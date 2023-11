Strategia de apărare a SUA, din "insolvenţă" în "faliment"?

English Version

Organizaţia RAND Corporation, arhitectul celor mai importante strategii economice şi militare ale Statelor Unite şi ale NATO de peste şapte decenii, a publicat recent o analiză care pune sub un mare semn de întrebare capacitatea Americii de a-şi menţine capacitatea asumată de furnizor de securitate pentru aliaţi şi de apărare a "ordinii globale bazate pe reguli".

Subiectul abordat este strategia de apărare a Statelor Unite, care trebuie urgent regândită, în condiţiile în care "a devenit din ce în ce mai clar că strategia şi poziţia actuală de apărare a SUA au devenit insolvabile".

Publicat în iulie 2023 sub titlul "Inflection Point: How to Reverse the Erosion of U.S. and Allied Military Power and Influence", studiul de la RAND Corporation este disponibil la adresa https://tinyurl.com/28t2x2jj.

Autorii accentuează faptul că "forţele militare americane s-au bucurat de un succes de invidiat în faţa forţelor armate ale altor naţiuni" după încheierea Războiului Rece în 1991, însă evoluţiile ulterioare, cum ar fi avântul economic şi modernizarea militară a Chinei sau "utilizarea de către Rusia a agresiunii militare", au fost marcate de tendinţe convergente care au ajuns la maturitate şi au trimis strategia de apărare a SUA în "insolvenţă".

Ideile prezentate "se bazează pe convingerea că, pentru americani şi pentru celelalte aproximativ două miliarde de oameni care trăiesc în naţiunile guvernate democratic din lume, nu există o alternativă acceptabilă angajamentului profund al Statelor Unite în afacerile globale", iar adoptarea unor măsuri pe baza lor ar putea conduce la menţinerea acestui status-quo.

Încă de la început, documentul de la RAND arată că în noul mediu internaţional de securitate, în care capacităţile adversarilor se schimbă rapid, există riscul ca autorităţile să nu înţeleagă şi să nu se pregătească pentru provocările viitoare, iar astfel "naţiunea devine vulnerabilă".

Deşi recunosc că "nu suntem pe deplin surprinşi atunci când constatările şi recomandările noastre nu reuşesc să se impună în cercurile oficiale", autorii speră ca ideile şi propunerile prezentate să contribuie la "stimularea acţiunilor de remediere a deficienţelor de lungă durată în materie de apărare".

Strategia de apărare a SUA urmată de la sfârşitul Războiului Rece presupune trimiterea unei forţe expediţionare puternice oriunde în lume pentru a contracara orice agresiune împotriva intereselor americane.

Această strategie a avut mereu o deficienţă majoră, care a devenit abia acum evidentă, în condiţiile în care "strategia se baza pe forţe militare americane superioare în toate domeniile, indiferent de adversar", după cum se arată în partea introductivă.

În noua realitate, "superioritatea a dispărut, cu siguranţă în ceea ce priveşte China, dar şi în ceea ce priveşte forţele altor adversari mai puţin puternici, şi nu se va mai întoarce", conform analizei de la RAND, fenomen explicat prin faptul că "Statele Unite şi aliaţii lor nu mai deţin un monopol asupra tehnologiilor şi capacităţilor care le-au asigurat dominaţia împotriva forţelor unor naţiuni precum Irak, Serbia şi Afganistan".

Noua abordare a strategiei de apărare propusă de RAND Corporation, supranumită "Apărare fără dominaţie", are la bază patru elemente principale.

Primul este modul în care se prezintă forţele americane din Europa, dar mai ales în Pacificul de Vest. În prezent acesta este considerat inadecvat din cel puţin două puncte de vedere, respectiv "aceste forţe nu au suficientă putere de luptă pentru a prelua iniţiativa din partea Chinei sau a unei Rusii reconstituite" şi "bazele lor sunt prea vulnerabile la atacurile precise cu salve de rachete balistice şi de croazieră".

Se pare că şi analiştii de la RAND au descoperit ceea ce analistul militar Andrei Martyanov, fost ofiţer în Marina Uniunii Sovietice, a prezentat pe larg în cărţile sale "Losing Military Supremacy: The Myopia of American Strategic Planning" (Clarity Press, 2018) şi "The (Real) Revolution in Military Affairs" (Clarity Press, 2019), unde descrie, inclusiv prin sisteme de ecuaţii, implicaţiile saturării poziţiilor inamice cu salve de rachete, pe fondul unui intensităţii extraordinare a războiului electronic.

În cărţile sale, Martyanov mai subliniază importanţă deosebită a capacităţii economice reale a unei ţări, reprezentată de industria prelucrătoare, energetică şi extractivă, precum şi importanţa extraordinară a educaţiei în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii.

Pentru corectarea "posturii inadecvate" a forţelor militare, planificatorii noii strategii trebuie să găsească modalităţi de a aduce capacitatea de luptă în spaţiile disputate mai rapid decât perioada Războiului Rece, după cum scriu analiştii de la RAND, în condiţiile în care trebuie redusă expunerea în faţa atacurilor de precizie.

Al doilea element principal în reprezintă schimbarea modului în care se face detectarea inamicului şi direcţionarea forţelor către teatrul de operaţiuni.

"Prea multe dintre sistemele pe care se bazează forţele americane în prezent pentru a construi o imagine dinamică a spaţiului de luptă nu vor putea să funcţioneze eficient în noul mediu", se arată în raport, deoarece acest mediu este caracterizat, printre altele, de "apărări aeriene pe mai multe niveluri, război cibernetic şi bruiaj electronic".

În ceea ce priveşte al treilea element principal, capacitatea de lovire, situaţia prezentă este ilustrată cu ajutorul Războiului din Golf de la începutul anilor "90, când aproape 2.000 de avioane ale coaliţiei au fost desfăşurate la circa 1.000 de km de teritoriul inamic.

Atunci a fost posibil aşa ceva, deoarece "forţele aeriene irakiene nu s-au ridicat la nivelul forţelor americane, iar Irakul dispunea de puţine rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune, care aveau şi un grad redus de precizie".

"Repetarea unei astfel de proceduri în faţa unui adversar precum China, care dispune de mii de rachete de mare precizie, ar fi un dezastru", se arată în documentul de la RAND, care avertizează că "forţele americane au făcut puţine progrese în dezvoltarea şi punerea în funcţiune a unei alternative viabile".

Ultimul element de bază prezentat în raport îl reprezintă "uzura asimetrică", respectiv capacitatea forţele americane şi a celor aliate de a-şi apăra teritoriile, simultan cu urmărirea şi distrugerea forţelor inamice, în condiţiile în care acest lucru ar trebui făcut la costuri şi cu riscuri controlabile.

Autorii subliniază că "forţele americane şi cele ale aliaţilor nu pot conta pe faptul că vor avea timpul necesar pentru a se desfăşura în teatrul de operaţiuni şi a lupta pentru a obţine dominaţia în domenii cheie înainte de a ataca forţa de invazie a inamicului pe scară largă".

Raportul include secţiuni în care sunt prezentate capacităţile actuale de acţiune ale membrilor NATO, dar şi capacitatea de adaptare la strategia de apărare propusă de RAND Corporation pentru Statele Unite.

În cazul României, documentul precizează că "progresul în direcţia realizării unor forţe armate moderne şi echilibrate a fost împiedicat de finanţarea neregulată, de tulburările politice, de corupţie şi de deficitul de personal" (pag. 131), iar situaţia actuală este marcată de "dependenţa ridicată faţă de echipamentele vechi, de origine sovietică".

Raportul nu precizează în ce măsură se poate îmbunătăţi situaţia dacă se trece de la dependenţa de echipamentele vechi sovietice la dependenţa de echipamentele vechi de origine occidentală, cum este cazul avioanelor F-16, a tancurilor Abrams sau a sistemelor antiaeriene Patriot.

În ciuda acestor deficienţe majore, raportul de la RAND susţine că "România s-a dovedit a fi un aliat de încredere, capabil şi bine integrat în NATO", mai ales în condiţiile adoptării unei noi strategii de apărare, care "încearcă să abordeze aceste deficienţe, inclusiv prin asigurarea unei finanţări multianuale".

În martie 2023, fostul bancher de investiţii David Goldman scria în Asia Times un articol cu titlul "Why Ukraine may embrace China's peace plan", în care sublinia că "Statele Unite îşi pierd influenţa în mod catastrofal prin subestimarea Rusiei", iar "cea mai bună politică este o încetare imediată a focului în Ucraina".

În opinia sa, deşi un astfel de apel venit din partea autorităţilor de la Washington "ar fi o umilinţă pentru SUA", această umilinţă este considerată "salutară".

"Vietnamul a făcut o favoare Statelor Unite, umilind-o înaintea Rusiei", deoarece "dezastrul din Vietnam a făcut posibilă o regândire completă a strategiei de apărare a SUA şi victoria finală a Americii în Războiul Rece", este concluzia articolului semnat de David Goldman în Asia Times.

Acum RAND Corporation vine cu propuneri pentru ieşirea din "insolvenţă" a strategiei de apărare a Statelor Unite.

Dar dacă este prea târziu pentru o restructurare fundamentală care să evite "falimentul", în condiţiile în care raportul subliniază că nici forţele actuale şi nici programele Departamentului Apărării din SUA nu arată capacitatea necesară pentru trecerea la o noua strategie de apărare?