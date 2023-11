Restructurarea creditelor a fost principala soluţie găsită în negocierile consumatori-bănci din acest an

Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare găsită de consumatori şi bănci în urma negocierilor desfăşurate în acest an în cadrul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, de la începutul anului peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu băncile şi IFN-urile în cadrul CSALB. Principalele probleme pe care le-au semnalat au fost legate de dificultăţile întâmpinate în plata ratelor. Majoritatea dintre cele 680 de negocieri purtate de la începutul anului au avut drept rezolvare restructurarea şi reeşalonarea creditelor, diminuarea soldului, reducerea dobânzilor şi ştergerea datoriilor generate de întârzierile la plată. Soluţiile negociate prin intermediul conciliatorilor CSALB au avut ca principal obiectiv reducerea ratelor lunare şi ajustarea contractelor de credit la situaţiile financiare din prezent ale consumatorilor. CSALB are cel mai mare număr de cereri şi de dosare de negociere înregistrate într-un an, de la începutul activitaţii (2016).

De altfel, restructurarea şi reeşalonarea creditelor a fost, împreună cu refinanţările, principala opţiune de rezolvare a problemelor identificată de consumatori (33%), potrivit sondajului CURS realizat în vara anului 2023, la cererea CSALB.

Cum au formulat consumatorii cererile către BĂNCI? Ce au obţinut?

Valentina Ailincăi, Bacău: "Solicit ajutor pentru eşalonarea ratei creditului şi invoc motive medicale cu un grad ridicat de gravitate. Am solicitat ajutor din partea companiei de asigurări, dar suma oferită de aceasta este infimă în raport cu dificultăţile financiare cu care ne confruntăm. Totodată, în cadrul aceluiaşi credit, girantul solicită retragerea lui din credit deoarece nu mai face parte din familie şi va părăsi ţara în perioada următoare".

Soluţie dată de conciliatorul Dragoş Gheorghe şi acceptată de părţi: Banca renunţă la dobânzile restante calculate/actualizate până la data implementării hotărârii, în valoare de 2.400 de lei. Datoria va fi restructurată prin consolidarea celor două contracte de credit în unul singur. Dobânda va fi diminuată şi noului sold i se va percepe o dobândă fixă de 6%. Dobânzile anterioare pentru cele două credite erau de 8,9%, respectiv 26%. Perioada de creditare va fi majorată la 84 de luni. Coplătitorul curent nu poate fi exclus din credit, iar pentru această solicitare nu s-a găsit o rezolvare.

Valentina Ailincăi: "Nu s-a rezolvat chiar tot, dar sunt mulţumită. Mi-a prelungit perioada şi în loc de două rate la un credit şi un card de cumpărături, de aproape 2.000 de lei, acum am o singură rată de 650 de lei. Creditul era de nevoi personale, dar cu copii la facultate şi probleme medicale care necesită tratament lunar, nu mai puteam plăti. Problema nu era că nu vreau să plătesc, dar m-am îmbolnăvit, iar cheltuielile au crescut. Rămâneam mereu cu ratele în urmă şi mă împrumutam ca să plătim. Aproximativ 2 luni a durat totul în cadrul CSALB. A mers uşor şi fără niciun efort din partea noastră."

Cum au formulat consumatorii cererile către IFN-uri? Ce au obţinut?

Dragoş Man, Bihor: "Am contractat în 2007 un credit ipotecar pentru suma de 63.000 CHF. Solicit sprijin în negocierea cu IFN-ul în vederea găsirii unei soluţii amiabile pentru uşurarea poverii financiare căreia îmi este din ce în ce mai greu să-i fac faţă. Dacă la data încheierii contractului, valoarea împrumutată era echivalentul a 38 mii euro, în acest moment este echivalentul a 43 mii euro, după 15 ani de plată. Soluţia la care m-am gândit ar fi o reducere a soldului cu 35%. Totodată, aş dori şi rambursarea comisionului de acordare a creditului în valoare de 1.270 CHF."

Soluţie dată de conciliatorul Vasile Nemeş şi acceptată de părţi: Comerciantul acordă consumatorului remiterea (ştergerea) parţială de datorie, în procent de 20%, aferentă contractului de credit. Diferenţa rămasă în urma ştergerii parţiale urmând a fi rambursată conform prevederilor contractuale, în rate lunare, până la expirarea perioadei contractuale.

Dragoş Man: Am solicitat o reducere a soldului cu 30-35% şi în final am obţinut 20% după 6-7 schimburi de mailuri. Cam într-o lună a fost totul gata, eu am mai scăzut din pretenţii, ei au mai crescut suma propusă iniţial şi ne-am înţeles. Conciliatorul a făcut o treabă excelentă şi am simţit că nu am mai fost eu singur în dialog cu banca, ci am fost reprezentat de o instituţie. Parcă raportul s-a echilibrat şi asta m-a bucurat. Am ales la început să apelez la un avocat, dar nu a reuşit să obţină ceva de la bancă, motiv pentru care am încheiat colaborarea cu el. Apoi am apelat eu direct la CSALB, ştiam de Centru de la Grupul clienţilor cu credite în CHF. La final, CSALB a fost un "avocat" mai bun decat avocatul."

Alte cazuri soluţionate în cadrul CSALB

Consumatoarea V.P. din Buzău: "Contract în curs cu banca, întârziere de plată 3 rate. Nu am job de 6 luni, iar firma soţului încasează greu facturile. Rog înţelegere pentru întârzieri. Practic, de un an plătesc lună de lună, dar am rămas cu restanţele. Solicit o reeşalonare şi micşorarea ratelor. Menţionez că în curând, am promisiune de angajare în domeniul vânzări-agribusiness, cu salariu peste medie."

Soluţie dată de conciliatorul Valentin Cocean şi acceptată de părţi: Se va proceda la restructurarea creditului acordat consumatoarei în sensul includerii sumelor restante în soldul creditului, prelungirea duratei contractului şi acordarea unei perioade de graţie de 6 luni în care consumatoarea va plăti o rată lunară de 50 lei. După perioada de graţie rata va fi de 866 lei. Creditul rezultat va avea o perioadă de rambursare de 120 de luni şi o dobândă fixă de 7%.

Consumatoarea V.E din Ialomiţa: "Din cauza creşterii generalizate a preţurilor, am o rată la bancă pe care nu reuşesc să o achit. Fac faţă cu greu ratelor pe care nu le achit integral de mai mult timp (...)"

Soluţie dată de conciliatorul Cosmin Vasile şi acceptată de părţi: Comerciantul şi consumatoarea acceptă restructurarea creanţei, cu menţinerea costurilor iniţiale care sunt în favoarea clientei şi majorând perioada de creditare conform opţiunii alese, la 36 de luni, cu o rată lunară de aproximativ 555 de lei. Pentru a putea beneficia de această soluţie, la data semnării noului contract de credit, consumatoarea va achita din surse proprii restanţele curente (aprox. 700 lei), precum şi costurile aferente restructurarii (aprox. 150 lei).

Consumatorul B.M. din Vâlcea: "În anul 2007 am achiziţionat un apartament în valoare de 60.000 Euro,. Creditul a fost contractat în franci elveţieni. Rata pe care o plătesc acum este 547 CHF, în jur de 2.700 lei. Menţionez că am adresat o cerere de reducere a ratei. Banca nu mi-a dat un răspuns oficial, dar angajaţii băncii mi-au spus că având în vedere veniturile familiei, nu este cazul de un ajutor financiar."

Soluţie dată de conciliatorul Corneliu Muşat şi acceptată de părţi: IFN remite parţial datoria şi reduce soldulului obligaţiilor aferente contractului de credit cu 15% din valoarea curentă a obligaţiilor, creditul urmând a fi derulat în continuare pe un grafic de rambursare ajustat la noua valoare a principalului datorat.

Consumatorul M.R. din Bucureşti: "Mă aflu într-o situaţie financiară dificilă, după ce în 2022 am apelat la IFN pentru câteva credite, fără a mă gândi că voi ajunge în imposibilitatea de a le achita. Problemele au continuat anul acesta, mai ales după ce am fost concediat. Fiind în perioada de probă, contractul de muncă mi-a fost desfăcut fără preaviz. Solicit o amânare a plăţii ratelor, fără a se aplica dobânzi penalizatoare."

Soluţie dată de conciliatorul Corneliu Muşat şi acceptată de părţi: În legătură cu solicitările consumatorului faţă de contractul de credit pentru nevoi personale se propune părţilor soluţionarea litigiului prin eşalonarea debitului actual în cuantum de 4.090 lei în 10 rate lunare a 409 RON, nemaifiind calculate penalităţi suplimentare la această sumă.

Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naţionale a României în cadrul CSALB: "Am dorit să parafrazăm cât mai fidel cererile pe care consumatorii le-au adresat CSALB, precum şi modul în care sunt redactate hotărârile în urma negocierilor intermediate de conciliatorii CSALB, din două motive: pentru a arăta că cererile de negociere sunt scrise într-un limbaj simplu şi este la îndemâna oricui întâmpină dificultăţi în plata ratelor să intre în dialog cu banca şi să preîntâmpine agravarea situaţiei financiare în care se află. Un al doilea motiv este pentru a evidenţia varietatea de situaţii cu care oamenii se pot confrunta, dar şi a soluţiilor care pot fi găsite în cadrul concilierilor. Din fericire, în cele 680 de cazuri din acest an, băncile, IFN-urile (într-o mult mai mică măsură) şi consumatorii au găsit rezolvări prin intermediul CSALB, iar oamenii au depăşit momentele financiare dificile în care s-au aflat.

Aceste lucruri arată că instituţiile de credit au venit în sprijinul consumatorilor, dar şi faptul că asistăm la o creştere a nivelului de educaţie financiară în rândul populaţiei. Oamenii acţionează mai repede atunci când întâmpină greutăţi, se informează şi intră mai des în dialog cu banca sau cu IFN-ul. CSALB este una dintre aceste modalităţi de dialog, prin conciliere, şi ne bucurăm că soluţionarea amiabilă este accesată de tot mai mulţi consumatori şi bănci. Sunt semne ale sănătăţii financiare de care societatea românească dă dovadă în prezent."