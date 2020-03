Programul "Tomata" a adus la Buzău subvenţii de 25 milioane lei

• Sumele primite de la stat au determinat dublarea numărului legumicultorilor interesaţi de cultivarea tomatelor timpurii

Sute de legumicultori preocupaţi de cultivarea tomatelor şi milioane de lei plătite beneficiarilor, reinvestiţi în dezvoltarea serelor şi solariilor - este impactul pe care programul "Tomata" l-a avut în judeţul Buzău. În total, cultivatorii de tomate au încasat subvenţii de aproape 25 de milioane de lei, iar sumele primite de la stat au determinat dublarea numărului legumicultorilor interesaţi de cultivarea tomatelor timpurii.

Roşiile româneşti au devenit aproape nelipsite din pieţele buzoiene. Cu excepţia lunilor de iarnă, tomatele cultivate în serele şi solariile din judeţ pot fi găsite din belşug. Asta se datorează programului "Tomata" care a avut un impact semnificativ în rândul legumicultorilor. Sute de cultivatori care deşi până acum trei ani nu aveau legume în spaţii protejate au decis să se îndrepte spre acest tip de agricultură. Aşa s-a ajuns ca anul trecut aproape 800 de legumicultori să se înregistreze la Direcţia Agricolă Buzău pentru a primi subvenţii de la stat în programul tomata. Cu alte cuvinte, sunt legumicultori care au adus în pieţe roşii româneşti încă din perioada aprilie-mai şi până în noiembrie. În ultimii trei ani, subvenţiile plătite buzoienilor prin programul "Tomata" s-au ridicat la peste 25 milioane de lei, dintre care 10 milioane au ajuns în conturile beneficiarilor doar anul trecut.

"Începând cu 2017, de când acest program a fost aplicat, numărul beneficiarilor din Buzău a crescut exponenţial ajungând ca de la un număr de 400 de beneficiari să înregistrăm anul trecut un număr aproape dublu, mai exact 760 de aplicanţi la "Programul Tomata". Impactul financiar generat în tot judeţul a fost de 25 de milioane de lei, bani care au fost plătiţi la timp şi au ajuns în dreptul fiecărui beneficiar sub formă de subvenţii pentru roşiile cultivate în spaţii protejate. Constatările noastre au fost foarte bune în sensul că tomatele, dar şi alte legume au putut să fie prezente în pieţe şi în lunile în care ponderea era deţinută de importuri, respectiv lunile noiembrie , decembrie şi mai. Asta înseamnă că aceste legume sunt produse într-o stare fitosanitară foarte bună, foarte proas­pete, iar consumatorul final a avut de căştigat având aproape tot timpul anului roşii româneşti", a declarat Cosmin Florea, directorul Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Buzău.

• "Tomata" a adus mai mulţi tineri în Agricultură

Pe lângă sumele importante care au ajuns în judeţ şi care mai apoi au fost reinvestite de cultivator în dezvoltarea serelor şi solariilor , programul "Tomata" a determinat şi o creştere a numărului de tineri care să fie preocupaţi de acest tip de agricultură. Mulţi dintre tinerii plecaţi în străinătate au revenit acasă pentru a cultiva legume în sere şi solarii. "Constatările noastre şi ceea ce am vizionat pe teren arată că, pe lângă creşterea suprafeţelor în care sunt cultivate legume în sere şi solarii, sunt şi mai mulţi legumicultori, interesaţi în acelaşi timp să se pună la punct cu noua tehnologie. Pentru anul acesta avem, de exemplu, premisele unei recolte mult mai timpurii tocmai pentru că legumicultorii au investit în încălzirea serelor şi a solariilor. Aşteptăm prima producţie de tomate chiar din luna aprilie. De asemenea, după vizitele în teren am observat foarte mulţi tineri care fie deja s-au îndreptat spre acest tip de agricultură fie intenţionează să-şi ridice propriile solarii după ce au văzut la rude, prieteni şi vor să devină independenţi", a mai adăugat Cosmin Florea, directorul Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Buzău.

• Ce spun legumicultorii

Unul dintre legumicultorii care de trei ani primeşte subvenţia de la stat este şi Mircea Tatu din comuna Cohcirleanca. Legumicultorul şi-a mărit suprafaţa de sere şi solarii de la an la an astfel că ajuns acum să deţine spaţii protejate pe o suprafaţă de aproape un hectar. Anul acesta a plantat roşii în două solarii şi promite că va avea prima recoltă de tomate româneşti din 2020 încă din luna martie."De trei ani am încasat subvenţia de la stat, iar banii i-am investit în modernizarea serelor şi în creşterea suprafelor cultivate. Acum vreau să cumpăr o centrală automată sau un cazan mai mare, pe gaz astfel încât să putem încălzi circa 5000 de metri pătraţi de spaţii protejate. În general, programul "Tomata este bun, ne ajută să putem reinvesti din câştigul din fiecare an pentru că doar dezvoltându-ne de la an la an putem rezis­ta", a spus Mircea Tatu, legumicultor din Cochirleanca. Alţii însă au şi nemulţumiri. "Este bun. Ne-a ajutat dar eu cred că ar trebui mai multe controale pentru că nu toţi cei care încasează subvenţii respectă toate regurile privind cultivarea tomatelor în spaţii protejate. De exemplu, care este explicaţie când vedem că au fost legumicultori care au plantat legumele mult mai târziu, nu au sere încălzite şi scot producţii pe piaţă în acelaşi timp cu cei care pun plantele în sere încălzite încă din decembrie-ianuarie? Deci eu cred că ar trebui controlaţi mai des. Aşa programul reprezintă un ajutor pentru noi. Eu încasez subvenţii de trei ani. Cu banii primiţi mi-am luat o centrală şi mi-am refăcut sistemul de încălzire pentru sere" a explicat Ionel Muşatoiu, cultivator din Căldăruşanca.

• Asigurările, marea problemă a legumicultorilor

Cea mai mare problemă a legumicultorilor rămâne în continuare lipsa asigurărilor fără de care pot pierde totul în cazul unei furtuni aşa cum de alt­fel s-a şi întâmplat chiar în ianuarie 2020. Din păcate, niciun cultivator de legume din Buzău nu are asigurare, iar după vântul din urmă cu câteva săptămâni pagubele înregistrate de sute de cultivatori de legume în sere şi solarii sunt enorme. "Noi am fost pe teren şi am făcut constatările. Într-adevăr sunt daune serioase: structură doborâtă, fie de lemn sau chiar metal, şi folia ruptă.Pagubele sunt foarte mari. Dacă ţinem cont că un kilogram de folie bună ajunge la 17 -18 lei, la un solar de 5000 metri pătraţi , pierderile doar la folie sunt de o sută de milioane de lei. Am putea vorbi de câteva zeci de hectare de sere şi solarii distruse de vânt. Daunele vor fi centralizate şi trimise către Prefectură şi la Ministerul Agriculturii în vederea analizării posibilităţii acordării unor despăgubiri pentru cultivatorii păgubiţi" a explicat Cosmin Florea.

La rândul lor, cultivatorii spun că nu-şi pot asigura construcţiile în care cresc legume pentru că nu pot face faţă cerinţelor impuse de firmele din domeniu.

"Eu am avut sere pe un hectar. În câteva ore, vântul mi-a distrus 50% din construcţiile în care cultiv legume. Pierderile financiare sunt de peste o sută de mii de lei. Acum trebuie să le refac pentru că nu am avut asigurare. Am încercat să asigur serele, însă nu am reusit pentru că nu au fost construite cu firme autorizate, iar aceasta este o condiţie impusă de asiguratori. Noi nu putem apela la firme de construcţii pentru că ne costă foarte mult. Şi acum le vom reface cu rude, prieteni. Ne descurcăm cum putem, a spus Enache Daniel, legumicultor din satul Limpeziş.