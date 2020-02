STUDIUL FORBES INSIGHTS ŞI VERTIV:Centrele de date nu sunt pregătite pentru a face faţă provocărilor actuale

• 71% dintre respondenţi spun că centrele de date actuale nu răspund tuturor nevoilor lor

Doar 29% dintre decidenţii în segmentul centrelor de date spun că echipamentele actuale răspund nevoilor lor şi numai 6% sunt de părere că centrele lor de date sunt actualizate înainte ca nevoile să apară. Acestea sunt câteva dintre concluziile incluse în raportul realizat de Forbes Insights şi Vertiv (NYSE: VRT). Raportul "The Modern Data Center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity", analizează rezultatele unui sondaj la care au participat 150 de directori şi ingineri specializaţi în centrele de date, din diverse industrii din întrega lume, arată un comunicat remis Redacţiei noastre.

Rezultatele sondajului indică o lipsă alarmantă de planificare şi pregătire în privinţa ecosistemului de date, care este acum într-o continuă evoluţie. O privire mai atentă asupra rezultatelor arată şi un contrast puternic între opiniile directorilor şi ale inginerilor: 11% dintre directori spun că centrele lor de date sunt actualizate înainte de apariţia nevoilor, în timp ce doar 1% dintre ingineri sunt de aceeaşi părere.

Martin Olsen, Vicepreşedinte al Global Edge Systems pentru Vertiv, declarat: "Pe măsură ce centrele de date actuale evoluează pentru a încorpora resursele cloud şi edge ale companiilor, o perspectivă şi o planificare minuţioasă sunt necesare pentru a răspunde cerinţelor de calcul organizaţionale şi obiectivelor de afaceri. Cu toate acestea, este evident că multe organizaţii au de recuperat din acest punct de vedere. Aşadar, ne aşteptăm la investiţii şi activităţi importante din partea companiilor care vor încerca să recupereze din decalaj şi să se pregătească mai bine pentru a face faţă schimbărilor."

Alte rezultate relevante implică faptul că 92% dintre cei care ocupă funcţiile de Chief Information Officer şi Chief Technology Officer spun că activitatea lor va necesita o descărcare mai rapidă şi răspuns mai rapid în viitorul apropiat, iar 63% spun că întâmpină dificultăţi cu privire la lăţimea de bandă, pe când securitatea (45%) şi lăţimea de bandă (43%) sunt cele două aspecte care au cea mai mare nevoie de upgrade-uri, mai precizează sursa.

Respondenţii sondajului sunt foarte bine documentaţi cu privire la centrele de date de autoconfigurare şi de self-healing. 24% au spus că mai mult de jumătate din centrele lor de date se vor autoconfigura până în 2025, iar 34% au spus că mai mult de jumătate vor fi beneficia de self-healing.