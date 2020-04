Stîlpii societăţii... alandala

Mărturisesc fără reţinere, zilele trecute, pe măsură ce scriam rîndurile editorialului "Societatea alandala şi duşmanii ei" (Bursa, 10 aprilie), sorbeam în acelaşi timp, cu nesaţ, din cupa cu speranţă: cît aş fi eu de pesimist şi nu sunt!, îmi ziceam făcîndu-mi singur curaj, realităţile României nu au cum să se muleze pe modelul creionat, mai mult de 65-75%. În definitiv, un grad de coerenţă, fie el şi minim, trebuie să existe oriunde şi oricînd pentru ca lucrurile să rămînă în picioare, să funcţioneze, să se îmbuce. Aşa-mi trebuie dacă întorc spatele realităţii şi ignor, fie şi cu bună intenţie, puterea Haosului, din care se poate naşte orice, pe cea a Hazardului şi a Întîmplării, care pot potrivi lucurile mai de minune decît planul cel mai măreţ al Raţiunii! Între timp, acul de pe cadranul care măsoară gradul de izomorfism dintre modelul înfăţişat şi realitate bate, scuturat de frisoane, spre 98... 99%!!!

Să pornim de la exemplu. Deţinătorul uneia dintre cele mai importante funcţii publice, Preşedintele României, iese radios "pe sticlă", mai ieri, alaltăieri şi ne anunţă: ... gata... nu mai e mult pînă departe... tot răul spre bine... după 15 ale lui Florar începe drumul înapoi, către normalitatea (??!!) de care ne-au desprins brusc şi nemilos blestematul de coronavirus şi epidemia pe care a provocat-o. Se vor ridica interdicţiile de deplasare... aveţi însă grijă, trebuie să ne păzim fiecare şi unul pe celălalt, masca va fi obligatorie. A doua zi, acelaşi personaj, "deţinătorul uneia dintre cele mai importante funcţii publice din România" iese din nou pe sticlă, dar cu o faţă îngheţat-îngrijorată şi ne anunţă... la loc comanda.

În ultimele 24 de ore, adică de ieri pînă azi, a crescut semnificativ numărul cazurilor confirmate. Restul de mesaj este de la sine înţeles: staţi în casă departe de lumea dezlănţuită, la distanţa socială legală, masca pe figură şi mănuşile pe mîini... spălaţi-vă cu săpun... etc... nu am trecut încă hopul. Adică azi aşa, mîine pe dos, pur şi simplu 100% fără nuanţe şi fără să clipească!! Argumentul schimbării de macaz stă în sintagma "a crescut semnificativ în 24 de ore numărul cazurilor confirmate". O iei la bani mărunţi şi începi să pui întrebări. Ce va să zică aceea "semnificativ"? În raport cu care criteriu, etalon? Căci, fără etalon-referenţial zicerea nu are nici un sens. Adică, nu ştim dacă, cum şi ce măsoară. De exemplu, dacă ieri am făcut doar 100 de testări cu rata de confirmare 10% şi azi 1.000 de testări, cu aceeaşi rată, atunci creşterea de zece ori a numărului cazurilor confirmate, astfel înregistrată, nu exprimă nimic altceva decît creşterea razei cercului de lumină/vizibilitate pe care am pus-o asupra fenomenului. Epidemia putea foarte bine să fie staţionară, să dea înapoi, ori să crească galopant, testul nostru nu spune nimic despre această realitate; singura care contează, de altfel. Acelaşi lucru şi dacă rata de confirmare pentru 100 de teste a fost ieri de 10%, iar astăzi, tot pentru o sută de teste este de 90%. Dacă ieri am făcut testarea într-un segment de populaţie relativ ferit de contagiune, iar azi în miezul unui focar, datele creşterii, din nou, nu spun nimic despre evoluţia pandemiei, ci despre schimbarea caracteristicilor mediului în care s-a făcut măsurarea. Subiectul meu, aici, nu este nici credibilitatea lui Johannis, care zice ceva azi şi mîine invers, nici capacitatea lui de a înţelege principii simple de teoria măsurării, nici capacitatea lui de comunicare publică ori de auto-receptare. Problema mea, în acest moment al derulării coşmarului, este răspunsul la întrebarea moromeţiană: pe ce te bazezi... nene!!! De unde scot oamenii din vîrful piramidei guvernării datele, analizele, concluziile şi măsurile pe care le prăvălesc asupra noastră, avînd grijă doar ca sperietura la receptor să fie suficient de mare, încît să nu dăm buzna toţi deodată prin spitale şi cimitire. La noi, ştie oricine, prin tradiţie, încă de la Traian şi Decebal, spitalele şi cimitirele au capacităţii de cazare foarte limitate! Aspectul fundamental al problemei este cel al răspunderii în raport cu legea, civilă şi penală, pentru măsurătorile, datele, analizele, evaluările, concluziile, deciziile şi măsurile impuse populaţiei. Poate aţi băgat de seamă, poate, nu, dar zilele trecute instituţia Avocatului Poporului a făcut praf şi pulbere parte din fundamentele juridice ale măsurilor impuse pînă acum, începînd cu Decretul prezidenţial care instituie starea de urgenţă şi continuînd cu textele sibilinico-pitice ale secvenţei de ordonanţe militare revărsate peste noi, a căror principală funcţie cognitivă este să se explice una pe cealaltă. Celelalte funcţii sunt înţelese de la sine. Gravitatea maximă a temei nu ar fi fost poate atît de uşor de sesizat dacă nu ne-ar fi ajutat de acum celebrul "Plan Cercel". "Soluţia radicală", ca să nu zic finală, la problema ăstora care mănîncă pensiile fără să facă nimic util pe lume, iar în plus poartă pe picioare şi prin spitale o droaie de afecţiuni. Ăştia, post şaizeşicinci-ciştii, care prind coronavirusul din zbor mai ceva ca păstrăvul momeala la muscă şi se apucă să îl răspîndească mai repede decît viteza luminii. Ăştia care o tăndălesc aiurea pe aici, pînă să se hotărască, mult mai tîrziu decît ar fi fost oportun, să dea definiv colţul. Cum care soluţie? Lagărele de odihnă şi recreere!!! De la "Arbeit macht frei" la "Urlaub macht gesund", un pas mic pentru Cercel, dar epocal pentru România, dacă nu chiar pentru umanitate!!! Toate aceste măsurători, date, analize, concluzii, decizii şi măsuri impuse trebuie să aibă identitate juridică clară, lipsită de echivoc. Cine le-a făcut, cînd, în ce condiţii, cu ce unelte şi competenţe. Cu semnătură şi stampilă. Nu de alta, dar atunci cînd te joci cu viaţa cîtorva milioane de oameni, indiferent cine ai fi şi ce loc ai ocupa în ierarhia autorităţii de guvernare, nu se poate să nu ai atîrnate de picioare ghiulele răspunderii pentru ceea ce faci, spui, decizi. Eu unul refuz să cred că trăiesc într-o ţară în care această răspundere nu este evidenţiată clar: cui ce decizie aparţine şi în ce grad. Cei care comunică public cu noi au obligaţia, nu doar morală, ci şi legală să ne spună fie şi rezumativ, pe ce îşi bazează punctele de vedere exprimate şi deciziile anunţate. Evidenţa acestor decizii, în acte publice, opozabile în justiţie, este de asemenea obligatorie. Face parte din portofoliul îndatoririlor instituţionale ale celor care ocupă funcţii publice. Această evidenţă, accesibilă şi accesabilă, este punctul de sprijin pentru susţinerea spaţiului de libertate al cetăţeanului, în raport cu autoritatea, spaţiu care poate şi trebuie apărat, la nevoie, în justiţie. Iar cine a hotărît alandala, şi-a dat cu presupusul după cum l-a dus capul, s-a luat după cai verzi pe pereţi, după cum i-a ghicit Baba Omida, ori după cum a visat ieri noapte, adică stîlpii societăţii alandala, să plătească! Un început trebuie să facem, odată şi odată! Iaca, acum, ni se oferi ocazia.