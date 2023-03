Raiffeisen Bank creşte dobânzile la depozite

Raiffeisen Bank şi-a actualizat oferta de economisire în lei şi valută (EUR, USD) pentru clienţii persoane fizice, majorând dobânzile la depozitele de 3 luni în EUR la 2% pe an şi, în funcţie de perioadă, pe cele la depozitele în lei până la 7,5% şi la depozitele în USD - până la 3,25% pe an, după cum a anunţat banca.

Totodată, pentru a da tuturor clienţilor posibilitatea de a-şi crea un fond de urgenţă şi de a-şi diversifica portofoliul de economisire, sunt disponibile multiple variante de maturităţi, conform unui comunicat de presă. Acesta arată că sumele minime pentru deschiderea unui depozit la termen sunt de doar 500 lei, respectiv 200 EUR/USD.

Andra Ion, Director Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank, subliniază: "Am actualizat oferta de economisire cu dobânzi atractive la depozitele la termen în lei, EUR şi USD pentru că ne dorim să protejam economiile clientilor noştri de procesul inflaţionist. Oferim dobânzi de până la 7,5% pe an la depozitele la termen în lei, de 2,25% pe an la depozitele la termen în euro şi de 3,25% pe an la depozitele la termen în USD. În plus, am inclus în oferta noastră şi maturitatea de o lună la depozitele în euro, cu o dobândă avantajoasă de 1,1% pe an.

Îi încurajăm pe clienţi sa facă primii paşi spre economisire şi să-şi creeze un fond de urgenţă, reprezentând între 3 şi 6 venituri lunare, sumă ce poate acoperi cheltuielile neprevăzute. Susţinem aplicarea principiului «plateşte-te pe tine mai întâi!», concept simplu şi uşor de urmat de oricine: înainte de orice cheltuiala, intre 15% si 25% din venitul lunar e bine să meargă către economisire".

Planificarea financiară personală face parte din strategia noastră de a fi cei mai buni consultanţi pentru clienţi şi pentru nevoile lor financiare. Oferta de economisire pentru persoane fizice este disponibilă 100% în aplicaţiile digitale Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online.