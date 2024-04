Radisson Blu Hotel Bucharest lansează NAMI Beach Club & More

Piscina de la Radisson Blu Hotel Bucharest devine NAMI Beach Club & More, o nouă destinaţie de vară, care urmează să îşi deschidă porţile în luna iunie. Renovată în urma unei investiţii directe de peste 1 milion de euro, NAMI Beach Club este propunerea Radisson Blu Hotel Bucharest pentru o experienţă de vară exclusivistă, completă - un refugiu urban sofisticat, care aduce, în inima Capitalei, atmosfera unei vacanţe premium la plajă, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Situat în cadrul Radisson Blu Hotel Bucharest, pe o suprafaţă de peste 2000 de metri pătraţi, NAMI Beach Club va avea o capacitate de 262 de locuri, oferind o varietate de zone de relaxare: şezlonguri aflate lângă piscină, zone VIP, un spaţiu dedicat familiilor, cu separeuri special amenajate, lounge şi zonă Shisha, personalizate pentru nevoile tuturor tipurilor de clienţi.

"Suntem foarte încântaţi să lansăm cel mai nou proiect al nostru, NAMI Beach Club & More, conceput pentru a le oferi vizitatorilor cea mai apropiată experienţă de o vacanţă de vară premium, la îndemână, chiar în centrul oraşului; o escapadă de vară, unică în Bucureşti, oferind servicii de top, confort deplin şi intimitate. Clienţii clubului se vor putea bucura de o călătorie culinară excepţională şi diversificată. Cocktail-urile semnate NAMI, realizate de echipa noastră de barmani cu experienţă, promit să devină una dintre atracţiile acestei locaţii de vară. Visul nostru a fost să creăm o experienţă 360 de grade, asigurându-ne că oaspeţilor noştri nu le va lipsi nimic din ceea ce le oferă o vacanţă, fără să călătorească prea departe, să planifice săptămâni în avans sau să îşi facă bagajele. Suntem încrezători că NAMI are toate atributele pentru a deveni un hotspot în Bucureşti şi bucuroşi să finalizăm un proiect căruia ne-am dedicat în ultimul an. Am avut şansa de a face parte din proiecte similare, de excepţie, în destinaţii turistice de top precum SUA, Malta şi Emiratele Arabe Unite, şi sunt încrezător că am reuşit să surprindem toate elementele unice ale conceptelor celebre de beach club, înglobându-le în NAMI Beach Club, care va transforma Radisson Blu Hotel Bucharest în destinaţia supremă de tip resort.", a declarat Lior Bebera, General Manager Radisson Blu Hotel Bucharest & Park Inn by Radisson Hotel & Residence Bucharest.

Designul noului club, care combină culori deschise şi materiale naturale, premium, este inspirat de stilul de viaţă mediteranean, recreând atmsofera unui beach club exclusivist, ascuns chiar sub ochii noştri, în centrul Bucureştiului.

NAMI găzduieşte cea mai mare piscină exterioară din centrul Bucureştiului, precum şi cel mai mare jacuzzi încălzit în aer liber din oraş.