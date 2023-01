Ştiinţa iresponsabilă

Lumea în care trăim are nevoie urgentă de coduri de bioetică şi de legi care să reglementeze responsabilitatea celor care fac din ştiinţă şi tehnologie un comerţ, în care achizitorii sunt consumatorii, adică simpli particulari, adică oamenii normali.

În martie 2020, când Europa a fost total închisă pe motiv de pandemie, s-a făcut cunoscut lumii întregi că în Ucraina există adevărate "fabrici de copii", clinici particulare, susţinute de statul şi legislaţia ucrainene, unde mame-surogat poartă în pântec copii biologici ai altor persoane (care, din diverse motive, nu pot avea ele însele o sarcină). Părinţii biologici ai acelor copii fie nu i-au putut prelua, fie nu au mai avut interesul de a-i prelua. Mamele-surogat primesc banii pentru a purta sarcina, iar clinicile care se ocupă de ele sunt plătite scump pentru aceste servicii, inclusiv pentru găzduirea unor copii prematur născuţi sau a celor care nu pot fi preluaţi la timp de părinţii biologici. Iată un tip de comerţ total neaşteptat, inventat de societatea contemporană hedonistă şi cinică în care trăim. Iată un tip de comerţ sumbru, cinic, făcut uitat de încântarea actuală a lumii pentru război.

De asemenea, în ţari ca Iordania, Israel sau China s-au pus la punct tehnologii care, utilizând "inteligenţa artificială", concep şi asigură gestaţia copiilor în utere artificiale. Viitorii părinţi, legaţi sau nu genetic de acei copii (nu şi biologic), urmăresc dezvoltarea fătului şi "circulă" cu fătul emoţii artificial create, digitalizate, printr-un simplu click pe telefonul mobil. Aşa-zisa naştere se întâmplă printr-un simplu click pe smartfone. Toată emotionalitatea, toată spiritualitatea ancestrală a naşterii, toate rădăcinile emoţionale ale venirii pe lume a unui om sunt retezate, în favoarea unei tehnologii fără inimă şi fără suflet. Fătul poate fi, de altfel, rezultatul combinării genelor altor persoane, anonime, care şi-au donat sperma sau ovulele. Aşa-zisa ştiinţă pare a permite chiar combinarea genelor a mai mult de două persoane de sex opus sau chiar combinarea genelor persoanelor de acelaşi sex, precum şi crearea de embrioni din genele uneia şi aceleiaşi persoane (practic, ar fi vorba de o clonare a individului).

Aşa-zisa inteligenţă artificială poate determina caracteristicile genetice ale copilului - culoarea părului, a ochilor sau a pielii, inteligenţa, eliminarea predispoziţiei pentru boli genetice sau pentru cancere, eliminarea dizabilităţilor mentale sau fizice etc., adică tot ceea ce, pe vremea naziştilor, se numea eugenie. Planul lui Himmler de a crea o rasă pură de supra-oameni (Lebensborne) este pe cale de a se realiza, din "raţiuni" de afaceri sau din false preocupări referitoare la perpetuarea speciei şi sub-populare. O asemenea "fabrică de copii", creată de Hashem Al-Ghaili, este aptă deja să "producă" 35.000 de copii pe an. Patronul se laudă că fabrica sa valorifică zeci de ani de ştiinţă şi eforturi ale unor oameni de bine, mergând până în anul 1950 - culmea, asta situează startul "onorabilei" tehnologii la doar cinci ani după finalul celui de-al doilea război mondial şi la un an de la procesul de procesul de la Nuremberg, unde experimentele de tipul eugeniei au fost sancţionate cu pedeapsa cu moartea şi interzise deontologic pentru viitor. De-abia în 1997, prin Convenţia de la Oviedo, s-a impus şi legal această interdicţie, numai că această convenţie este semnată de foarte puţine state, printre care nu se află SUA, China, Rusia, Israel sau Iordania. În legătură cu justificarea fabricii: respectivul om de ştiinţă - patron de business futurist - susţine că, în ultimii 50 de ani, numărul de spermatozoizi umani s-a redus cu 70%, deci în aceeaşi proporţie s-a redus şansa repopulării. Să recunoaştem că această constatare, susţinută chiar şi de Elon Musk, este cu totul contrară "narativului" mainstream, din care rezultă că suntem deja prea mulţi şi că, în 2050, vom fi peste 9 miliarde - în realitate, după această statitiscă, populaţia se va reduce cu 70% în maxim 50 de ani de acum încolo, adică în numai două generaţii de acum încolo, oamenii nu vor mai face copii decât în proporţie de 30%. Acesta este un motiv cinic pentru a "fabrica" bebeluşi.

Dar cine ne asigură că acei bebeluşi sunt exact la fel ca noi, oamenii simpli? Cine ne asigură că au părinţi şi că părinţii îi vor prelua pentru a le fi moştenitori? Cine ne asigură că această industrie nu se va transforma, de fapt, în fabrici de "recipiente" ale unor organe de transplantat la oamenii bogaţi şi cinici, care vor să trăiască 500 de ani, exact la fel ca în cartea lui Kazuo Ishiguro, Never let me go (Să nu mă părăseşti)? Vor fi aceşti viitori "donatori de organe" oameni, ca şi noi, cu drepturi şi libertăţi, cu liberul arbitru cu care ne-a lăsat Dumnezeu?

În fine, o altă industrie emergentă ridică enorme probleme de bioetică - hibridizarea om-animal în vederea recoltării de organe de transplantat la oamenii "normali". Vor fi acele fiinţe himeră, om-porc, om-şobolan, om-gibon etc. oameni ca noi, cu drepturi şi libertăţi? Ironic, lumea ştiinţifică nu numai că a aplaudat aceste vrăjitorii alchimice, dar le-a şi premiat şi le-a asigurat protecţia juridică prin patente industriale, transformând "cuceririle" tehnologiei şi geneticii din ultimii ani în ştiinţă mainstream, care nu mai poate fi contrazisă. S-a început cu tehnologia gain of function, de transformare a viruşilor, bacteriilor sau fungilor în organisme cu funcţii suplimentare, capabile a "comanda" modificări genetice în organismal animal sau uman. S-a continuat cu plantarea de organe umane la animale "compatibile". Se continuă acum cu organismele - himeră. Unele astfel de tehnologii au devenit "vaccinuri". Acest start nebunesc, în ciuda efectelor averse, nu se va opri aici, căci "trebuie" să continue cu îmbunătăţirea genetică, informatică sau chimică a omului normal, pentru a-l transforma într-o fiinţă trasn-umană.

Nu credeţi că omul cu bani va fi interesat de acest gen de achiziţii?

Nu credeţi că oamenii simpli, fără bani, îşi vor vinde o parte din viaţă pentru aceste achiziţii?

Este legislaţia drepturilor omului (sau măcar legislaţia protecţiei consumatorilor) pregătită pentru acest viitor sumbru, care deja se întâmplă?

Mai gândiţi-vă.