţinerea CEO-ului, CFO-ului şi a boardului, e important ca şi echipele să înţeleagă că trebuie să fie aproape de noi. La nivel de Real Estate, echipele de Property, de Facility Management trebuie să înţeleagă cum să facă lucrurile să funcţioneze în mod cât mai eficient. Echipa este cea mai importantă - inclusiv fetele care ajută la curăţenie sunt importante, pentru că ele au grijă ca lumea să recicleze în cadrul companiei. Ca director de sustenabilitate, trebuie să îi aduc pe toţi la un loc şi să înţeleagă acest lucru", a continuat ea.

Cu toate acestea, priorităţile în ceea ce priveşte sustenabilitatea diferă în funcţie de nivelul companiei, a explicat Corina Blănaru, Partener, PKF Finconta ESG. "Dacă discutăm despre companii mari, lucrurile sunt mai clare: avem un board ESG, o strategie la nivel de grup. La momentul acela, lucrurile sunt deja conştientizate: discutăm despre resurse alocate, despre implementare. Dar şi această parte este destul de complicată, pentru că vorbim de un domeniu nou, iar specialişti nu sunt. Lipsesc specialiştii la nivel mediu, care să reuşească să implementeze strategia adoptată la nivel înalt.

Şi partea de colectare a datelor este un subiect sensibil. Rapoartele pentru 2024 vor fi auditate, ceea ce înseamnă că datele vor fi verificate, iar calitatea lor nu va mai putea fi pusă sub semnul întrebării. Aici vorbim de multe date de detaliu - dacă nu vor fi colectate din punctul incipient, va necesita foarte multă muncă. Impactul cel mai mare se va vedea asupra companiilor mici şi mijlocii - din 2025, vor trebui să raporteze companiile cu peste 50 de angajaţi, astfel că ele ar trebui să înceapă să conştientizeze şi să ia la cunoştinţă informaţiile de care vor avea nevoie în 2025 şi să facă paşii pentru a le colecta. Este important pentru companii să deseneze o traiectorie, pentru că s-ar putea să stabileşti nişte obiective frumoase, însă chiar dacă vreau să reciclez tot, nu am infrastructură. Sunt multe piese în angrenaj pe care trebuie să le găseşti pentru ca circuitul să funcţioneze", a adăugat ea.

Alina Donici, Managing Partner, Artesana, a intervenit precizând: "Sustenabilitatea a fost una din valorile cu care am pornit la drum. Am avut tot timpul ambalaje prietenoase cu mediul. Ba chiar, ne-am gândit la acel moment, că vrem să recuperăm ambalajele de sticlă. În ceea ce priveşte elementul social, fără echipă, fără oameni, nu poţi face nimic. Pentru ca oamenii să stea lângă tine, trebuie să te comporţi într-un anume fel. Oamenii sunt cei care fac business-ul. În ceea ce priveşte partea de guvernanţă, eu cred că în business trebuie să existe etică, iar în domeniul alimentar responsabilitatea este imensă (...) Noi am funcţionat, încă de la început, ca o familie. Avem peste 85 de oameni şi facem eforturi să fim tot acolo. Oamenii trebuie să aparţină şi, pentru că dinamica este foarte mare, unul din criteriile după care angajăm nu mai e de mult timp pregătirea formală, ci ne uităm la atitudinea lor, la dorinţa de învăţare, de a face parte din ceea ce facem. Ca antreprenor, devii mult mai responsabil, mai conştient să ţii oamenii aproape - ei trebuie să simtă că sunt doriţi în companie, că munca lor e apreciată."

