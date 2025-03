REHAU Window Solutions România anunţă oficial intrarea pe piaţa locală a sistemelor de ferestre din aluminiu

REHAU Window Soutions anunţă oficial extinderea pe piaţa sistemelor de ferestre şi faţade din aluminiu şi lansează pe piaţa din România sistemul Iconic W77, dezvoltat în parteneriat cu compania Elvial, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit sursei menţionate, noile soluţii din aluminiu vin ca o completare a portofoliului alcătuit din clasicele sisteme din PVC premiate de-a lungul anilor şi oferă profesioniştilor din domeniu soluţii premium pentru orice tip de proiect de arhitectură, prin ferestre care depăşesc orice limite privind dimensiunile. Astfel, REHAU Window Solutions îşi consolidează poziţia de All In One Partner, oferind eficienţă maximă dintr-o singură sursă, de-a lungul întregului lanţ valoric, pentru arhitecţi, fabricanţi şi distribuitori.

Prin extinderea în Romania pe piaţa de aluminiu, REHAU Window Solutions se adresează dezvoltatorilor atât din segmentul rezidenţial, cât şi din cel nerezidenţial, cum ar fi clădirile de birouri. Pe lângă dorinţa de a oferi clienţilor o gamă completă de soluţii, noul segment de business a fost impulsionat şi de trendul ascendent în construcţia de case pasive, caracterizate printr-o eficienţă energetică aproape zero, cât şi de cererea venită din partea dezvoltatorilor de clădiri de birouri.

"Ne bucurăm să anunţăm că REHAU Window Solutions intră oficial pe piaţa sistemelor de ferestre şi faţade din aluminiu. Ne-am dorit întotdeauna să oferim clienţilor noştri cele mai potrivite soluţii pentru proiectele lor, iar acum facem un nou pas important în această direcţie. Cu noile sisteme vom putea să acoperim cererea venită din sectorul rezidenţial de astfel de sisteme premium din aluminiu, dar mai ales cel nerezidenţial. Noile ferestre vor putea atinge dimensiuni impresionante spre deosebire de tâmplăria din PVC şi vor putea acomoda cu uşurinţă orice proiect arhitectural", a declarat Paul Chipriean, Country Manager REHAU România & Director REHAU Window Solutions România.

"Următorul pas logic este reprezentat de sistemele pentru ferestre şi faţade. Acestea completează domeniul nostru de competenţă reprezentat de profilele din PVC cu sisteme din aluminiu, pe anumite pieţe exclusive, cum este România. Acestea sunt create în colaborare cu specialiştii în aluminiu de la Elvial, partenerul perfect pentru acest proiect. REHAU Window Solutions şi Elvial sunt amândouă întreprinderi familiale tradiţionale, având valori şi abordări caracterizate prin fiabilitate, calitate şi dorinţa de a lucra în strânsă colaborare cu clienţii şi partenerii. În calitate de partener All in One, REHAU Window Solutions oferă întotdeauna potenţial nou şi valoare adăugată măsurabilă partenerilor şi clienţilor săi, pe tot parcursul proiectului", spune Carsten Heuer, Director General (CEO) REHAU Window Solutions.

"Parteneriatul dintre REHAU Window Solutions şi Elvial creează condiţii excelente pentru dezvoltarea de soluţii de viitor şi asigurarea succesului pentru toate părţile implicate. Clienţii şi partenerii beneficiază de cele mai durabile soluţii sistemice, cea mai avansată tehnologie şi cele mai sofisticate caracteristici estetice", spune Tania Tzika, preşedinta Consiliului de Administraţie (COB) al Elvial.