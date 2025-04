TradeVille: Companiile majore de la BVB aşteaptă creşterea cifrei de afaceri în 2025

Cifra de afaceri cumulată pentru 2025 a celor mai importante companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) se ridică la 116,1 miliarde de lei, în creştere cu 12,3% faţă de cea aferentă anului 2024, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille link3 >. Raportul prezintă Bugetele de Venituri şi Cheltuieli (BVC) propuse spre aprobare sau aprobate deja în AGA a celor mai importante companii din componenţa indicelui BETPlus. Raportul nu doar compară cifrele prognozate pentru anul 2025 cu cele realizate în 2024, ci arată şi care a fost gradul de realizare a veniturilor şi profitului net anul trecut din valorile bugetate de companii.

În total, 31 de companii din cele 40 analizate au bugetat venituri mai mari în 2025 faţă de 2024, cele mai mari diferenţe fiind regăsite la Simtel (+39,5% vs 2024), Impact (+35,9% vs 2024) şi IAR (+35,8% vs 2024). În acelaşi timp, Electromagnetica, AAGES şi Compa estimează că vor obţine venituri mai mici în acest an.

• Metodologie

Tabelele incluse în analiză prezintă o sinteză a rezultatelor bugetate de companiile din indicele BETPlus.

Variaţie BVC 2025 vs 2024P (%) - indicatoul prezintă o comparaţie între cifrele bugetate de companii pentru finalul anului 2025 şi rezultatele preliminare aferente lui 2024;

Variaţie 2024P vs BVC 2024 (%) - indicatorul prezintă o comparaţie a gradului de realizare a bugetului aferent anului 2024;

Multiplii au fost calculaţi LTM (Last Twelve Months) - o metodologie care ia în calcul rezultatele financiare din ultimele 12 luni; au fost eliminaţi multiplii P/E negativi şi mai mai de 100;

Evoluţia de la începutul anului (YTD) a preţului a fost calculată cu preţurile de închidere din 1 aprilie.

• OMV, Electrica şi Hidroelectrica estimează cele mai mari venituri în 2025

Printre companiile care au bugetat că vor avea venituri ce vor depăşi suma de 10 miliarde de lei în 2025 se numără OMV Petrom (32,9 miliarde de lei), Electrica (11,5 miliarde de lei) şi Hidroelectrica (10 miliarde de lei). În 2024, doar OMV Petrom a reuşit să depăşească acest prag.

Cu privire la realizarea bugetului în 2024, 38% dintre companiile analizate au depăşit cifrele bugetate pentru 2024. Societăţile care au depăşit semnificativ propriile estimări sunt Transelectrica (+48,6% vs BVC 2024), AAGES (+33,8% vs BVC 2024) şi BRK (+12,9% vs BVC 2024). Printre companiile care au ratat cel mai mult cifrele bugetate se numără Electromagnetica (-29,2% vs BVC 2024), Impact (-32,8% vs BVC 2024) şi TTS (-33,3% vs BVC 2024).

• AAGES, Transelectrica şi BVB, pesimiste în privinţa câştigurilor din acest an

În 2025, profitul net cumulat al companiilor incluse în analiză ajunge la un nivel de 18,8 miliarde de lei, fiind cu 9,4% mai mic faţă de profitul net obţinut în 2024. Printre companiile care au bugetat că vor depăşi nivelul de un miliard de lei în 2025 se numără TLV (3,9 miliarde de lei), H2O (3,6 miliarde de lei), SNP (3,4 miliarde de lei), SNG (2,6 miliarde de lei), SNN (1,7 miliarde de lei) şi BRD (1,4 miliarde de lei).

În total, jumătate dintre companiile analizate au bugetat estimări mai mari pentru 2025, Compa, Alro, TTS şi MedLife fiind cele mai optimiste în prognoze. Printre companiile care au dat estimări semnificativ mai joase faţă de rezultatele din 2024 se numără AAGES, Transelectrica şi Bursa de Valori Bucureşti.

Din cele 40 de companii analizate, 19 au reuşit să-şi îndeplinească şi depăşească bugetele din 2024. Dintre acestea, TEL, TGN şi BNET au înregistrat cele mai mari profituri peste cifrele prognozate, în timp ce CMP, ALR şi TTS şi-au ratat mult estimările.

• Concluzii pe comparaţia cu piaţa

Mediana multiplului P/E pentru companiile analizate se ridică la 12,7, 58% dintre acestea fiind sub mediana pieţei. Printre companiile "scumpe", mai exact care au cele mai mari valori ale P/E, se numără TTS (34,4x), BVB (33,5x) şi ROC1 (31,9x). Top 3 companii cu cel mai mic P/E sunt TLV (5,6x), ONE (5,4x) şi TEL (5,4x), notează TradeVille link3 >.

• Evoluţia preţului acţiunilor

Din punct de vedere al evoluţiei preţului de la începutul anului 2025, performanţele companiilor analizate în acest raport au oscilat de la +24% (TGN) la -18% (ALT). Dintre acestea, 17 companii înregistrează un randament YTD peste cel al indicelui BETPlus, de 4,7%.

Prima poziţie în topul randamentelor YTD este ocupată de acţiunile companiei Transgaz Mediaş (+24%). Printre motivele ce au stat la baza creşterii cotaţiei se numără atât rezultatele financiare peste aşteptări raportate de companie, cât şi investiţiile în infrastructura energetică prin intermediul PNRR, dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră şi perspectivele unui acord de pace în Ucraina. Acţiunile se tranzacţionează la 29 de lei, valoare apropiată de maximul istoric de 30 de lei înregistrat în iunie 2017, nivel ce reprezintă o zonă importantă de rezistenţă în perioada următoare.

Acţiunile Simtel Team ocupă poziţia a doua în topul creşterilor YTD, cu o apreciere de 22,7%, pe fondul raportării unor rezultate financiare peste aşteptări, dar şi a estimărilor pentru 2025. Compania urmăreşte continuarea diversificării portofoliului de produse şi servicii, monetizarea energiei produse în parcurile fotovoltaice proprii şi creşterea volumelor de energie furnizate prin intermediul GES Furnizare. Următorul nivel de rezistenţă îl regăsim la 57 de lei, iar 43 de lei reprezintă o zonă importantă de suport.

La polul opus, în top cele mai mari scăderi YTD, pe prima poziţie se află acţiunile Altur Slatina cu o depreciere de 18% a cotaţiei, ca urmare a raportării unor rezultate financiare aferente lui 2024 în scădere faţă de 2023, dar şi sub cele bugetate. Acţiunile se tranzacţionează la un preţ de 0,0555 lei, atât sub mediile mobile pe termen scurt, EMA de 8 şi 21 de zile, cât şi sub cele pe termen mediu şi lung SMA de 50 şi 200 de zile. Un suport important se regăseşte în zona de 0,0400 lei.