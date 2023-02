Universal Robots raportează un profit record, în ciuda incertitudinii globale

Universal Robots, compania daneză de roboţi colaborativi (coboţi), a raportat venituri de 85 de milioane de dolari în al patrulea trimestru, ceea ce a adus veniturile anuale din 2022 la 326 de milioane de dolari, în creştere cu 5% faţă de 2021, conform unui comunicat remis redacţiei. La un curs de schimb constant, creşterea pe parcursul anului a fost 12%.

Directorul financiar al companiei, Kim Andreasen, a punctat: "Suntem mândri că am continuat să ne dezvoltăm afacerea, în ciuda faptului că ne-am confruntat cu un mediu macroeconomic dificil în 2022. Ne-am concentrat pe acei factori pe care suntem capabili să îi controlăm şi am depăşit provocările ce ţin de aprovizionare şi, astfel, am putut raporta cel mai mare venit anual înregistrat până în prezent."

Potrivit sursei citate, cererea pentru automatizare în Europa a încetinit în 2022, după începerea războiului din Ucraina. Rezultatele Universal Robots au fost, de asemenea, afectate de schimbarea cursurilor de schimb, un obstacol în ceea ce priveşte creşterea financiară.

În ciuda schimbărilor de pe pieţele globale, cererea generală pentru automatizare este aşteptată să-şi continue creşterea în 2023, ca urmare a accentuării deficitului forţei de muncă şi a schimbării de percepţie în ceea ce priveşte aşteptările angajaţilor la locul de muncă.

Universal Robots a luat măsuri în 2022 pentru a satisface această cerere în creştere. Preşedintele companiei, Kim Povlsen, a declarat: "Am investit anul trecut în construirea unei experienţe de top la nivel mondial în sudură, paletizare şi deservirea utililajelor. De asemenea, am lucrat cu partenerii noştri din ecosistem pentru a face automatizarea mai accesibilă ca oricând pentru clienţii noştri. 2022 a fost un an important pentru companie în general; am început construcţia unui nou sediu, am atins reperul de 1.000 de angajaţi şi am lansat un nou cobot inovator", se menţionează în comunicat.