ROMANIA CST INDEX:Ranking-ul sustenabilităţii corporative din ţara noastră

Agenţia The Azores Sustainability & CSR Services a lansat a şasea ediţie a ranking-ului ROMANIA Corporate Sustainability & Transparency INDEX (CST INDEX), cea mai importantă evaluare a domeniului sustenabilităţii şi responsabilităţii corporative din ţara noastră, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, Romania Corporate Sustainability & Transparency Index (ROMANIA CST INDEX) este o analiză complexă, unică în ţara noastră, prin care sunt evaluaţi indicatorii de sustenabilitate ai companiilor din perspectiva nivelului de performanţă şi transparenţă în domenii precum schimbări climatice, politici privind diversitatea şi anticorupţia, responsabilitatea faţă de angajaţi, marketing responsabil sau lanţ valoric.

Pentru realizarea acestui index au fost analizate peste 750 de companii, mai exact companiile din ţara noastră care au peste 500 de angajaţi, dar şi alte companii mai mici care au publicat rapoarte de sustenabilitate.

Evaluarea din spatele ranking-ului ROMANIA CST INDEX 2021 porneşte de la un scorecard cu 10 categorii şi 70 de indicatori de sustenabilitate care se referă atât la strategia şi obiectivele de sustenabilitate, cât şi la impactul companiilor din punct de vedere economic, de mediu şi social. Punctajul final al fiecărei companii se calculează în funcţie de ponderi specifice industriei din care fac parte companiile respective.

Sunt evaluate informaţiile publicate de companii în rapoartele de sustenabilitate, în declaraţiile nefinanciare sau pe website-urile corporate, raportate pentru anul financiar 2020, în limba română.

Scorecard-ul este un instrument de evaluare aliniat la cele mai importante standarde sau referinţe internaţionale din domeniul sustenabilităţii corporative şi responsabilităţii sociale:

-Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD);

-Directiva 2014/95/UE & The Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);

-GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards);

-CDP (Carbon Disclosure Project);

-Business for Societal Impact (formerly known as LBG).

Care sunt cele mai importante schimbări în evaluarea ROMANIA CST INDEX 2021?

Anul 2021 a adus câteva schimbări importante privind indicatorii Romania CST Index. A fost introdusă o nouă categorie, denumită Schimbări Climatice în care au fost introduşi mai mulţi indicatori precum reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Scop 1, 2 şi 3, şi obiectivele stabilite în acest sens, sau producţia şi consumul de energie regenerabilă.

Care sunt obiectivele analizei?

Ranking-ul îşi propune să fie un instrument util atât pentru mediul privat, cât şi pentru autorităţi, ONG-uri sau diverse comunităţi. Rezultatele index-ului pot fi utilizate pentru elaborarea unui roadmap care să ajute la creşterea performanţei privind sustenabilitatea corporativă, pentru benchmarking la nivel de industrie sau top performers, sau pentru asigurarea alinierii strategiei corporative la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

"Este tot mai evident faptul că mediul privat poate avea un impact semnificativ în îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Prin urmare, ne-am îndreptat atenţia spre evaluarea rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor din România pentru a contura o imagine de ansamblu privind implicarea lor şi cum performează de la an la an. Numărul companiilor care raportează este încă redus, vorbim aici de 4.4% dintre cele peste 750 de companii care au peste 500 de angajaţi. Totuşi, observăm că numărul rapoartelor are o tendinţă ascendentă şi sperăm ca noua propunere de Directivă a UE, CSRD, să anime şi mai mult acest domeniu.", explică Alina Liciu, Managing Partner The Azores.

Companiile care au primit distincţii în ROMANIA CST INDEX 2021:

Gold Level Recognition: Kaufland România, Coca-Cola HBC România, HeidelbergCement România, Antibiotice, Raiffeisen Bank, CEZ România, Telekom România, Banca Transilvania, Lidl România.

Silver Level Recognition: Romgaz, GreenPoint Management, Romstal.

Bronze Level Recognition: Grupul Digi | RCS-RDS, Transelectrica.

Best Practices in Corporate Sustainability: evenimentul hibrid în cadrul căruia au fost lansate rezultatele ROMANIA CST INDEX 2021

Agenţia The Azores organizează anual un eveniment pentru lansarea rezultatelor index-ului şi pentru a evidenţia cele mai bune practici din domeniul sustenabilităţii şi al investiţiilor în comunităţi, şi a contura noi tendinţe în sustenabilitate.

Profesionişti de top de la nivel internaţional şi jucători importanţi din domeniul sustenabilităţii din România au relevat perspective despre modul în care o companie poate să obţină cele mai bune rezultate în urma investiţiei în sustenabilitate şi în comunităţi:

- Guillaume Lafortune, Directorul Biroului din Paris al Sustainable Development Solutions Network (SDSN);

- Elaine Cohen, Author & Top 100 Global Thought Leader of Trustworthy Business and Sustainability, Managing Partner Beyond Business;

- Eileen Chen, Sustainability Communication Consultant, Radley Yeldar.

Speakerii din România, reprezentanţi ai unor companii cu rezultate foarte bune în domeniul sustenabilităţii corporative, au fost:

-Adina Tudor - Customer Sustainability Partnerships Manager, Coca-Cola HBC România;

-Claudia Oprescu - Expert CSR - ARHITECT BCR, Direcţia Marketing şi Comunicare, Banca Comercială Română;

-Valer Hancaş - Corporate Affairs & Communication Director, Kaufland România & Moldova;

-Irina Ionescu - Director General, GreenPoint Management;

-Andreea Ghiocel - Operational Manager Reporting Division, The CSR Agency;

-Martha Rusoiu - Specialist CSR, Departamentul PR, Comunicare Internă & CSR, Divizia Oameni şi Brand, CEZ România;

-Alina Liciu - Managing Partner, The Azores Sustainability & CSR Services.

Moderatorul evenimentului a fost Victor Georgescu - Founder, LifeHax.

Sloganul evenimentului, "Sustainability is Unstoppable. So are you!" subliniază faptul că, în ziua de azi, sustenabilitatea şi responsabilitatea au devenit normalitate, sunt de neoprit şi doar companiile care integrează cu succes în ADN acest mod de business se vor afla pe o pantă ascendentă, se arată în comunicat.