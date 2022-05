Urşii sunt invitaţi la recensământ

Urşii vor fi recenzaţi în acest an. Cum recensământul, online, la oameni nu s-a terminat din multiple motive, autorităţile au decis să mai facă o încercare în speranţa că de această dată vor avea mai mult succes. Ministrul Mediului, Tanzcos Barna, anunţă că, cel mai probabil la finalul acestui an, va exista o primă informare privind rezultatele unui recensământ al populaţiei de urs, realizat prin metoda clasică, ministrul explicând că licitaţia pentru acesta s-a finalizat recent. În paralel, este în derulare un proiect pe fonduri europene, cu buget de 10 milioane de euro, care vizează realizarea unui recensământ pe bază de mostre genetice, cel mai mare de acest gen la nivel European. Ministrul a declarat: "S-a făcut dotarea laboratorului pentru analiza probelor genetice, au fost cumpărate kiturile de prelevare de probe genetice, proiectul merge înainte împreună cu partenerii ministerului care fac practic implementarea acestui proiect de evaluare a populaţiei de urs pe bază de mostre genetice". Proiectul este cel mai mare de acest gen din Europa şi va fi finalizat anul viitor, a precizat Tanczos. În primăvara acestui an a fost lansată licitaţie pentru evaluarea populaţiei de urs prin metode clasice: "An de an nu vom putea repeta un proiect de mostre genetice. Acel proiect mare se va face, probabil, din cinci în cinci, din zece în zece ani, dar soluţiile clasice, ştiinţifice care se practică peste tot în Europa trebuie să ne ofere anual o imagine fidelă a populaţiei de urs din România. Acest proiect mai simplu şi care se va derula anual este în faza de contractare din câte am înţeles de la colegii mei săptămâna aceasta s-a închis licitaţia şi se vor contracta serviciile de evaluare a populaţiei. Undeva la sfârşitul anului probabil vom avea o primă informaţie după mai bine de şase ani când aceste evaluări nu au fost făcute". Ministrul a precizat că două licitaţii organizate în acest sens anul trecut s-au finalizat fără rezultat, din motive procedurale de achiziţie publică. Tanzcos Barna a explicat că fără informaţii privind populaţia, un plan de management al populaţiei de urs nu va putea fi complet implementat.