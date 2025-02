Taxa auto pentru maşinile vechi şi poluante este jalon PNRR

Noua taxă auto propusă de industria auto este jalon PNRR, pe care Guvernul trebuie să îl îndeplinească până în toamnă, însă din informaţiile obţinute de TechRider şi Economedia nu există în acest moment nici un proiect de lege în dezbatere la nivelul Guvernului şi nu s-au discutat încă scenarii privind cuantumul taxei pentru maşinile vechi.Intrarea în vigoare a noului mod de taxare ar trebui să aibă loc începând cu anul 2026, conform planului asumat de guvern.

Modificarea taxării autovehiculelor este o măsură clar prevăzută în cadrul PNRR, la jalonul patru, şi are termen de implementare trimestrul III. Măsura este absolut necesară pentru depunerea cererii de plată cu numărul 4, România riscând să piardă sume importante în lipsa îndepllinirii jalonului.

Până la acest moment, nu a avut loc nicio întâlnire oficială pe tema noii taxe auto, ci doar un schimb de adrese privind necesitatea luării unei decizii până la depunerea cererii de plată 4 pe PNRR, conform informaţiilor Economedia.

Pe lângă jalonul PNRR, reprezentanţii industriei auto locale susţin introducerea unei forme de penalizare a utilizatorilor de vehicule vechi şi poluante ca formă de stimulare a procesului de reînnoire a parcului auto naţional.

"O maşină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 şi 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziţie. Nu numai că achiziţionăm o maşină veche care poluează, dar vrem s-o ţinem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ţinem 10 ani (...) Astăzi suma [de plată] e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcţie de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 - 1.900 de lei pe an", a declarat Mihai Bordeanu, director general automobile Dacia.

"Dacă introduci în circulaţie un EURO 4 şi îl taxezi la fel ca un EURO 6, deşi au motoare de aceeaşi capacitate cilindrică, nu e corect. Fiindcă tu, care ai maşină nouă şi nu poluezi mai deloc, plăteşti acelaşi impozit ca vecinul tău, care are maşină de 10 ani şi, când o porneşte dimineaţa, umple toată scara de fum", spune Adrian Sandu, secretar general ACAROM., conform unor declaraţii oferite Protv.

Guvernul are timp până în luna august să propună noua formulă de calcul a taxei, dar este greu de crezut că această măsură impopulară va fi luată până la alegerile din mai.

Decizia vine în contextul în care România a mai avut în trecut taxe de poluare autovehicule sub diverse forme. În 2007, guvernul Tăriceanu a introdus o taxă auto, anulată între timp, iar în 2013, în timpul guvernării Ponta, ministerul Mediului, a decis să transforme taxa auto în timbru de mediu pentru autovehicule. Ulterior, şi acesta a fost anulat. În plus, statul român a fost obligat să restituie banii încasaţi în urma unei decizii a Curţii Europene de Justiţie.

În prezent, pentru autovehicule există doar impozitul pe proprietate/deţinere, care este calculat pe baza cilindreei motorului, fără a ţine cont de nivelul de poluare al vehiculului.