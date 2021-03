Vânzările grupului Kingfisher s-au majorat cu 6,8%

• Vânzările s-au majorat cu 6,8% (la o valoare constantă a cursului de schimb), determinate de creşterea puternică din trimestrul 2 şi reducerea perturbărilor, transmite un comunicat de presă trimis redacţiei.

• Vânzările în termeni comparabili (LFL) au crescut cu 7.1%, pe toate segmentele de piaţă din Marea Britanie şi Irlanda, Franţa, Polonia, România şi Portugalia

-Vânzările LFL au crescut cu 15,5% în trimestrul 4 20/21, pentru toate categoriile

• Vânzările online, în creştere cu 158%; în acest moment reprezintă 18% din vânzările totale ale Grupului (în anul financiar anterior procentul era de 8%)

-Vânzările în cazul serviciului Click & Collect au crescut cu 226%; reprezintă 78% din vânzările online ale Grupului (în anul financiar anterior procentul era de 62%)

• Profitul a crescut cu 27,4% (la un curs constant), în mare parte determinat de performanţa B&Q

• Profitul ajustat înainte de impozitare a crescut cu 44,4%, incluzând aproximativ 85 milioane £ în economii nete recurente în anul fiscal 20/21

Thierry Garnier, Chief Executive Officer în cadrul Kingfisher, a declarat:

"Dedicarea şi angajamentul celor 80.000 de colegi ne-au permis să realizăm progrese strategice, operaţionale şi financiare substanţiale în acest an. Business-ul Kingfisher depăşeşte criza COVID mai puternic, cu o poziţie competitivă îmbunătăţită pe toate pieţele cheie, o creştere puternică a numărului de clienţi noi şi un avans semnificativ în transformarea digitală. Aş dori să mulţumesc personal tuturor echipelor noastre pentru eforturile lor incredibile în cele mai dificile circumstanţe.

Am lansat strategia Powered by Kingfisher conform planificării şi chiar am avansat în multe domenii. Brand-urile noastre sunt acum mai puternice şi mult mai agile, ceea ce le-a permis să se adapteze rapid în contextul volatil de anul trecut, susţinute la nivel de global de forţa şi expertiza Grupului Kingfisher.

Am continuat să ne axăm pe aspectele cheie ale business-lui şi să le îmbunătăţim. Am finalizat reorganizarea fundamentală a modelului nostru operaţional şi am inclus noi abordări comerciale adaptate pieţelor locale. În Franţa, performanţa şi poziţia noastră competitivă s-au îmbunătăţit semnificativ, deoarece am abordat problemele operaţionale şi ne-am consolidat echipele şi gamele de produse. Mai avem în continuare de lucrat, dar progresul şi angajamentul general al echipelor noastre sunt evidente.

Realizăm progrese semnificative în ceea ce priveşte obiectivele noastre strategice pe termen lung. Pe segmentul e-commerce, prin implementarea rapidă a modificărilor la nivelul magazinelor, sistemelor IT şi lanţului de aprovizionare, am răspuns cererii clienţilor în materie de rapiditate şi proximitate. Această abordare, susţinută de modelul nostru de amplasare a magazinelor în centrul oraşelor, a determinat o creştere rapidă a serviciului Click & Collect şi a vitezei serviciilor de livrare la domiciliu. Vânzările online ale Grupului au crescut cu 158%, reprezentând acum 18% din totalul vânzărilor noastre. De asemenea, am accelerat ritmul de dezvoltare pentru mobile, servicii, concepte de magazin şi parteneriate şi avem multe inovaţii interesante în curs de implementare.

Pe parcursul anului, ne-am menţinut angajamentul de a lua decizii responsabile pentru colegii, clienţii şi comunităţile noastre. Acestea au inclus: modernizarea standardelor noastre de operare în siguranţă; donaţii de echipamente de protecţie, în sprijinul colegilor şi al personalului din prima linie; rambursarea sprijinulului guvernamental şi dezvoltarea unor planuri pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice şi a defrişărilor.

Perspectivele actuale de creştere rămân pozitive şi, deşi vizibilitatea pentru întreg anul rămâne limitată, suntem încrezători în privinţa performanţei pieţelor noastre în ansamblu. Criza COVID a favorizat apariţia unor noi tendinţe, care susţin în mod cert industria din care facem parte - mai mult timp lucrând de acasă, acordarea unei atenţii mai mari casei transformate în "hub" şi dezvoltarea unei noi generaţii de pasionaţi DIY - şi care preconizăm că nu se vor schimba în viitorul apropiat. Odată cu progresul nostru strategic, avem o poziţionare favorabilă pentru a valorifica aceste tendinţe noi şi pozitive ale pieţei".

În România, vânzările s-au majorat cu 11,8% (+ 10,8% creştere a vânzărilor în termeni comparabili), ajungând la 242 milioane £, determinate de o cerere în creştere pe toate categoriile de produse şi pe tot parcursul anului, în urma rebranding-ului de succes al fostelor magazine Praktiker în Brico Depôt. Astfel, business-ul Brico Depôt şi-a redus pierderile cu aproximativ 40%, la 14 milioane £ (în anul fiscal 19/20 pierderile raportate au fost de 23 milioane £), rezultate favorizate şi de costuri operaţionale mai mici.

"2020 a fost un an marcat de provocări excepţionale. Capacitatea rapidă de adaptare a contat mai mult ca niciodată, pe măsură ce am implementat noi modalităţi de lucru necesare pentru a ne desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă în pandemie. O altă prioritate în activitatea noastră curentă de business a fost aceea de a avea grijă de sănătatea clienţilor şi a colegilor noştri, astfel încât să îi protejăm şi să rămână în siguranţă.

Pe de altă parte, eforturile susţinute şi mobilizarea exemplară a echipelor Brico Depôt s-au dovedit esenţiale pentru a ne menţine magazinele deschise şi a ne respecta angajamentele asumate faţă de toţi clienţii şi partenerii noştri. Sunt mândră de modul în care au gestionat criza şi le mulţumesc pentru ceea ce au realizat în ultimul an. Eforturile lor ne-au permis să dezvoltăm business-ul şi să finalizăm procesul de fuziune cu Praktiker şi am încredere, de asemenea, că vom ieşi din criză mai rezistenţi şi mai agili.

Datorită sprijinului grupului Kingfisher şi strategiei Powered by Kingfisher pe care ne bazăm, am dezvoltat noi servicii, precum Click & Delivery, am lansat noi branduri exclusive pentru clienţii noştri, cu design modern şi atractiv, respectiv facilităţi unice, precum garanţie pe viaţă la unele game. Aproape de inimile noastre este lansarea Fundaţiei BricoDepôt, prin care am sprijinit 10 proiecte comunitare menite să îmbunătăţească condiţiile de locuit, calitatea vieţii şi securitatea pentru peste 2.600 de persoane defavorizate.

Deşi perspectivele rămân incerte, am depăşit cu succes provocările cu care ne-am confruntat în ultimul an şi privim cu încredere spre viitor", a menţionat Adela Smeu, CEO, Brico Depôt România.