TradeVille: Schlumberger - doar veşti bune pentru investitori

Schlumberger NV a reuşit să bată aşteptările pieţei cu raportarea pentru ultimul trimestru al anului 2024, anunţând creşteri ale situaţiilor financiare, ale dividendului şi un program mai ambiţios de răscumpărări de acţiuni în 2025, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Schlumberger este un furnizor de tehnologie pentru operarea şi întreţinerea zăcămintelor, foraj, producţie şi procesare pentru industria Oil&Gas. Compania colaborează cu clienţii pentru a le asigura acestora accesul la energie prin furnizarea de soluţii digitale şi implementarea de tehnologii, activitatea fiind organizată pe câteva segmente, printre cele mai importante fiind: Digital & Integration - expertiză digitală, servicii de interpretare şi gestionare a datelor seismice şi soluţii în vederea eficientizării echipamentelor de producţie; Reservoir Performance - optimizarea productivităţii şi a performanţei zăcămintelor; Well Construction - soluţii privind platformele şi produsele de foraj; Production Systems - soluţii pentru îmbunătăţirea producţiei şi exploatarea cât mai eficientă a zăcămintelor subterane de ţiţei şi gaze onshore şi offshore.

Majoritatea capitalului social al companiei este deţinut de către acţionari instituţionali, care au o pondere de 85,5%, în timp ce insiderii deţin 0,2%. Printre fondurile cu cea mai mare pondere în capitalul social al Schlumberger se numără Vanguard (9,6%), Blackrock (8,4%) şi Capital World Investors (7,3%). În ultimele 12 luni s-au înregistrat 11 tranzacţii ale insiderilor, toate fiind de vânzare. Per total, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la aproximativ 25,7 milioane de dolari.

Managementul companiei este condus de către Olivier Le Peuch, în funcţia de CEO, începând cu anul 2019. Printre principalii concurenţi ai companiei în segmentul de activitate sunt Baker Hughes, Halliburton, Nov şi Weatherford International.

• Profit peste aşteptări

Schlumberger a anunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, un profit net pe acţiune (EPS) de 0,92 dolari (+2,6% vs prognoze; +7% în ritm anual). Veniturile pentru ultimul trimestru al anului trecut s-au ridicat la 9,28 miliarde de dolari, fiind cu 1,1% peste prognozele pieţei şi cu 3,3% peste cele din ultimul trimestru din 2023. Cifrele pentru întreg anul 2024 s-au ridicat la 3,41 dolari/acţiune în cazul EPS, cu 14,4% mai mare faţă de 2023, în timp ce veniturile companiei au fost de 36,3 miliarde de dolari, cu 9,5% mai mari faţă de 2023 şi puţin peste aşteptările pieţei. Principalii factori care au contribuit la dinamica situaţiilor financiare au fost creşterea vânzărilor pe plan internaţional, mai exact în Orientul Mijlociu&Asia (+18%) şi în Europa&Africa (+13%). Vânzările din America de Nord şi-au revenit în ultimul trimestru din 2024, crescând cu 4% faţă de trimestrul al treilea şi cu 7% faţă de aceeaşi perioadă din 2023.

Investitorii au primit bine rezultatele, trimiţând cotaţia acţiunilor cu peste 6% mai sus în sesiunea de raportare ce a urmat publicării raportului. Concurenţii direcţi ai companiei, printre care se numără Baker Hughes, Halliburton, Nov şi Weatherford International, urmează să raporteze în următoarele săptămâni.

• Perspective şi estimări: companie optimistă, analişti pesimişti

Managementul companiei a aprobat o creştere cu 3,6% a dividendului trimestrial, de la 0.275 dolari/acţiune, la 0,285 dolari/acţiune, acesta urmând să fie plătit în data de 3 aprilie 2025, acţionarilor înregistraţi la 5 februarie 2025.

CEO-ul Schlumberger, Le Peuch, a ţinut să menţioneze că acţiunile companiei ar fi subevaluate în raport cu puterea afacerii, ceea ce a determinat societatea să încheie tranzacţii de răscumpărare accelerată a propriilor acţiuni în valoare de 2,3 miliarde de dolari. Schlumberger are în plan să le returneze acţionarilor un minim de 4 miliarde de dolari în 2025, faţă de 3,3 miliarde de dolari în 2024.

Privind perspectivele Schlumberger, LePeuch a menţionat că investiţiile în UpStream vor rămâne moderate în cadrul industriei pe termen scurt din cauza supraofertei globale, în timp ce creşterea economică mondială, nevoia de securitate energetică, împreună cu cererea exponenţială a centrelor de date AI de energie vor susţine investiţiile în industria de petrol şi gaze pentru următorul deceniu.

Cu toate acestea, anul 2025 ar putea fi afectat de un mediu mai puţin dinamic pe pieţele offshore din Marea Nordului, Australia şi Angola Africa Centrală şi de Est, în timp ce SLB estimează că activitatea de petrol şi gaze din America de Nord să scadă, iar anumite ţări, precum Arabia Saudită, Egipt şi Australia, să înregistreze scăderi ale cheltuielilor în 2025. În acelaşi timp, analiştii de la Raymond James se aşteaptă să vadă un an fără creşteri semnificative pentru companiile din segmentul de servicii pentru industria petrolieră, întrucât bugetele de cheltuieli de capital publicate de marii operatori până în prezent sugerează că activitatea ar putea fi plată sau chiar în scădere.

• Acţiunea Schlumberger - pe curs pozitiv, în 2025

În sesiunea de tranzacţionare de vineri, acţiunile SLB au ajuns până la un maxim, urcând cu 8,3% faţă de preţul de închidere anterior, după ce compania a anunţat rezultate financiare mai mari faţă de estimările pieţei, un dividend în creştere şi un program mai mare de răscumpărări de acţiuni. Extazul investitorilor s-a menţinut şi după teleconferinţa cu aceştia, cotaţia acţiunilor închizând ziua de tranzacţionare de vineri cu +6% faţă de ultimul preţ de închidere, notează TradeVille.

În ultimele 12 luni, preţul acţiunilor SLB a suferit o scădere de 9,8%, declinul fiind compensat semnificativ în anul 2025. Compania a înregistrat o creştere de 15,3% de la începutul lunii ianuarie. Evoluţia acesteia este mai volatilă faţă de piaţa americană, reprezentată de indicele S&P 500, care a marcat o creştere de 25,8% în ultimele 12 luni, în timp ce de la începutul lunii ianuarie şi până acum a urcat cu 1,5%.

Începând cu al treilea trimestru din 2023, acţiunile SLB s-au tranzacţionat pe un trend descendent, situându-se sub media mobilă de 200 zile, care a devenit un nivel important de rezistenţă.

Evoluţia anuală a companiei se apropie de cea a concurenţilor săi precum Halliburton, care a înregistrat o scădere a cotaţiei cu 10,8% sau Weatherford International (-19,8%), în timp ce Baker Hughes, care în 2024 a prezentat rezultate financiare puternice, a avut o performanţă de +51,7% în aceeaşi perioadă.

În prezent, cotaţia se află din nou în preajma mediei mobile simple de 200 de zile. O străpungere a acestui nivel de rezistenţă le-ar putea oferi investitorilor un raliu până la următorul nivel de rezistenţă situat cu aproximativ 10% mai sus faţă de acest reper.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Schlumberger

Oportunităţi

- Condiţii macroeconomice favorabile: Compania a beneficiat în ultimii trei ani de o cerere mare de servicii pentru sondele de petrol, ca urmare a creşterii mari a preţului ţiţeiului şi necesitatea unor noi investiţii în segmentul combustibililor fosili pentru menţinerea securităţii energetice.

- Revenirea lui Trump la Casă Albă: Trump este cunoscut internaţional pentru sprijinul său pentru industria petrolieră, iar revenirea sa în poziţia de preşedinte al SUA va da încredere pentru realizarea unor noi investiţii în acest segment.

- Analişti: În ultimul an, 22 de analişti de pe Wall Street au emis ratinguri pentru companie, consensul fiind de "Moderate Buy" în prezent.

- Companie subevaluată: Conform estimărilor Wall Street, consensul mediu pentru preţul acţiunii Schlumberger în următoarele 12 luni este de 56,03 dolari/acţiune (+28,6% vs prezent), cu un preţ ţintă maxim de 71 dolari/acţiune şi un preţ ţintă minim de 44 dolari/acţiune.

- Multipli mai mici faţă de piaţă: Schlumberger are în prezent multipli mai mici faţă de media pe industrie, ceea ce o poate face o companie atractivă pentru investitori. Astfel, Schlumberger are un PE de 13,7 (vs 16,8 industrie), un PS de 1,7 (vs 2,2 industrie) şi un EV/EBITDA de 7,9 (vs 11,1 industrie).

- Expunerea în Rusia, în scădere: Compania a fost în trecut supusă unor presiuni sociale pentru partea sa de business din Rusia. În prezent, aceasta constituie 4% din veniturile sale, fiind în scădere de la 5% în 2023, ceea ce a calmat spiritele, cel puţin pentru moment.

Riscuri

- Expunerea la fluctuaţiile preţului global al petrolului: Schlumberger are expunere mare la fluctuaţiile preţului mondial al petrolului şi la pierderi potenţiale mari în cazul eşecului unor proiecte individuale.

- Dependenţă de marii producători de petrol: Principalul segment de activitate al companiei este oferirea de servicii pentru extracţia petrolului, ceea ce o face dependentă de investiţiile pe care marii producători de petrol sunt gata să le facă pe acest segment.

- Riscuri de reglementare: Operaţiunile Schlumberger fac obiectul unor iniţiative legislative şi de reglementare care abordează probleme de mediu, inclusiv iniţiative care vizează impactul schimbărilor climatice globale. Orice modificare a acestor reglementări ar putea avea un impact asupra operaţiunilor şi profitabilităţii companiei.