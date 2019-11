Raiffeisen Bank a înregistrat în trimestrul III un profit net de 536 milioane de lei, în scădere cu 25%

Raiffeisen Bank a incheiat al treilea trimestru al anului 2019 cu un profit net de 536 milioane de lei, fata de 718 milioane de lei, cat inregistra in aceeasi perioada a anului trecut. Scaderea cu 25 % a profitului net (an la an) provine din cateva evenimente nerecurente cum sunt: schimbarile metodologice de provizionare a riscului de credit si provizionarea participatiei in subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinte, arată un comunicat remis Redacţiei noastre.

"Anuntam din nou rezultate bune care provin din cresterea organica a bancii, pe toate produsele si segmentele de clienti, cu accent pe finantarile acordate companiilor. In conditiile in care mediul in care activam ne provoaca permanent, cu schimbari legislative si evolutii putin predictibile, faptul ca ne dezvoltam continuu si echilibrat ne confirma, inca o data, ca suntem o organizatie puternica si responsabila", a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Cheltuielile operationale ale bancii au crescut cu 8% in primele noua luni din 2019, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la un miliard de lei (930 milioane de lei in aceeasi perioada din 2018). Principalele zone de presiune asupra costurilor bancii vin din investitiile in ritm sustinut pentru dezvoltatea capabilitatilor tehnologice si digitale ale bancii, cresterea costului cu salariile angajatilor, dar si din cerintele regulatorii, mai precis a contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, informează comunicatul citat.

Rata creditelor neperformante a scazut la 3,9% la finalul lunii septembrie 2019, fata de 4,3% in T3/2018. Costul cu provizioanele a crescut semnificativ, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 147 de milioane lei, dar aceasta evolutie nu a fost generata de o degradare a calitatii portofoliului de credite, ci a survenit pe fondul unor schimbari metodologice.

Raiffeisen Bank continua sa isi incurajeze clientii de casa (cei care isi incaseaza veniturile in conturi curente deschise la banca) sa utilizeze canalele digitale si pentru economisire, recompensandu-i cu dobanzi competitive pentru depozite nou constituite: pana la 2% pe an, pentru depozite pe termen de 6 luni si de pana la 2,75% pe an pentru depozite pe termen de 12 luni. Portofoliul de economii in lei, atrase de la populatie, a crescut cu 9% la 30 septembrie 2019, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In plus, din 2019, clientii Raiffeisen Bank au posibilitatea de a contracta un credit de nevoi personale complet online, in maxim 10 minute, proces la care banca lucreaza continuu pentru a-l simplifica si optimiza. Creditele de nevoi personale initiate digital au ajuns in T3 la peste 8% din totalul volumelor acordate, potrivit aceleaşi surse.

La sfarsitul celui de-al treilea trimestru din 2019, banca avea 4.829 de angajati, 366 agentii (din care 32 cashless) si o retea de peste 820 de ATM-uri, 22.200 de POS-uri si 290 masini multifunctionale.

Raiffeisen Bank deserveste in Romania peste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri si 5.750 de corporatii mari si medii.