Producţia de struguri din acest an, afectată de vreme şi efectele pandemiei COVID-19

Vremea nefavorabilă, dar şi efectele pandemiei care s-au răsfrâns asupra viticulturii, au făcut ca în acest an recolta să fie mai scăzută faţă de un an obişnuit. Cu toate acestea, vinul din strugurii recoltaţi în 2020 va fi unul de calitate, conform unui comunicat de presă.

Crama Dealul Dorului din Silagiu, judeţul Timiş, a reuşit cu greu să facă faţă acestor provocări, iar încheierea recoltei a arătat că vinul din acest an va fi unul de calitate.

Doru Husarciuc, proprietarul Cramei Dealul Dorului, a declarat: "Anul acesta este unul special, mai ales că am avut de trecut peste un obstacol pe care nimeni nu l-a anticipat: pandemia de COVID-19. Atunci când aveam foarte mult de lucru în vie a apărut problema cu forţa de muncă. La lucrările din primăvară ne bazăm pe zilieri, iar atunci oamenilor le era frică să iasă din casă, să vină la muncă. Am reuşit cu puţini oameni să facem toate lucrările şi să ţinem podgoria în viaţă. Ulterior au apărut problemele cauzate de scăderea bruscă a vânzărilor. Şi la noi, dar şi la multe alte crame a apărut incertitudinea zilei de mâine şi ne-am pus cu toţii o mulţime de întrebări. Se vor vinde vinurile până la noua recoltă? Vom avea loc în cramă pentru vinul nou? Vom reuşi să plătim angajaţii şi furnizorii? Cu greu am trecut peste aceste temeri şi am reuşit să începem recoltarea strugurilor, iar prima concluzie este că vinul din acest an are o calitate superioară altor ani."

Potrivit sursei citate, vremea nefavorabilă a reprezentat o altă provocare cu care s-a confruntat viticultura. În multe zone ale ţării a plouat chiar în perioada de înflorire, iar asta a făcut ca producţia să fie afectată. Au fost mult mai puţine boabe pe ciorchini, însă acest lucru a ajutat ca strugurii rămaşi să acumuleze o cantitate mai mare de zaharuri şi arome, ceva mai devreme decat in alti ani. De altfel, pentru un vin de calitate superioară a fost benefică şi seceta din lunile august-septembrie. Soarele puternic a făcut ca în cramă să ajungă struguri sănătoşi, cu toate proprietăţile necesare pentru un vin de excepţie.

Laszlo Veiszenbacher, oenologul Cramei Dealul Dorului, a declarat: "Rieslingul Italian şi Muscat Ottonelul au fost primele soiuri recoltate anul acesta. Strugurii sunt mai puţini decât anii trecuţi, dar calitatea lor este foarte bună! Azi vinurile sunt deja limpezite, fermentaţiile au decurs în condiţii optime, am obţinut vinuri aromate, proaspete, cu o tipicitate de excepţie! Apoi au urmat roze-urile, am cules Merlot pentru a obţine vin roze, cu aciditate mare, înainte să acumuleze prea mult zahăr. Vinul obţinut, cu doar 11 procente alcoolice, are arome puternice de frăguţe, zmeură şi o prospeţime care te face să mai savurezi un pahar, este unul de excepţie. Nu în ultimul rând, aş aminti Burgundul Mare, care anul acesta ne-a produs doar 40% din producţia normală. Strugurii au fost puţini, vinul obţinut este puţin, însă este un vin care după ce va trece prin toate etapele de formare, maturare, cu siguranţă va atrage atenţia multora."