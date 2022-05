Programul Microsoft for Startups Founders Hub se extinde la nivelul tuturor antreprenorilor şi companiilor de tip startup

Microsoft extinde programul Microsoft for Startups Founders Hub (denumit anterior Microsoft for Startups) la nivelul tuturor antreprenorilor şi companiilor de tip startup, se arată într-un comunicat de presă. De acum înainte, antreprenorii pot să aplice în program având doar o idee şi un plan de afaceri (indiferent că se află într-un stadiu incipient sau au deja proiecte în portofoliu). La fel ca şi până acum, Microsoft for Startups Founders Hub se adresează inclusiv companiilor şi antreprenorilor din România şi îşi propune să îi ajute pe aceştia să depăşească provocările şi barierele pe care le întâlnesc în activitatea lor.

Odată admişi, antreprenorii (şi, implicit startup-urile) vor avea acces la toate resursele de care au nevoie pentru a accelera dezvoltarea de produse, pentru a creşte şi pentru a-şi îndeplini obiectivele de afaceri. Mai mult, beneficiile pe care le vor putea accesa vor creşte în paralel cu evoluţia startup-ului respectiv şi cu cerinţele de dezvoltare ale acestuia.

Potrivit sursei citate, extinderea programului global dedicat startup-urilor vine în contextul în care aceste companii sunt extrem de agile şi de inovative şi au potenţialul de a impulsiona semnificativ economia, nu doar pe plan local, ci şi la nivel regional, european şi global. În acelaşi timp, însă, cifrele arată că peste 21,5% din startup-urile de la nivel global eşuează în primul an de la înfiinţare; 30% îşi opresc activitatea după primii doi ani şi 50% dintre ele în al cincilea an. În 2019, spre exemplu, rata de eşec a startup-urilor a fost de aproximativ 90%.

Platforma Microsoft for Startups Founders Hub este axată pe câţiva piloni importanţi:

- Tehnologie: platforma pune la dispoziţie acces gratuit la tehnologie şi soluţii cloud;

- Consultanţă: platforma le asigură startup-urilor accesul la resurse specializate şi sesiuni de consultanţă în afaceri, astfel încât să îşi poată dezvolta afacerea într-un mod eficient - mentori, stabilirea de conexiuni cu alţi antreprenori, strategii şi soluţii de lansare pe piaţă şi nu numai;

- Training şi certificare: odată înscrise în platformă, startup-urile vor avea acces gratuit la mii de ore de training, iar după efectuarea lor vor putea obţine şi certificări gratuite;

- Acces la o bază de potenţiali clienţi: startup-urile se vor putea înscrie şi în programul de Co-Sell, derulat de Microsoft, prin intermediul căruia vor putea accesa milioane de potenţiali clienţi de la nivel global.

Microsoft for Startups Founders Hub şi Innovations Labs - sinergie pentru dezvoltarea durabilă a ecosistemului de startup-uri din România

România are un ecosistem vibrant de startup-uri, multe dintre ele fiind prezente şi pe pieţele globale. În prima jumătate a anului trecut, volumul de investitii în startup-urile de aici s-a ridicat la aproape 100 milioane de dolari (dublu faţă de perioada similară a anului anterior).

Ţinând cont de acest lucru şi pentru a amplifica demersurile pe care le derulează deja pe plan local, Microsoft s-a implicat în diferite programe şi parteneriate cu acceleratoare de afaceri. Un exemplu este programul Innovation Labs, o iniţiativă demarată în anul 2013 şi devenită, în timp, principalul program de pre-accelerare dedicat startup-urilor de tehnologie din România.

"Proiectele care se înscriu an de an în Microsoft for Startups Founders Hub şi cele pe care le întâlnim în cadrul parteneriatelor pe care le desfăşurăm cu alte organizaţii sau acceleratoare, spre exemplu, au potenţialul de a se concretiza în afaceri de un real succes. Ne propunem să susţinem aceşti tineri şi să îi îndrumăm, astfel încât ideile lor să dobândească o valoare şi mai mare. Ne dorim să ajutăm comunitatea de antreprenori din România să depăşească blocajele şi să fim un partener de încredere pentru ei, care să îi ajute să genereze inovaţie şi progres", afirmă Bogdan Putinică, General Manager, Microsoft Romania.

La ediţia din 2021 a Innovation Labs, 14 specialişti din cadrul Microsoft şi-au asumat rolul de mentori şi le-au oferit participanţilor sprijin în dezvoltarea proiectelor lor, sub forma unor sesiuni de training (care au însumat peste 1.500 de ore de mentorat) derulate timp de şapte luni. Totodată, finanţările noi atrase din piaţă, de către startup-uri (în cadrul ediţiei derulate anul trecut) au totalizat aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Implicarea în acest program va continua şi pe parcursul anului curent, Microsoft Romania fiind unul dintre principalii parteneri ai acestei ediţii aniversare cu numărul 10. În plus, echipele înscrise la Innovation Labs vor putea, de acum înainte, să aplice şi pentru Microsoft for Startups Founders Hub (încă de la bun început) ceea ce va îi va ajuta pe tinerii antreprenori şi mai mult să-şi transforme ideile inovatoare în proiecte de succes.

Andrei Pitiş, co-fondator al programului Innovation Labs şi antreprenor de succes, reia importanţa acestor programe pentru antreprenorii din zona de tehnologie: "Programele Innovation Labs şi Microsoft for Startups Founders Hub aduc o componentă practică importantă în formarea tinerilor antreprenori. Mai exact, prin accesul la mentorii, la tehnologiile şi la resursele pe care ecosistemele noastre le pun la dispoziţie, ajutăm startup-urile să îşi amplifice şansele de reuşită şi să îşi accelereze semnificativ creşterea. Împreună, programele vor duce la crearea următoarelor startup-uri de tehnologie cu IP românesc şi impact global".

Microsoft Romania şi InnovX - parteneriat pentru accelerarea companiilor inovatoare din România

Lansat în urmă cu aproximativ trei ani, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie InnovX a ajutat, până în prezent, 110 companii să-şi accelereze afacerile, având Microsoft Romania drept principal partener de tehnologie.

Programul se derulează pe durata a câteva luni de zile, timp în care au loc ateliere care le oferă antreprenorilor informaţii despre cum să înceapă o afacere, cum să evalueze corect piaţa, cum să abordeze aspectele financiare, cum să creeze un plan de afaceri sau să susţină un pitch, dar şi despre modul în care pot identifica punctele slabe sau pot găsi soluţii pentru problemele lor. La final de program, companiile respective vor fi, aşadar, pregătite pentru a atrage investiţii noi, pentru a include clienţi noi în portofoliile lor sau chiar pentru a colabora, mai departe, cu parteneri de tehnologie. De altfel, 26 dintre aceste companii lucrează în prezent cu Microsoft şi au, deja, rezultate la nivel global.

"Un principiu de bază al Acceleratorului InnovX-BCR constă în convergenta tehnologiilor viitorului ca şi cale validată de colaborare între inovatori şi marile companii de tehnologie şi scalarea regională şi globală a acestora. Prin acceptarea inovatorilor în programul Microsoft for Startups Founders Hub, noile soluţii tehnologice dezvoltate au demonstrat o creştere exponenţială cu acces direct la o reţea de parteneri agreaţi Microsoft şi o gamă largă de clienţi din segmenul corporate şi din aria guvernamentală. Parteneriatul cu Microsoft reprezintă o emblemă a calităţii recunoscută internaţional, care le oferă inovatorilor un real avantaj competitiv pe piaţa regională şi globală", susţine Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

Ca parte a acestui proiect, 18 experţi Microsoft au susţinut 155 de ore de workshop-uri şi sesiuni individuale cu participanţii. Aceştia au obţinut 26 de certificări Azure, un procent de peste 20% dintre ei (companii din accelerator) intrând în programul Microsoft for Startups Founders Hub.

"Sprijinul pe care îl oferim proiectelor înscrise în programul Microsoft for Startups Founders Hub merge dincolo de activităţile de mentorat şi finanţare. Atunci când ne implicăm în dezvoltarea unor startup-uri, avem în vedere şi amplificarea oportunităţilor pentru inovaţiile pe care acestea le produc. Totodată, prin colaborarea cu alte organizaţii care fac demersuri în aceeaşi zonă (multe dintre acestea fiind şi parteneri Microsoft), putem avea un impact mult mai mare. Ne dorim să impulsionăm activitatea unui număr şi mai mare de antreprenori şi să îi ajutăm în continuare să-şi transforme visele în realitate", declară Daniel Rusen, director de Marketing şi Operaţiuni, Microsoft Romania.

În ultimii 10 ani, Microsoft a susţinut un număr de peste 130.000 de startup-uri de la nivel global, iar unele dintre acestea sunt, astăzi, companii cu evaluări de piaţă de ordinul miliardelor de dolari. Acest lucru a fost posibil prin programul Microsoft for Startups Founders Hub, o iniţiativă la perfecţionarea căreia compania lucrează constant, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor unice pe care startup-urile le au în procesul de creştere. În România, UiPath, FintechOS, Modex, Elrond, Agricloud sau xVision sunt doar câteva dintre companiile care au făcut parte din programul Microsoft for Startups Founders Hub.

Pentru următorii doi ani, investiţiile alocate în direcţia sprijinirii startup-urilor (din întreaga lume) se ridică la peste 500 de milioane de dolari, iar prin extinderea programului şi la nivelul companiilor aflate la început de drum, Microsoft îşi reafirmă angajamentul de a sprijini fiecare persoană şi organizaţie din lume să realizeze mai mult, cu ajutorul tehnologiei.