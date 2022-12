"Sperăm ca 2023 să fie al zecelea an de creştere consecutivă pentru Nestle România"

Reporter: În primele nouă luni din 2022, Nestle România a înregistrat o creştere cu peste 11% a afacerilor. Cum estimaţi că veţi încheia anul şi ce aşteptaţi de la 2023?

Silvia Sticlea: Nestle România a terminat primele nouă luni ale anului cu o creştere de 11,1%. Am avut o performanţă pozitivă pe toate cele zece divizii ale Nestle România, iar pe şapte dintre acestea creşterea a fost chiar de două cifre. Acest lucru ne face să fim optimişti că, per total, anul 2022 va fi un an bun. În 2023 ne dorim să continuăm în acelaşi ritm şi sperăm ca acesta să fie al zecelea an de creştere consecutivă pentru Nestle România.

Reporter: Cum arată realizările lui 2022 în raport cu obiectivele stabilite la începutul anului?

Silvia Sticlea: Rezultatele noastre au fost conform aşteptărilor. Ca să obţinem aceste rezultate bineînţeles că am fost flexibili şi ne-am adaptat strategia la realitatea trăită, pe alocuri diferită comparativ cu premisele iniţiale.

Portofoliul Nestle a crescut în primele şase luni cu 30 de noi produse potrivite pentru toate vârstele şi gusturile, de la produse culinare, la mâncarea pentru bebeluşi Gerber Organic Baby, precum şi suplimente alimentare din gama NANCARE®. În trimestrul al treilea, în portofoliul Nestle a apărut brandul OptiXpress şi am lansat gama Nestle LITTLE STEPS® 3, lapte pentru copiii de vârstă mică în ambalaj din carton proiectat pentru a fi reciclat şi cu linguriţă dozatoare confecţionată din cel puţin 95% plastic din trestie de zahăr, o resursă regenerabilă. Pe ambalajele de JOE Mini, JOE Zi Bună, JOE Dreams, JOE Original Bar şi JOE Noir Bar se pot regăsi deja simbolurile Rainforrest Alliance şi Cocoa Plan. Nestle comunică mesajul de 100% cacao din surse sustenabile pe 34% din portofoliul de Dulciuri.

Am continuat proiectele educaţionale în şcoli - Şi eu trăiesc sănătos - SETS!, Planeta albastră contează pe Tine - PACT, Purina Pet School, Traista cu sănătate, şi am plantat 20.000 de salcâmi alături de Asociaţia Mai Mult Verde cu care am lansat proiectul Pădurea de Miere.

A fost un an intens, cu multe realizări şi mă bucur să conduc o echipă unită, puternică, ambiţioasă, care a demonstrat flexibilitate şi adaptabilitate pentru a dezvolta în continuare un business care aduce zi de zi în casele românilor produsele atât de îndrăgite de întreaga familie. Prin toate proiectele pe care le derulăm ne reconfirmăm angajamentul de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a contribui la bunăstarea societăţii în general.

Reporter: Care au fost diviziile cu cele mai importante creşteri şi ce segment a beneficiat de cea mai mare cerere?

Silvia Sticlea: Toate diviziile noastre au avut o creştere cu cel puţin o cifră, dar diviziile cu evoluţia cea mai bună au fost Nutriţie pentru copii, Hrană pentru animale de companie, Nespresso, Nestle Health Science şi Cafea.

Reporter: Care a fost evoluţia rezultatelor pe segmentul produselor de origine vegetală 100%, de la lansarea acestora?

Silvia Sticlea: Segmentul produselor de origine vegetală, reprezentat de gama GARDEN GOURMET®, a avut o evoluţie frumoasă, vedem un interes al consumatorilor români faţă de aceste produse. De aceea, colegii mei de la Nestle Professional au adus pe piaţă produsele Sensational Burger, Fillet Pieces, Vegan Nuggets şi Vegan Schnitzel. Acestea sunt disponibile pentru sectorul HoReCa, dar pot fi achiziţionate şi direct de către consumatori în cadrul reţelei Metro Cash & Carry şi Selgros.

Numărul de locaţii HoReCa în care sunt listate produsele din gama GARDEN GOURMET® a crescut constant de la o lună la alta, ajungând în prezent la peste 1.000 de locaţii. Începând cu luna martie a acestui an, consumatorii care au vizitat zona de Gastro Carrefour, au putut achiziţiona şi gusta preparate realizate cu GARDEN GOURMET® Fillet Pieces & Vegan Nuggets. Aceste produse sunt prezente în 42 de hipermarketuri, la nivel naţional, şi pot fi găsite sub următoarele denumiri: "Tigaie Vegană", "Pilaf Vegan" şi "Vegan Nuggets Menus".

Tot în prima parte a acestui an a luat naştere parteneriatul între Nestle Professional şi PLEURO IND SRL (Bite Sandwiches). Consumatorii pot gusta două tipuri de sandwich-uri Bite® senzaţionale, realizate cu ingrediente GARDEN GOURMET® Fillet Pieces & Vegan Nuggets - "Sandwich vegan Fillet GARDEN GOURMET® cu salată Coleslaw" şi "Baghetă Maia Nuggets GARDEN GOURMET®, Ardei copt". Ambele produse sunt preparate integral cu ingrediente de origine vegetală, deci potrivite persoanelor care consumă doar preparate vegane. Acestea pot fi achiziţionate din lanţurile de magazine Kaufland şi Mega Image, cât şi din benzinăriile OMV şi Mol (cu excepţia staţiilor ce conţin un Fresh Corner). Nestle Professional va continua acest parteneriat cu SC PLEURO IND SRL (Bite Sandwiches), prin lansarea altor produse care să conţină ingrediente din portofoliul său, având un numitor comun: ingrediente de înaltă calitate, fără a face vreun compromis la gustul sau aspectul produselor.

Reporter: 2022 a adus provocări diferite faţă de anii anteriori - care a fost cea mai mare dintre acestea şi cum aţi gestionat-o?

Silvia Sticlea: Câteva provocări ale acestui an au fost legate de găsirea celor mai bune soluţii pentru menţinerea aprovizionării cu produsele noastre de-a lungul întregului lanţ. Nestle are în portofoliu produse care sunt consumate zi de zi, şi depunem toate eforturile pentru ca produsele noastre să fie distribuite pe scară largă, să se găsească în toate magazinele. Pentru toate acestea nu pot decât să mulţumesc întregii echipe Nestle, care face faţă cu brio schimbărilor prin care navigăm cu toţii zi de zi. Suntem încrezători în puterea brandurilor noastre, în calitatea produselor noastre care sunt preferate şi alese de consumatori şi, de asemenea, în capacitatea noastră operaţională şi de execuţie.

Reporter:Care este evoluţia vânzărilor prin canalele electronice, cât din vânzări realizaţi astfel şi care sunt partenerii cu care lucraţi în domeniu?

Silvia Sticlea: În perioada pandemiei (dar şi post-pandemie) mulţi consumatori s-au îndreptat spre canalele online şi acestea au cunoscut o evoluţie foarte bună. Bineînţeles că şi noi am urmat trendul şi produsele Nestle se găsesc pe toate site-urile retailerilor care oferă vânzare online şi pe site-urile magazinelor exclusiv online. Brandul Nespresso are propriul site de unde consumatorii fideli se pot aproviziona cu cafea sau espressoarele nou-lansate anul acesta, precum Vertuo.

Reporter: Care sunt principalele puncte ale strategiei de business a companiei pentru anul viitor? Ce pregătiţi pentru extinderea portofoliului de produse?

Silvia Sticlea: Aşa cum am promis, ne dorim extinderea portofoliului şi vom lansa inovaţii în categoriile noastre, dar ne vom concentra şi pe reînnoirea reţetelor şi schimbarea ambajalelor pentru a fi cât mai sustenabili pentru binele nostru şi al planetei.

Reporter: Aveţi ca ţintă dublarea activităţii în România în următorii 5-10 ani, inclusiv prin fuziuni şi achiziţii. Dacă ar fi să achiziţionaţi vreo companie, cum ar trebui să arate ţinta de preluare? Negociaţi în prezent vreo tranzacţie?

Silvia Sticlea: România este o piaţă importanţă în zonă, o piaţă de interes pentru Grupul Nestle, şi suntem deschişi la oportunităţi, ca să ne atingem obiectivul de a îmbunătăţi vieţile tuturor comunităţilor în care operăm.

Reporter: Vă mulţumesc!