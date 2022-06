STUDIU: 3 beneficii ale sistemelor automate de parcare

În contextul discuţiilor tot mai frecvente despre cum vor arăta oraşele inteligente ale viitorului, parcările gestionate automat revin constant pe "ordinea de zi", ca soluţie ideală de rezolvare eficientă şi rapidă a mai multor probleme: descongestionarea traficului, reducerea poluării prin limitarea emisiilor de carbon şi creşterea calităţii vieţii în marile oraşe. Un studiu realizat recent de INRIX ("The Impact of Parking Pain in the US, UK and Germany") concluzionează că se înregistrează constant pierderi economice importante din cauza lipsei locurilor de parcare - 45 de milarde de euro în Germania şi 72 miliarde dolari în Statele Unite. Sistemele automate de parcare, corect semnalizate şi eficient administrate reprezintă o soluţie şi pentru această problemă. Mai mult, acestea aduc beneficii importante pentru afaceri. Iată doar 3 dintre ele.

Sistem automat de management al parcării = control perfect chiar şi de la distanţă, fluidizarea traficului, organizare şi gestionare facilă

Sistemele automate de parcare oferă beneficiul unui control perfect al spaţiului, pentru că presupun accesul automatizat. Astfel sunt monitorizate intrările şi ieşirile şi se obţine o evidenţă clară a timpului pe care îl petrece o maşină în incintă. Spre exemplu, marii retaileri sau antreprenorii din HoReCa se confruntă frecvent cu situaţia în care locurile de parcare pentru clienţi sunt ocupate ilegal de persoane care nu ar avea acest drept. Depăşirea timpului de staţionare, ocuparea mai multor locuri prin manevre de parcare neinspirate şi implicarea unor persoane care cer bani pentru a ajuta şoferii să parcheze sunt situaţii care se evită prin implementarea unui sistem automat de management al parcării. Acesta permite controlul chiar şi de la distanţă, monitorizează şi limitează accesul la nevoie (prin recunoaşterea numărului de înmatriculare - sistem LPR: License Plate Recognition System) şi emite rapoarte, analize şi statistici.

Sistemul automat de management al parcării ajută la optimizarea costurilor de funcţionare

Automatizarea unei parcări înseamnă în primul rând reducerea costurilor de funcţionare. De la terminalele de intrare/ieşire până la plată, toate operaţiunile se realizează prin sisteme automate cu tehnologii avansate la bază, care cresc gradul de confort şi satisfacţie atât pentru administratorii parcării, cât şi pentru şoferi.

Sistemul automat de management al parcării este o sursă sigură şi constantă de venit şi chiar o afacere foarte profitabilă în sine!

Un sistem automat de parcare precum Parkomatic, spre exemplu, se poate uşor transforma într-o sursă constantă şi sigură de venit, pentru că oferă şi posibilitatea contractării de abonamente cu valori diferite, în funcţie de perioada de staţionare, pentru angajaţi şi riverani. De asemenea, permite rezervarea unui loc de parcare şi achitarea lui în avans, o facilitate importantă în zonele sufocate de trafic şi cu locuri de parcare insuficiente.

Pentru fabrici şi marile lanţuri comerciale, hoteluri, restaurante şi pensiuni, spitale şi centre de îngrijire a sănătăţii sau înfrumuseţare implementarea unui sistem automat de management al parcării înseamnă control eficient, optimizarea costurilor, gestionare facilă şi venituri suplimentare la buget. Pe de altă parte, proprietarii de terenuri din zonele centrale ale oraşelor sau din staţiuni turistice pot să realizeze în doar câteva luni profituri spectaculoase prin investiţia într-o parcare automată. Cu un număr de maşini în continuă creştere, sistemele automate de management al parcărilor sunt una dintre afacerile cele mai profitabile ale momentului dacă se realizează prin consultarea unor specialişti.

În România, sistemul automat de management al parcărilor Parkomatic, din portofoliul KADRA este soluţia cu cele mai multe integrări din ţară, lider pe acest segment. Compania românească este prima care a furnizat sisteme de management al parcării echipate cu terminale cu posibilitate de plată contactless, atât cu cardul bancar, cât şi cu smartphone-ul şi a dezvoltat aplicaţia GoPark, care vine în completarea beneficiilor Parkomatic. Aceasta oferă şoferilor informaţii despre cel mai apropiat şi mai ieftin loc de parcare, pe care îl pot achita şi online, iar pentru administratorii de parcări reprezintă o facilitate de plată, precum şi o metodă bună de promovare.

Între 9 şi 11 iunie, KADRA va prezenta soluţiile sale performante de management automat al parcarilor la "Carpathian Mountain Fair". Compania românească oferă sisteme de management automat al parcarilor, inovative şi fiabile, parcometre stradale, staţii de încărcare a vehiculelor electrice, sisteme de recunoastere a numerelor de înmatriculare adaptate oricărui tip de necesităţi, dar şi servicii post-vânzare permanente şi finanţare.