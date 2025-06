TIME şi Statista: Schneider Electric, lider global în sustenabilitate în 2025

Schneider Electric a fost desemnata „Cea mai sustenabila companie din lume in 2025” de catre revista TIME si Statista, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Este al doilea an consecutiv in care Schneider Electric se afla in fruntea acestui clasament, care include 500 dintre cele mai sustenabile companii la nivel global.

Aceasta recunoastere reflecta progresul constant al companiei in indeplinirea propriilor obiective de sustenabilitate, dar si angajamentul sau de a-si sprijini clientii in cresterea eficientei energetice si reducerea emisiilor. Schneider Electric continua sa prezinte transparent progresele in directia obiectivelor sale ambitioase, printre care se numara o reducere absoluta de 25% a emisiilor de carbon pe intreg lantul valoric pana in 2030 si emisii nete zero de CO₂ in intregul lant valoric pana in 2050. Traiectoria validata de SBTi pentru atingerea Net Zero si programul Schneider Sustainability Impact 2021-2025 (SSI) constituie o directie strategica care sprijina progresul sustenabil, nu doar pentru Schneider Electric si partenerii sai, ci si pentru clienti si comunitatile locale.

„Suntem profund onorati sa fim recunoscuti drept cea mai sustenabila companie din lume pentru al doilea an la rand”, a declarat Olivier Blum, CEO-ul Schneider Electric. „Fiind o companie de tehnologie, obiectivul nostru este sa fim partenerul de incredere al clientilor in livrarea de eficienta si sustenabilitate. La Schneider Electric, sustenabilitatea este in centrul a tot ceea ce facem. Ne dorim sa fim o Impact Company - unde performanta este fundatia. Scopul nostru ne motiveaza sa implicam intregul ecosistem, misiunea noastra ne pozitioneaza ca parte a solutiei, iar cultura noastra ne diferentiaza. Aceasta abordare holistica garanteaza ca fiecare aspect al operatiunilor si lantului valoric contribuie la un viitor mai sustenabil.”

Potrivit comunicatului, clasamentul evalueaza un esantion de 5.700 de companii, pe baza a 20 de indicatori-cheie de performanta, desemnand in final 500 dintre cele mai sustenabile companii din lume. Sunt luati in calcul factori precum emisiile de tip Scope 1 si 2 si consumul de energie raportat la dimensiunea companiei, reducerile de emisii si ponderea energiei regenerabile utilizate in operatiuni. De asemenea, se analizeaza factori externi precum scorurile si angajamentele de sustenabilitate, practicile de raportare corporativa si indicatorii de performanta sociala si de mediu.

Schneider Electric a fost desemnata si Cea mai sustenabila companie din lume in 2025 de catre Corporate Knights, fiind singura companie care a ocupat locul 1 de doua ori in topul Global 100. Compania franceza a mai fost desemnata si Cea mai sustenabila companie din Europa si din Franta, tot de catre Corporate Knights.