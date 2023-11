The Stories of O. şi Anna Fellini aduc o doză extra de creativitate autohtonă la Designers Boutique

Designers Boutique, pop-up store-ul dedicat creatorilor români şi modei "made in RO", continuă să aducă, în mallul din inima capitalei, noi nume şi poveşti captivante cu şi despre frumos, se arată într-un comunicat al Designers Boutique, remis redacţiei. Chicineta, The Stories of O. şi Anna Fellini sunt brandurile care se vor lăsa descoperite, în luna noiembrie, de comunitatea din Bucureşti Mall-Vitan, informează sursa.

Oana Titică, designerul din spatele Chicineta, a reuşit să-şi transforme pasiunea pentru farfurii şi căni cu mesaje personalizate într-un business 100% românesc, conform sursei citate. "Jucăuş şi plin de imaginaţie, aşa cum îl ştiţi, brandul Chicineta se reîntoarce la Designers Boutique, cu o colecţie specială, care îşi propune să transforme mesele obişnuite într-o adevărată experienţă. Aşteptăm cu nerăbdare să reîntâlnim comunitatea de aici şi îi invităm pe toţi cei ce păşesc în magazin să descopere noile piese ale sezonului", a declarat Oana Titică, potrivit comunicatului.

În acelaşi timp, designerul Ovidiu Mureşanu aduce la Bucureşti Mall-Vitan "The Stories of O", relatează sursa. Brandul este pregătit să-i încânte pe vizitatori cu un boost de creativitate şi prospeţime: "Prezenţa The stories of O., în primul centru comercial modern din România, reprezintă un pas important pentru brand şi sunt nerăbdător să văd cum va fi primit de către comunitatea de aici. Am selectat o colecţie specială, îndrăzneaţă, care să coloreze puţin viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi", a declarat Ovidiu Mureşanu, potrivit sursei menţionate.

Conform sursei precizate, "Ne bucurăm să fim parte din minunatul proiect Designers Boutique şi să deschidem astfel poarta către lumea marca Anna Fellini. Pielea naturală reprezintă inima şi sufletul produselor noastre, care, de altfel, garantează calitatea, stilul şi durabilitatea. Vă aşteptăm cu entuziasm să descoperiţi frumuseţea şi versatilitatea produselor din piele", a declarat Anna Fellini.

În fiecare lună, noi designeri români păşesc cu încredere în pop-up store-ul Designers Boutique, situat la parterul Bucureşti Mall-Vitan, primul centru comercial modern din România, informează sursa citată. Din dorinţa de a sprijini comunitatea de creatori de frumos din ţară, centrul comercial oferă designerilor şi brandurilor autohtone un spaţiu dedicat şi oportunitatea de a-şi prezenta creaţiile, menţionează compania.

Aici, pasionaţii de modă descoperă autenticitatea şi calitatea produselor "made in Romania", iar designerii beneficiază de interacţiunea directă cu publicul şi de experienţa de retail offline, arată datele comunicatului.