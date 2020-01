Să nu fii pasiv în faţa prostiei!

Cristian Tudor Popescu zice o pros­tie de vreo cinci ori pe zi, la televiziunea DIGI 24, într-o reclamă la emisiunea "Cap limpede", reluând-o ca pe cine ştie ce înţelepciune din spusele Papei Francisc:

"Să fii păcătos şi să fii corupt nu sunt unul şi acelaşi lucru. Sunt două lucruri complet diferite. Una este să cazi în păcat, apoi să te căieşti şi să te izbăveşti prin mila Domnului, şi e cu totul altceva să trăieşti într-o conspiraţie ipocrită cu Răul, să ai sufletul corupt. Pe dinafară să pari curat ca lacrima, dar la interior să fii parazitat de intenţii rele şi egoism meschin." (Vatican News)

Citatul este un fragment din rugăciunea Papei Francisc rostită la monumentul dedicat Fecioarei Maria în centrul istoric al Romei, unde a mers ca să aducă un omagiu de flori şi rugăciune la 8 decembrie 2019.

Papa Francisc face aici teoria chibritului, dar n-ar fi primul Papă care spune prostovănii; ţinând cont de faptul că a făcut-o într-o împrejurare pioasă, reproşul poate fi suspendat.

Nici n-aş fi scris ceva în legătură cu asta, dacă Cristian Tudor Popescu nu mi-ar repeta-o de cinci ori pe zi.

Cristian Tudor Popescu nu este nici Papă, ci comentator, nu este nici la monumentul Fecioarei Maria din Roma, ci într-un studio TV şi nici nu se roagă, ci face pe deşteptul.

Oricine poate sesiza similitudinea dintre corupt şi păcătos: coruptul este un păcătos.

Definiţiile de dicţionar:

- Păcătos = (Persoană) care a încălcat normele (religioase sau) morale;

- Corupt = (Despre oameni) Care se abate de la morală; desfrânat, depravat, stricat.

Abaterea de la morală, care este definiţia coruptului, este una şi aceeaşi cu încălcarea normelor morale, care este definiţia păcatului.

Raportul logic dintre păcătos şi corupt este de incluziune, identic cu raportul dintre mamifer şi urs - , printre mamifere se găsesc şi urşii, ursul este un mamifer- este raportul dintre gen şi specie.

Şi cu asta, am închis subiectul pros­tiei din gura lui Cristian Tudor Popes­cu, repetată zilnic de DIGI24.

Şi m-am eliberat de opresiunea de pe micul ecran, putem trece la chestii ceva mai deştepte.

NOTĂ

În traducerea românească a Bibliei, nu am găsit noţiunea de corupţie, dar ea apare semnificativ de trei ori în două versete din traducerea în engleză:

"11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with robbery (violence).

12. And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt ; for all flesh had corrupted his way upon the earth." (Geneza/6)

În româneşte:

"11.Pământul însă se stricase înaintea feţei lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicii.

12. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ".

În româneşte, "stricat" stă pentru ebraicul "'vatishacheit', care, în engleză, este tradus prin "corupt".

La aceste versete se referă Talmudis­tul Hayyim ben Moshe ibn Attar (rabin marocan, 1696-1743), ca să detalieze noţiunea de "corupţie".

El argumentează că noţiunea de corupţie din Biblie cumulează aceste trei păcate - idolatrie, omor şi perversiune sexuală.

Neîndoielnic, corupţia este un cumul de păcate, iar nu unul singur.

Încălcarea Poruncilor Dumnezeieşti este definiţia pentru păcat formulată de exegeţii Bibliei, iar abaterea de la "calea pe pământ" este o astfel de încălcare:

"9. Să facă Domnul Dumnezeu din tine popor sfânt al Său, precum ţi S-a jurat El ţie şi părinţilor tăi, dacă vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla în căile Lui."(Deut.28)

De aici, Maimonide (filosof, medic şi teolog iudeu 1135-1204) a derivat a unsprezecea Poruncă Dumnezeiască, din lista de 613 Porunci:

"11. Încurajează căile Lui".

Iar, din Leviticul/19/17, ("Să nu duşmăneşti pe fratele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău , ca să nu porţi păcatul lui.") a derivat Porunca nr.16: "Să îi mustri pe răufăcători".

Căci pasivitatea este complice la corupţie.

Iar corupţia poate să privească şi înţelesurile cuvintelor.

Ei bine, nu am fost pasiv.