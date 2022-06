Programul educaţional "Traista cu sănătate" a ajuns la peste 50.000 de copii din judeţul Iaşi

În perioada 2012-2022, Fundaţia Tradiţii Sănătoase a derulat 10 ediţii ale programului şcolar "Traista cu sănătate". Nestle România, prin iniţiativa Nestle for Healthier Kids, susţine acest program începând cu 2017, conform unui comunicat remis redacţiei. Proiectul se defăşoară sub forma unui opţional în şcolile şi grădiniţele din judeţul Iaşi. De-a lungul celor 10 ani de program, 50.000 de copiii au beneficiat de educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, dintre care 8.000 anul acesta. Fundaţia Tradiţii Sănătoase a realizat un pachet educaţional unic, care cuprinde o carte cu 8 capitole, cu informaţii utile pentru copii şi cadrele didactice, poze şi fişe educaţionale, 32 de lecţii săptămânale, pe parcursul unui an şcolar, potrivite pentru copiii cu vârste între 5 şi 10 ani.

Conform raportului pe Europa din 2022 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România, 24% dintre copiii de vârstă şcolară sunt supraponderali, dintre care 13% sunt obezi, iar 55% dintre adulţi se confruntă cu excesul de greutate. Pandemia SARS-CoV-2 a adăugat factori de risc şi a contribuit la creşterea prevalenţei obezităţii infantile cu un procent în fiecare an de pandemie. În acest context, Fundaţia Tradiţii Sănătoase a organizat la Iaşi Conferinţa "Prevenţia obezităţii la vârsta copilăriei", la care au participat peste 100 de cadre didactice, părinţi, specialişti din sănătate şi educaţie. Conferinţa a fost realizată sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", în colaborare cu alte instituţii din Republica Molodva şi s-a bucurat de prezenţa unui invitat special, Mihai Morar. În cadrul evenimentului s-a lansat pachetul educaţional Traista cu sănătate revizuit şi adăugit.

Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, iniţiatorul proiectului "Traista cu sănătate" spune: "După zece ani de program, suntem foarte bucuroşi să observăm o diminuare a obezităţii infantile în şcolile din Iaşi în care am derulat programull. Obezitatea a scăzut de la 10% la 6% în Municipiul Iaşi. Nu acelaşi lucru putem să spunem despre mediul rural, unde din păcate am constatat o creştere a obezităţii, ajungând la 12%. Fundaţia Tradiţii Sănătoase a realizat un pachet educaţional unic, care cuprinde o carte cu 8 capitole, cu informaţii utile pentru copii şi cadrele diactice, poze şi fişe educaţionale, 32 de lecţii săptămânale, pe parcursul unui an şcolar, potrivite pentru copiii cu vârste între 5 şi 10 ani".

Fundaţia Tradiţii Sănătoase a observat în ultimii 10 ani de program că stresul se reflectă atât în alimentaţia părinţilor, cât şi a copiilor, de aceea încearcă să înveţe adulţii cum pot gestiona acest stres, pentru că ei sunt modele pentru cei mici. Ceea ce ei gândesc, atitudinea lor faţă de alimente şi responsabilitatea pentru ceea ce cumpără este a părinţilor şi tot ei îi pot influenţa şi învăţa pe copiii lor ce este bine şi ce nu este bine să facă în relaţia lor cu mâncarea. Copiii au tendinţa de a mânca mai multe dulcuri atunci când sunt stresaţi la şcoală sau de a mânca mai neordonat atunci când stau până târziu în faţa unor dispozitive electronice, jucându-se, subliniază sursa citată.

"Sunt avocatul echilibrului în toate şi cred că trebuie să le dezvoltăm copiilor o relaţie proprie cu alimentele. Mai cred că masa în familie trebuie să rămână sacră. A lua masa împreună, a le oferi posibilitatea să aleagă şi a ne baza pe bunul simţ al copiilor sunt esenţiale pentru a cultiva emoţiile copiilor vizavi de alimente. De asemenea, şcoala joacă un rol deosebit pentru că acolo se formează, în mare parte, relaţia copiilor cu societatea, la şcoală se pot deprinde multe obiceuri. De aceea, sunt plăcut surpins că în România, în Iaşi, avem programe şcolare atât de eficiente pentru formarea de obiceiuri sănătoase şi care merită să fie extinse la nivel naţional, să ajungă la toţi copiii şi părinţii", susţine Mihai Morar, invitatul special al evenimentului.

Pachetul educaţional Traista cu sănătate conţine, pe lângă informaţiile despre nutriţie şi obiceiuri sănătoase şi fişe didactice, o serie de activităţi practice şi jocuri pentru cei mici, care pot fi uşor de realizat atât la grădiniţă sau şcoală, cât şi acasă, în familie.

"Suntem onoraţi să fim partenerii celui mai bun program de educaţie nutriţională în şcoli din Uniunea Europeană. Este dovadă că şi în România se pot dezvolta proiecte care să reprezinte exemple de bune practici pentru restul Europei. Această recunoaştere a programului Traista cu sănătate este rezultatul unui efort comun al specialiştilor din domeniul medical, nutriţional şi educaţional, alături de membrii comunităţii locale din Iaşi. Susţinerea în România a acestui program educaţional unic completează obiectivele noastre globale. Prin intermediul iniţiativei globale Nestle for Healthier Kids ne dorim să ajutăm peste 50 de milioane de copii să ducă vieţi mai sănătoase, până în 2030", spune Nicoleta Tupiţă, dietetician autorizat şi Manager Nutriţie Nestle South East Market.

Programul "Traista cu sănătate" a fost lansat la Iaşi în anul 2012. Este un program educaţional, dedicat copiilor şi familiilor lor, care promovează un stil de viaţă sănătos, cu respectarea tradiţiilor locale. Este recunoscut la nivel internaţional, fiind inclus în reţeaua internaţională Youth Health Community (YHC), alături de programe din peste 10 de ţări. Programul educaţional "Traista cu sănătate" a fost desemnat câştigătorul locului 1 la categoria "Healthy Lifestyle. Cities", în cadrul EU Health Award, acordat de Comisia Europeană în 2021.

Fundaţia Tradiţii Sănătoase este în discuţii cu Ministerul Educaţiei pentru extinderea proiectului la nivel naţional. Puteţi răsfoi o parte din cartea Traista cu sănătate aici: https://online.flippingbook.com/view/766023075/. Pachetul educaţional poate fi comandat de pe site-ul https://traditii-sanatoase.ro/ , iar o parte din bani vor fi folosiţi de Fundaţia Tradiţii Sănătoase pentru continuarea şi extinderea proiectului, se menţionează în comunicat.