SUPLIMENT IC&T "Companiile au prins gustul noutăţilor bazate pe AI"

Reporter: Cum a evoluat piaţa de IT&C în ultimii ani?

Dan Paraschiv: Piaţa IT este încă prudentă, pe fondul incertitudinilor din economia globală. Industria a fost pe o pantă ascendentă şi am avut parte de o cerere accelerată pentru servicii digitale începând cu 2020, când a apărut pandemia. Acum, la patru ani dis­tanţă, acest boom al cererii a dispărut, aşa cum era şi normal, şi toţi trebuie să lucrăm într-un alt mediu. Totuşi, chiar dacă dinamica actuală este lentă, pe termen mediu şi lung perspectivele sunt de creştere. Companiile "au prins gustul" noutăţilor bazate pe AI şi îşi doresc să integreze astfel de funcţionalităţi în serviciile şi procesele pe care le au, astfel că piaţa IT se află acum în punctul în care livrează deja pentru un sector de viitor. SoftServe este parte din acest trend - lucrăm cu tehnologii de ultimă generaţie pentru a satisface nevoile tot mai diverse ale clienţilor noştri. Iar rezultatele se văd. Avem un business stabil chiar şi în această perioadă mai lentă, am câştigat proiecte noi şi continuăm să dezvoltăm portofoliul actual de clienţi. Un indicator foarte bun pentru faptul că ne pricepem la ceea ce facem şi livrăm rezultate de calitate înaltă în cadrul fiecărui proiect.

Reporter: Aţi revenit la munca de la birou?

Dan Paraschiv: Biroul nostru din Bucureşti şi hub-urile tip co-working în care oferim spaţii de lucru în Cluj şi Iaşi sunt deschise întotdeauna celor care doresc să lucreze de aici, însă noi promovăm un stil de lucru flexibil, iar angajaţii pot lucra de oriunde se simt mai productivi. În general, colegii preferă să lucreze remote, aşa că toate procesele şi operaţiunile noastre sunt adaptate acestui trend. Inclusiv procesul de angajare a noilor colegi se desfăşoară complet online, nu trebuie să ajungă la birou pentru interviuri sau pentru vreun document care poate fi trimis cu uşurinţă pe mail sau poate fi semnat digital. Am descoperit în aceşti ani că productivitatea se situează la un nivel foarte bun şi de acasă, astfel că le oferim această posibilitate tuturor angajaţilor noştri.

Reporter: Proiectele pe care le derulati cât de afectate sunt de evenimentele globale?

Dan Paraschiv: Dacă ne referim la războiul din Ucraina, răspunsul este că nu sunt afectate. SoftServe este o companie internaţională, prezentă în 16 ţări, care lucrează pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri globale, aşa că avem planuri foarte bine puse la punct pentru a face faţă situaţiilor de criză. Rezilienţa companiei a fost dovedită în ultimii ani mai mult decât oricând - situaţia din Ucraina, ţara de origine a SoftServe, nu a adus niciun downtime în niciun proiect, deşi mii de angajaţi au fost relocaţi din zonele de conflict. Angajaţii din zonele de risc au primit sprijin logistic şi financiar pentru a se muta în zone sigure încă din primele zile, astfel că am asigurat continuitate permanentă în desfăşurarea proiectelor. În plus, aşa cum spuneam, SoftServe a devenit o companie globală - doar în ultimii 10 ani ne-am extins în 6 ţări din America Latină şi Europa, iar echipele noastre de proiect sunt de obicei internaţionale, ceea ce minimizează riscurile.

Reporter: Ce strategie aţi abordat în ultimul an pentru a optimizia activitatea?

Dan Paraschiv: Eficientizarea este o linie strategică pe termen lung pentru orice afacere, inclusiv pentru noi. Felul în care noi abordăm lucrurile nu este însă legat doar de dimensionarea corectă a resurselor, ci şi de crearea de valoa­re adăugată. De exemplu, anul aces­ta am adăugat două noi direcţii strategice - Generative AI, deoarece studiile noastre interne au arătat o îmbunătăţire reală a performanţei echipelor noastre- chiar şi de 40% pentru unele taskuri, şi dezvoltarea talentelor - pentru că ştim că tot ceea ce realizăm se datorează echipelor noastre.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă?

Dan Paraschiv: În ultimii 10-15 ani, piaţa de IT a fost dominată clar de o cerere masivă determinată de digitalizarea business-urilor. Pandemia a condus, de asemenea, la accelerarea investiţiilor, întreaga lume trecând online peste noapte. Ultimii ani au adus însă o dinamică mult încetinită şi, deşi rapoartele globale încă arată o creştere a pieţei de IT, factorii de decizie sunt mai prudenţi şi cântăresc mai atent investiţiile. Noi suntem pregătiţi să facem faţă acestor schimbări şi să producem valoare adăugată pentru clienţii noştri. Ne bazăm tot mai mult pe unelte AI pentru a optimiza sarcinile de lucru ale angajaţilor, care se traduc şi într-o eficientizare a costurilor clienţilor noştri, păs­trând însă calitatea ridicată cu care s-au obişnuit. Asta ne permite să rămânem competitivi într-o piaţă în care fiecare companie care vrea să aibă succes trebuie să vină cu ceva care să facă diferenţa într-un mod cât mai concret pentru client.

Reporter: Cât de mult s-au redus în ultimele 12 luni decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Dan Paraschiv: La nivel general, se ştie că România se află pe un loc nu tocmai bun în ceea ce priveşte indexul de digitalizare a ţării, mai ales în sectorul public. În acelaşi timp, însă, suntem un pol de talente în IT - avem o piaţă a muncii în creştere, iar talentele noastre lucrează pentru branduri de top globale. Mari companii de tehnologie şi nu numai şi-au deschis centre R&D aici în ultimii 10 ani, impulsionate şi de facilităţile fiscale exis­tente la acel moment pentru industrie. Fiscalitatea şi predictibilitatea sunt elemente esenţiale în menţinerea României competitivă pe harta investiţiilor în IT şi creşterea acestui sector în economie.

Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare a domeniului în viitorul apropiat?

Dan Paraschiv: Pe termen scurt, prudenţa va continua să exis­te în industrie, însă pe termen mediu şi lung perspectivele sunt pozitive, chiar dacă există oarecare incertitudini la nivel general, nu doar în sectorul IT, din punct de vedere economic. Inteligenţa artificială este tot mai prezentă pe harta factorilor de decizie din companii, care doresc să integreze AI în operaţiunile lor. Mai mult, SoftServe a înce­put anul acesta să integreze GenAI în livrarea proiectelor pentru clienţi.

Echipele noastre sunt tot timpul la cel mai ridicat nivel din perspectiva expertizei tehnice şi le oferim o ofertă bogată de cursuri şi certificări care să le permită să se dezvolte în tehnologiile de interes pentru ei şi pentru companie.

Reporter: Cum a evoluat piaţa muncii?

Dan Paraschiv: România se bucură în continuare de o bază foarte mare de talente în zona de IT, universităţile de profil sunt puternice şi din ce în ce mai conectate la realităţile din piaţa muncii, astfel încât studenţii să aibă oportunităţi nu doar după ce au absolvit, ci chiar din timpul facultăţii. Anul acesta, din perspectiva recrutării, dinamica a fost mai puţin agresivă pe fondul prudenţei din piaţă. Inclusiv noi, deşi continuăm să angajăm, am fost nevoiţi să luăm piciorul de pe acceleraţie. În prezent, avem 20 de roluri deschise în România şi căutăm de la ingineri Big Data şi DevOps la Golang şi Python. Cercetările noastre arată că oamenii, indiferent de nivel, caută tot mai mult un echilibru cât mai bun cu viaţa personală şi printre obiectivele noastre interne se numără şi să răspundem acestui trend. Prin urmare, investim în proiecte de wellbeing, oferim 100% flexibilitate şi zile libere în plus faţă de cele standard.

Reporter: Care este strategia organizaţiei pe care o reprezentaţi pe termen mediu şi lung?

Dan Paraschiv: SoftServe intenţionează să continue direcţiile strategice iniţiate şi să crească ca jucător internaţional. Globalizarea companiei este un proiect important şi în următorii ani creşterea noilor centre de dezvoltare lansate, inclusiv cel din România, este o prioritate. Pentru acest lucru, am consolidat echipa de lideri cu un director de inginerie software, care va accelera dezvoltarea operaţiunilor locale. Pe termen lung, obiectivul nostru este ca echipa din Româ­nia să ajungă la 800 de persoane, cu expertiză în domenii variate, printre care DevOps, BigData, platforme software şi dezoltare de aplicaţii - arii în care am atras deja talente de top pe plan local.

Dincolo de planurile de creştere a companiei, avem în vedere să continuăm să investim în oferta educaţională pe care o propunem angajaţilor SoftServe. IT-ul este un domeniu unde învăţarea continuă este necesară pentru succes, iar noi ne dorim ca fiecare dintre angajaţii noştri să fie un profesionist desăvârşit, capabil să răspundă celor mai noi provocări tehnice.

Reporter: Ce decizii majore aţi luat în ultimul an?

Dan Paraschiv: În ultimul an, ne-am dedicat eforturile consolidării centrului din România şi setării unor baze sustenabile pentru creştere. Cum menţionam, am continuat să creştem echipa de lideri şi am atras un director de inginerie software. Acest lucru nu doar că dovedeşte încă o dată angajamentul nostru de a face din România un centru de dezvoltare cheie, dar va permite şi o accelerare a operaţiunilor locale şi un focus crescut pe soluţii cu valoare adăugată.

Reporter: Inteligenţa Artificială se impune tot mai mult în majoritatea domeniilor de activitate. Care sunt atuurile şi provocările acesteia?

Dan Paraschiv: Este sănătos şi normal ca o societate să îşi pună întrebări cu privire la marile revoluţii tehnologice şi progrese ştiinţifice. Imaginaţi-vă ce dezbatere a fost când a apărut internetul sau automobilul. Discuţiile nu vor opri însă progresul, ci vor adăuga noi faţete. Inteligenţa articificială este aici şi reprezintă probabil marea revoluţie tehnologică a acestui deceniu. AI-ul este o unealtă foarte utilă în mâinile unui specialist care ştie ce are de făcut pentru a rezolva o anumită problemă - inteligenţa artificială are capacitatea de a rezolva mult mai rapid diverse sarcini, însă pentru a reuşi asta are nevoie de un set clar de instrucţiuni în baza cărora să se desfăşoare.

Tocmai din această perspectivă, credem că AI-ul nu va "fura" joburile oamenilor, ci le va augumenta - având la îndemână o astfel de unealtă care oferă sprijin, un angajat care foloseşte inteligenţă artificială va deveni mai bun în ceea ce face, reuşind să aducă mai multă plus valoare la toate proiectele în care este implicat.

Reporter: Unde se află Româ­nia pe harta digitală europeană?

Dan Paraschiv: Aşa cum am menţionat şi mai devreme, se vede diferenţa în ceea ce priveşte digitalizarea la nivel public şi cea de la nivel privat. Totuşi ţara noastră stă în continuare foarte bine la capitolul talente. De ani buni, specialiştii IT din România au fost la mare căutare în întreaga lume, iar mulţi dintre ei aleg să rămână în ţară şi să lucreze pentru companii multinaţionale, aşa cum este şi SoftServe. Industria IT românească este foarte puternică, atât la nivel regional cât şi mai departe, şi trecem de etapa emergentă, devenind o piaţă matură, cu puncte forte cunoscute de toţi cei care doresc sprijin în implementarea proiectelor tehnologice. România este un real hub IT, atât din punct de vedere al companiilor prezente aici, cât şi al ofertei educaţionale.

Reporter: Vă mulţumim!