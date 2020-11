STUDIU REPORTLINKER:Piaţa mondială a echipamentelor de construcţii va depăşi 162 miliarde de dolari, în 2027

Piaţa globală a echipamentelor pentru construcţii, estimată la 129,6 miliarde de dolari în anul curent, va urca la 162,4 miliarde de dolari în 2027, în baza unui avans anual agregat (CAGR) de 3,3% în perioada 2020-2027, conform unei analize publicate luna trecută de societatea de cercetare Reportlinker.

Potrivit sursei, segmentul echipamentelor de excavare a pământului, spre exemplu, este prevăzut să înregistreze o creştere CAGR de 3,2% între anii 2020-2027, până la 78,1 miliarde de dolari la sfârşitul perioadei supuse analizei.

După un studiu preliminar al implicaţiilor economice ale pandemiei de Covid-19, Reportlinker a ajustat estimarea privind expansiunea CAGR pe segmentul echipamentelor pentru manipularea materialelor şi cel al macaralelor la 3,4% în intervalul 2020-2027.

Analiza notează că piaţa echipamentelor de construcţii din SUA va reprezenta 35 de miliarde de dolari anul acesta, din totalul domeniului, care depăşeşte129 de miliarde de dolari.

La finele perioadei analizate, în 2027, China, a doua mare economie a lumii, va avea o piaţă de profil de 33,5 miliarde de dolari, în baza unei creşteri agregate de 6% în intervalul 2020 - 2027. Pentru Japonia şi Canada, estimările presupun un avans de 0,9%, respectiv 2,4% în perioada analizată. În Europa, Germania va consemna o creştere de aproximativ 1,6%, potrivit studiului.

Pe segmentul echipamentelor pentru beton, analiza anticipează o creştere CAGR de 3,5% la nivel mondial, impulsionată de evoluţiile din SUA, Canada, Japonia, China şi Europa. Aceste pieţe regionale vor atinge un nivel total de 11,7 miliarde de dolari în 2020, iar pentru 2027, cifra este preconizată să atingă 14,9 miliarde de dolari.

China se va menţine printre pieţele cu cea mai rapidă creştere, notează sursa, adăugând că industria echipamentelor de construcţii din Asia-Pacific va avea o expansiune de 5%, în baza evoluţiilor din Australia, India şi Coreea de Sud, urmând să atingă 22,6 miliarde de dolari în 2027. Pentru America Latină, expansiunea este estimată la 5%.

Raportul arată că, printre competitorii majori de pe piaţa echipamentelor de construcţii se numără Caterpillar Inc., Deere & Co., Dingsheng Tiangong Construction Machinery Co., Doosan Infracore Co., Hitachi Construction Machinery Co., J C Bamford Excavators Ltd., JLG Industries Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Komatsu Ltd., Kubota Corp., Liebherr Group, Lonking Holdings Ltd., Manitou Group, Sandvik AB, SANY Group Co., Shantui Construction Machinery Co., Sumitomo Heavy Industries Ltd., Terex Corp., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Xuzhou Heavy Machinery Co., Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co.

(Articol preluat din

Revista BURSA Construcţiilor)