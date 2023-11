Proteste în lanţ la instituţiile publice din Buzău

Angajaţii mai multor instituţii publice din Buzău au organizat proteste spontane în ultimele zile, fiind solidari cu alţi colegi din ţară care, de asemenea, au ieşit în stradă pentru a-şi spune nemulţumirile. Manifestaţiile au izbucnit la doar o zi după ce angajaţii din Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate au obţinut, după aproape două săptămâni de proteste, majorarea salariilor.

Ieri au protestat angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică din Buzău. Timp de două ore, salariaţii au ieşit din birouri şi au rămas pe holul instituţiei purtând în mâini afişe pe care şi-au scris nemulţumirile: "Suntem cea mai discriminată şi nesusţinută categorie de salariaţi din sectorul de sănătate", "Mereu sacrificaţi, niciodată respectaţi", "Aceeaşi lege, aceeaşi funcţie, acelaşi salariu".

"Salariaţi sunt nemultumiţi de faptul că amendamentul privind alinierea salarială a lucrătorilor din D.S.P.-uri cu cei din Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate a fost respins de Camera Deputaţilor, solicitând tratament egal cu aceştia. De comun acord cu celelalte D.S.P.-uri din ţară, perioadele de protest vor fi stabilite ulterior. Pe perioadele protestelor, activitatea D.S.P.este suspendată. Salariaţii din D.S.P.-uri se consideră discriminaţi şi consideră că importanţa acti vităţilor pe care le desfăşoară este subestimată", se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei buzoiene.

Protestarii au spus că au luat această decizie după ce au văzut că angajaţii Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate vor avea salariile mărite, iar ei nu, deşi practic sunt două instituţii de sănătate publică.

"Ultima care a umplut paharul a fost momentul în care am văzut că personalul de la Casa de Asigurări de Sănătate, se pare, este favorizat. Noi suntem, cei din DSP-uri, am fost în prima linie pe perioada pandemiei şi în toate evenimentele din ţară. Eu sunt inspector principal în serviciul de control . Am peste 40 de ani vechime şi am salariu de 4.900 de lei. Niciun angajat nu e mulţumit de salariu în condiţiile în care toate s-au scumpit în ultima perioadă", a spus un inspector din cadrul DSP Buzău.

Anagjaţii DSP s-au plâns că nu le-au mai fost mărite salariile de 7-8 ani, iar cele mai mici venituri le au cei angajaţi ca personal contractual.

"Vom fi salarizaţi cu un nivel de salarizare diferit deşi suntem două entităţi care asigurăm sănătatea publică. La DSP nu au mai fost majorate salariile de 7-8 ani, iar colegii care sunt personal contractual au venituri mult mai mici faţă de alte categorii din sistem", a spus o angajată DSP.

"Absolut toată instituţia protestează. Realmente salarizarea e bătaie de joc. Nu ne este apreciată munca. Ca şi cadre medicale, am ajuns mult sub orice nivel. Sunt biolog specialist cu peste 30 de ani vechime, iar salariul meu este de 4.600 net, iar asistenţii cu puţin trec peste 3000 de lei. Deci, nu sunt salarii! Vom protesta cât este nevoie", a declarant Marilena Lăzăroiu, biology în cadrul DSP Buzău.

Astăzi au ieşit în faţa instituţiei, organizând un protest spontan şi cei 60 de salariaţi ai Casei Judeţene de Pensii Buzău. La fel ca şi salariaţii din sănătatea publică, şi aceştia au cerut salarii mai mari, motivându-şi nemulţumirea prin faptul că veniturile nu le-au mai fost majorate de cinci ani.

Timp de o oră, angajaţii au stat în faţa CJAP şi au ţinut în mână afişe pe care şi-au scris nemulţumirile: "Salariile noastre sunt ajunse din urmă de salariul minim pe economie!", "Fără discriminare faţă de instituţiile din alte ministere ca şi salarizare şi condiţii de muncă!" şi "Aplicarea noii legi a pensiilor şi recalcularea acestora se vor face de către noi".

"Am declanşat seria de proteste în semn de solidaritate cu colegii noştri din ţară, avem nemulţumiri legate de salarii, suntem cu aceleaşi salarii din anul 2018, practic în cinci ani nu am primit niciun leu în plus în condiţiile actuale de trai, vorbim şi de colegi care au salariul minim pe economie. Un al doilea aspect este legat de volumul mare de muncă pe care îl desfăşurăm şi care a crescut de la an la an, în acest moment suntem în plin proces de evaluare a dosarelor de pensie, urmează o recalculare şi punere în aplicare a legii pensiilor care se va face cu acelaşi personal, 60 de funcţionari", a declarat Denisa Irimia, angajat al Casei de Pensii Buzău, membru în Sindicatul Naţional al Instituţiilor din Ministerul Muncii.

Pe durata protestului nu a fost intrerupt programul cu publicul.