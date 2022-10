Startup-ul Footprints demarează prima rundă de finanţare şi ţinteşte atragerea unei investiţii de 500.000 de euro

Compania românească Footprints for Retail, ce operează una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume, demarează prima rundă de finanţare, conform unui comunicat remis redacţiei. Footprints for Retail ţinteşte atragerea unei investiţii de 500.000 de euro, la o evaluare pre-money de 5 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, Footprints For Retail este singura companie românească inclusă în Microsoft Pegasus, programul Microsoft desfăşurat la nivel global care include 12 companii pe care pariază că vor remodela businessul şi modul de operare al comerţului clasic.

Compania românească a atras deja fonduri pentru investiţii în valoare de 275.000 de euro, de la 8 investitori, şi urmăreşte, în paralel, un parteneriat cu un fond de investiţii activ pe piaţa de venture capital. Acţionarii se aşteaptă ca mixul investitori şi fond de venture capital să asigure cea mai bună dezvoltare singurei companii de Retail Media din România.

Demararea acestei runde de finanţare are loc într-un moment de creştere semnificativă a pieţei de Retail Media - o nouă formă de advertising care închide bucla dintre afişările media şi tranzacţiile comerciale pentru a îmbunătăţi targetarea, a oferi noi informaţii despre public şi pentru a livra experienţe mai relevante şi mai valoroase pentru consumatori. La nivel global, această piaţă este estimată să atingă la finalul lui 2022 venituri de 50 de miliarde de dolari, în creştere cu peste 30% faţă de anul trecut.

Nevoia de finanţare pentru dezvoltarea accelerată a Footprints for Retail şi deschiderea primei runde vin într-un context în care marii retaileri sunt constrânşi să identifice noi clienţi potenţiali, să îi întâmpine în cât mai multe locuri şi să le cunoască nevoile şi dorinţele de achiziţie ale acestora, concomitent cu anticiparea comportamentului de consum, în încercarea de a identifica noi surse de venit şi de a creşte marjele de profit.

Soluţia Footprints are la bază o tehnologie unică ce le oferă companiilor din retailul offline posibilitatea de conversie a traficului anonim în clienţi profitabili, cu un comportament de achiziţie predictibil, analizând în mod unitar datele comportamentale din offline şi online, cu ajutorul inteligenţei artificiale şi automatizării algoritmice, subliniază sursa citată.

În prezent, complexitatea interacţiunilor dintre clienţi şi produsele şi serviciile companiilor nu este înţeleasă complet de către modelele de date ale retailerilor şi ale platformelor cu care lucrează, iar investiţiile de media ale retailerilor se concentrează pe câte un canal de interacţiune (Google, Facebook etc.) în mod izolat. Iar acest lucru, dacă funcţionează pentru retailerii pur online, nu funcţionează pentru retailerii cu prezenţă în offline (pentru că nu pot atribui investiţia de media din online cu rezultatele din offline).

Mai mult, potrivit analizei Footprints, dacă, în cazul retailerilor online, proporţia dintre investiţia de media în achiziţia unui client nou sau în generarea unei tranzacţii noi şi rezultate este de 15-25% (Return on Ad Spend), în cazul retailerilor fizici această pondere este de doar 3,5-5%.

"În acest context, în care brandurile cu prezenţă în retailul fizic şi magazinele offline care comercializează produsele brandurilor au nevoie de un Return on Ad Spend mai bun, intervine Footprints, soluţie unică pe piaţa din România, care le oferă retailerilor, în mai puţin de 3 luni, creşterea profiturilor pe metru pătrat de până la 3 ori, costuri de achiziţie a clienţilor mai mici cu 25% şi un Return on Ad Spend de până la 8 ori mai bun", spune Dan Mărculescu, fondator şi CEO Footprints For Retail, menţionând că cel mai mare activ al companiilor este dat de informaţiile pe care le au despre clienţii lor.

Platforma şi soluţia Footprints au la bază experienţa solidă a unei echipe de 15 oameni şi este rezultatul a 5 ani de lucru şi a unei investiţii, până în prezent, de 2 milioane de euro.

În prezent, soluţia Footprints este folosită de retaileri mari din România, Dubai, Serbia, Bulgaria şi Spania. Finanţarea atrasă va permite extinderea în mai multe ţări, obiectivul companiei fiind la ca la finalul anului viitor soluţia dezvoltată să fie folosită şi de retaileri din SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa şi Germania. Totodată, va permite şi dezvoltarea platformei şi a algoritmilor AI în direcţia îmbunătăţirii predicţiilor comportamentului de consum în retailul fizic.

Runda de finanţare este susţinută de 8 investitori privaţi, printre care Sandu Băbăşan, partener Robin Good şi unul dintre cei mai recunoscuţi antreprenori din online-ul românesc, cu o vastă experienţă de business, rezultată din proiecte care au inovat industria comerţului digital, şi Florin M. Pop, membru al grupului de investitori Transylvania Angels Network, şi unul dintre cei mai activi investitori din România, cu investiţii în peste 15 proiecte de start-up, în diferite domenii.

"M-am alăturat ca investitor în Footprints prin prisma potenţialului acestui proiect, bazat pe o tehnologie unică, dezvoltată de la zero, în ultimii 5 ani. Este, probabil, proiectul cu cea mai mare capacitate de scalare în care am investit. Soluţia propusă are un mare potenţial de internaţionalizare, rezolvă unele dintre cele mai mari probleme ale retailului, în contextul digitalizării acestei industrii, şi este într-un domeniu cu un ritm de creştere foarte alert", spune Sandu Băbăşan, investitor şi partener Robin Good.

Printre clienţii Footprints For Retail se află: INGKA Holding B.V. (operator al magazinelor IKEA), Majid Al Futtaim (conglomerat în industria imobiliară şi de retail din EAU), NEPI, Vienna Insurance Group, Jaguar, Hyundai, Land Rover, Erste Group şi First Bank, se menţionează în comunicat.