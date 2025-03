Şefii de stat şi guvern din 30 de ţări dezbat la Paris situaţia din Ucraina

Şefii de stat şi de guvern din 30 de ţări participante la Coalition of the Willing discută azi la Paris despre situaţia din Ucraina şi despre garanţiile pe care ar trebui să le acorde ţării respective în cadrul negocierilor de pace. La şedinţă participă şi preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan ia parte, joi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din cadrul "Coalition of the willing", organizată la Paris şi dedicată sprijinului pentru securitatea Ucrainei, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, transmite Agerpres.

Reuniunea, la care participă peste 20 de lideri europeni şi aliaţi NATO, are loc în contextul consolidării cooperării militare şi a stabilirii unor garanţii de securitate pe termen lung pentru Kiev. Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Franţa va oferi Ucrainei un nou pachet de sprijin militar în valoare de două miliarde de euro.

Ilie Bolojan a subliniat în mai multe rânduri că România susţine consolidarea apărării europene şi stabilirea unor condiţii clare pentru sprijinul acordat Ucrainei după un eventual acord de încetare a focului. "România, chiar dacă nu va trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la discuţiile privind planificările şi strategiile militare care tranzitează teritoriul naţional. Aceste informaţii sunt esenţiale pentru Statul Major", a declarat Bolojan pe 20 martie, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, potrivit aceleiaşi surse.

Preşedintele interimar a mai afirmat că România va rămâne un hub logistic pentru susţinerea Ucrainei. "Menţinerea Ucrainei într-o situaţie stabilă este un sprijin, de fapt, şi pentru România. Pericolul este ţinut departe de graniţele noastre", a explicat acesta.

Ilie Bolojan a participat, în ultimele săptămâni, la mai multe reuniuni internaţionale dedicate războiului din Ucraina, inclusiv la summitul "Defense and Security Strategy of Unity. Action Plan", organizat de Kiev în format online, şi la reuniunea coordonată de premierul britanic Keir Starmer. În cadrul acestor întâlniri, România şi-a reafirmat sprijinul pentru o pace durabilă şi corectă, cu o eventuală încetare necondiţionată a focului, agreată de partea ucraineană.