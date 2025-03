The New Republic: Pentru ca Musk să evite incapacitatea de plată, Trump a transformat Casa Albă în salon auto

Donald Trump a transformat Casa Albă într-un salon auto pentru a salva acţiunile în declin ale Tesla, astfel încât Elon Musk să nu intre în incapacitate de plată din cauza datoriilor uriaşe pe care le are miliardarul, scrie publicaţia americană The New Republic, într-un articol publicat la sfârşitul săptămânii trecute.

Trump a încercat să joace rolul unui vânzător de maşini dubios săptămâna trecută, în timpul unui eveniment de presă dedicat Tesla la Casa Albă, preşedintele SUA fotografiindu-se alături de Musk la volanul unei maşini pe care se pare că nu o poate conduce, mai notează publicaţia menţionată.

Spectacolul a avut loc în condiţiile în care acţiunile Tesla sunt într-o scădere masivă din a doua parte a lunii decembrie a anului trecut. De la începutul lui 2025 şi până la finele săptămânii trecute, titlurile producătorului de automobile electrice aveau o depreciere de 38%, iar perspectivele nu par prea îmbucurătoare.

Potrivit The New Republic, măsurile venite de la Casa Albă pentru a susţine acţiunile Tesla ar avea scopul de a-l ajuta pe Musk să nu intre în incapacitate de plată.

The Washington Post scria în aprilie 2022 că miliardarul folosise multe din acţiunile sale Tesla ca garanţie pentru a obţine împrumuturi, lucru pe care plănuia să-l facă din nou pentru a împrumuta mai mulţi bani pentru a cumpăra Twitter, acum X.

Musk a achiziţionat X pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, împrumutând circa 13 miliarde de dolari de la mai multe bănci, inclusiv Morgan Stanley, Barclays şi Bank of America, potrivit The New Republic.

Luna trecută, Reuters a scris că interesul pentru preluarea datoriilor lui Musk a crescut după ce Trump a câştigat cursa prezidenţială din Statele Unite, iar miliardarul a devenit al doilea om al său. Pe atunci, băncile mai aveau de recuperat doar 1,3 miliarde de dolari.

Conform unui raport din 2024 al Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare, circa 238,4 milioane de acţiuni Tesla ale lui Musk erau "gaj pentru asigurarea unor datorii personale". În acel moment, el avea 715 milioane de acţiuni, ceea ce înseamnă că circa o treime din deţinerea sa în Tesla era folosită ca garanţie pentru împrumuturile sale, scrie The New Republic. Nu se ştie exact câte dintre acţiunile lui Musk sunt acum folosite ca garanţie, mai notează publicaţia menţionată.

Potrivit Investopedia, Musk deţine în prezent 410 milioane de acţiuni Tesla, ceea ce reprezintă aproximativ 12,8% din companie. Dar, valoarea acestor acţiuni, inclusiv cele deţinute ca garanţie, pare să scadă în fiecare zi în care el se joacă de-a birocratul neales care conduce Departamentul de Eficienţă Guvernamentală, mai notează The New Republic.

Conform sursei menţionate, dacă preţul acţiunilor scade suficient de mult, este posibil ca băncile de la care Musk a făcut împrumuturile să-l forţeze să vândă acţiuni. Tesla chiar a avertizat că acest lucru ar putea să se întâmple în raportul anual din 2022, potrivit The Washington Post. Acest lucru poate, la rândul său, să facă lucrurile şi mai grave pentru compania auto.

"Dacă Elon Musk ar fi forţat să vândă acţiuni pe care le-a oferit ca garanţie pentru anumite împrumuturi personale, acest lucru ar putea cauza o scădere a preţului acţiunilor noastre", conform raportului Tesla, adăugând că societatea nu are legătură cu împrumuturile.

Se pare deja că Musk va avea dificultăţi în a-şi plăti împrumuturile pentru achiziţionarea X. Anul trecut, compania de social media a raportat că valoarea sa a scăzut cu mai mult de jumătate, ajungând la aproximativ 19 miliarde de dolari. Iar când băncile au formulat un plan pentru restructurarea împrumutului, X nu a respectat planul, a raportat The Wall Street Journal la acea vreme, scrie The New Republic.