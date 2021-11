Raiffeisen Bank şi Rodbun sprijină soluţiile inovatoare pentru agricultură

Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Rodbun lansează "Elevator Lab ESG in Agriculture: Cross-Industry Partnership Program", o nouă ediţie a programului de parteneriat global al Raiffeisen Bank International (RBI), care sprijină dezvoltarea startup-urilor şi companiilor de fintech din întreaga lume, conform unui comunicat remis redacţiei.

Anul acesta programul va ajuta startup-urile fintech şi agritech care deţin soluţii sau tehnologii în agricultură să dezvolte proiecte pilot cu Raiffeisen Bank.

"Elevator Lab ESG in Agriculture: Cross-Industry Partnership Program este creat pentru a descoperi soluţii tehnologice inovatoare şi e conceput în parteneriat cu un client important al băncii din agricultură - Rodbun", se menţionează în comunicat.

"Sprijinim iniţiativele verzi şi ne dorim să contribuim activ la agricultura bio, să fim alături de fermieri mici sau mari din România pentru dezvoltarea afacerilor lor cât mai sustenabil, cu ajutorul tehnologiei. Ne bucurăm totodată să putem demonstra puterea parteneriatului pe care îl avem cu clienţii noştri. Anul acesta am ales să colaborăm cu un partener cu experienţa în domeniul agriculturii, alături de care dorim să identificăm şi să testăm soluţii într-un 'Proof of Concept' (PoC), în beneficiul clienţilor noştri comuni - fermierii români" a declarat Cristian Sporiş, vicepreşedinte Corporaţii la Raiffeisen Bank.

La rândul său, Daniel Muntean, CEO Rodbun, a declarat: "Agricultura este deopotrivă cel mai mare beneficiar al măsurilor de reducere a încălzirii globale, cât şi unul dintre cei mai mari responsabili să acţioneze în acest sens.

În ultimii patru ani am făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte orientarea unei părţi semnificative din fermele partenere către cultura ecologică. Între valorile de bază Rodbun am prevăzut faptul că "rodul" trebuie să fie bun inclusiv pentru pământ şi pentru aer. Astăzi am ajuns la o suprafaţa de 2200 ha exploatată în sistem ecologic. Suntem nerăbdatori să descoperim împreună cu partenerii noştri din Raiffeisen Bank, cele mai noi inovaţii în zona E.S.G".

"Anul acesta intrăm mai mult în zona de research şi inovaţie şi căutam un start-up "later stage" nu numai din aria de fintech, ci şi din zona de agritech. Startup-ul pe care îl vom alege şi care ni se va alatura pentru perioada de "proof of concept" va beneficia de mentorat şi invatare atât din partea specialiştilor din grupul Raiffeisen, dar şi din partea unui jucator român cu experienţă şi expertiză în agricultură, Rodbun", a mentionat Andreea Porojan - Fintech Partenrship Manager si coordonatorul Programului Elevator Lab in Romania.

Lansat in iunie 2017, Elevator Lab este un program de parteneriate organizat de grupul Raiffeisen Bank International (RBI). Elevator Lab a devenit cel mai mare program de parteneriate corporate în domeniul fintech din Europa Centrala şi de Est, oferind participanţilor acces potenţial la 14 pieţe diferite acolo unde grupul Raiffeisen este prezent.