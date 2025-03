TradeVille: 67% dintre companiile din BETPlus şi-au crescut cifra de afaceri

Companiile din componenţa indicelui BETPlus al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au reuşit, în proporţie de 67%, să depăşească, în 2024, performanţa din anul anterior în privinţa evoluţiei cifrei de afaceri, conform unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille . Raportul prezintă rezultatele preliminare aferente anului 2024 (cifră de afaceri, EBITDA, profit net) ale celor mai importante companii listate la BVB care fac parte din componenţa BETPlus.

Potrivit sursei citate, companiile Impact Developer & Contractor, Ropharma şi Transgaz au înregistrat cele mai însemnate diferenţe, cu creşteri ale cifrei de afaceri între 41,5% şi 80% în 2024. Dintre companiile care au înregistrat o evoluţie negativă a cifrei de afaceri, la coada clasamentului se află Electromagnetica, Nuclearelectrica şi TTS, cu evoluţii în scădere în intervalul 36-50%.

În ceea ce priveşte topul celor mai mari creşteri, Impact Developer & Contractor reprezintă surpriza din indicele BETPlus, compania marcând dublarea profitului net şi o creştere cu 80% a veniturilor în 2024, vânzând 329 de unităţi (+110% vs 2023). La polul opus, cea mai mare scădere a fost înregistrată de Electromagnetica (-50%).

Astfel, în 2024, din 48 de companii analizate, 32 au reuşit să depăşească performanţele înregistate anul trecut, similar cu anul 2023, când 33 de societăţi au depăşit performanţele din 2022.

• Şase companii cu EBITDA de peste un miliard de lei

Companiile care au înregistrat cea mai mare creştere a EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) au fost Impact (+475% vs 2023), Digi (+248% vs 2023), Roca Industry (+163% vs 2023) şi Safetech Innovations (+104,7% vs 2023). Aproximativ jumătate din companiile din indicele BETPlus au înregistrat o creştere a EBITDA în 2024. Cele mai mari valori ale indicatorului EBITDA s-au înregistrat la OMV Petrom (8,9 miliarde de lei), fiind în total şase companii care au avut un EBITDA de peste un miliard de lei - OMV Petrom (SNP), Hidroelectrica (H2O), Romgaz (SNG), Digi Communications (DIGI), Nuclearelectrica (SNN) şi Electrica (EL).

La polul opus se află Premier Energy (-77,3% vs 2023), Transport Trade Services (-68,1% vs 2023) şi Transilvania Broker de Asigurare (-65,6% vs 2023). În total, 19 companii din cele 48 analizate au înregistrat o scădere a indicatorului.

• Profit net - OMV Petrom şi Hidroelectrica, în top

În 2024, printre companiile care au obţinut cel mai mare profit se numără OMV Petrom, care a raportat un rezultat net de 4,2 miliarde de lei, în creştere cu 4% faţă de anul 2023. OMV Petrom este urmată în clasament de Hidroelectrica, al cărui profit anual s-a ridicat la 4,1 miliarde de lei, marcând o diminuare cu 35,3% a rezultatului net, comparativ cu cel obţinut anul precedent. În acelaşi timp, companiile cu cele mai mari creşteri procentuale ale profitului net sunt Bittnet Systems (+1023,8% vs 2023), Digi (+485,4) şi BRK Financial Group (+280,4%).

Şapte companii au încheiat anul 2023 pe pierderi, în timp ce în 2024, numărul companiilor a coborât la patru. Cele mai mari pierderi, în 2024, au fost înregistrate de TeraPlast (-19,6 milioane de lei) şi de Romcarbon (-12,1 milioane de lei), notează TradeVille .

• Preţul acţiunilor companiilor din BETPlus: oscilaţii în 2025

Din punct de vedere al evoluţiei preţului de la începutul anului 2025 (YTD), performanţele companiilor din componenţa indicelui BETPlus au oscilat de la +22,1% (AQ) la -17,3% (TBK). De menţionat că 18 dintre acestea au reuşit să înregistreze creşteri peste cele ale indicelui BETPlus (+4%).

Prima poziţie în topul randamentelor YTD este ocupată de acţiunile companiei Aquila Part Prod Com (AQ), cu 22,1%, de cinci ori mai mare decât cel al indicelui BETPlus. Integrarea celor trei companii achiziţionate în 2024 şi extinderea portofoliului de produse al companiei cu peste 120 de branduri a dus la obţinerea unor venituri peste cele bugetate în anul 2024, ceea ce a generat optimism printre investitori. Cotaţia AQ a înregistrat un nou maxim istoric în şedinţa din 27 februarie 2025, de 1,49 lei, nivel ce reprezintă o rezistenţă importantă în perioada următoare, suportul regăsindu-se în zona 1,14 lei.

Următoarele două poziţii în topul aprecierilor YTD sunt ocupate de acţiunile companiilor Transgaz Mediaş (+22%) şi Transelectrica (+21%). Printre motivele ce au stat la baza acestor creşteri ale cotaţiilor se numără atât rezultatele financiare peste aşteptări raportate de cele două companii, cât şi extinderea măsurilor de plafonare a preţurilor energiei, investiţiile în infrastructura energetică prin intermediul PNRR, dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră şi perspectivele unui acord de pace în Ucraina.

La polul opus, în top cele mai mari scăderi YTD, pe prima poziţie se află acţiunile Transilvania Broker de Asigurare cu o depreciere de 17% a cotaţiei. Acţiunile se tranzacţionează la 12 lei, un minim al ultimilor patru ani. Declinul YTD vine pe fondul raportării unor rezultate financiare în scădere faţă de anul 2023, ca urmare a plafonării preţurilor din sectorul asigurărilor RCA.

Poziţia a doua în top este ocupată de acţiunile combinatului de produse chimice Chimcomplex Borzeşti (-13%), pe fondul raportării unui rezultat net aferent anului 2024 de aproape cinci ori mai mic decât cel obţinut în 2023, ca urmare a unei reduceri a cererii din piaţa europeană pentru toate produsele comercializate de companie. Acţiunile se tranzacţionează la nivelul minim din ultimii patru ani, 10 lei.

• Limitări şi metodologie

Statisticile prezentate în acest raport au câteva limitări care trebuie menţionate. În primul rând, eşantionul de companii ales (BETPlus) nu reprezintă în totalitate evoluţia bursei autohtone, dar oferă o imagine de ansamblu. Din grupul de companii alese fac parte şi câteva care fie au raportat pierderi anul trecut, fie în acest an, iar pentru acestea nu au fost afişate calculele de variaţie. De asemenea, băncile şi fondurile au indicate veniturile operaţionale, nu cifra de afaceri. Toate sumele sunt afişate în lei.

Totodată, acest raport nu ia în calcul motivele pentru evoluţia celor mai importanţi indicatori la nivel individual, lucru care limitează explicaţiile oferite. Preţurile de închidere utilizate la calcule în raport sunt cele din data de 10 martie 2025.