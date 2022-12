VICEPREŞEDINTELE ANRE:"Patru categorii de consumatori trebuie să depună declaraţia pentru a beneficia de plafonarea preţului la energie"

Patru categorii de consumatori ar putea fi vizate de obligaţia de a depune cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru a beneficia de un preţ plafonat la energie, respectiv cei care folosesc aparate medicale, familiile cu minimum trei copii, familiile monoparentale cu cel puţin un copil şi consumatorii care au mai mult de un loc de consum, a declarat, astăzi, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), relatează Agerpres.

"Cele 4 categorii care ar putea să fie vizate, deci nu neapărat în toată toate cazurile, de obligaţia de a depune cererea şi declaraţie sunt cei care folosesc aparate medicale, familiile cu minimum trei copii şi familiile monoparentale cu cel puţin un copil. Ei categoric trebuie să depună cerere şi declaraţie dacă vor să beneficieze de plafonul de 68 de bani. Ei au dreptul la plafonul de 68 de bani kilowat/oră, fără nicio limită de consum, dar cu condiţia să depună cerere şi declaraţie. Şi pentru aceste situaţii, cererea şi declaraţia s-au postat pe site-ul autorităţii încă de ieri (miercuri n.r.). Foarte mulţi dintre furnizori au preluat, chiar au îmbunătăţit aceste modele şi sunt postate pe site-urile lor. Legea spune că aceste trei categorii vor beneficia de plafon începând cu prima zi a lunii următoare după ce au depus cererea. Deci, cei care reuşesc să depună cererea în decembrie vor beneficia de la 1 ianuarie de plafonul de 68 de bani. A patra categorie este categoria acelor consumatori care au mai mult de un loc de consum. Nici în cazul lor nu toată lumea trebuie să depună neapărat o declaraţie şi o cerere, pentru că legea prevede că ei au dreptul sau furnizorii sunt obligaţi să aplice plafonul dacă se încadrează cu consumul la valorile prevăzute în lege pentru adresa de domiciliu sau de reşedinţă, În cazul în care furnizorul poate să identifice adresa de domiciliu sau adresa de reşedinţă în cazul mai multor locuri de consum, automat aplică pentru locul de consum respectiv", a explicat Nagy-Bege.

El a subliniat că, în situaţia în care clientul vrea să i se aplice plafonul sau unul dintre plafoane pentru alt loc de consum decât cel de domiciliu sau de reşedinţă, de abia atunci trebuie să depună o cerere şi o declaraţie şi să indice foarte clar furnizorului pentru care dintre locurile de consum doreşte să primească preţ plafonat.

"Teoretic şi modelul pe care l-am postat noi se poate folosi, pentru că prima parte a cererii, a declaraţiei are un spaţiu unde se poate completa exact adresa pentru care doreşte clientul să beneficieze de plafonare. Dar exact asta am discutat cu furnizorii. Ei au această libertate, să îmbunătăţească modelele noastre de cerere şi declaraţii pe care le-am postat, să le diversifice, să le personalizeze pentru fiecare caz în parte, dacă simt că asta uşurează sarcinile clienţilor. Ceea ce aş dori să specific pentru că, după ce ieri am postat noi aceste cereri şi declaraţii, foarte mulţi clienţi au completat aceste cereri şi declaraţii şi ne-au trimis nouă: cererile şi declaraţiile nu se trimit la ANRE. Noi nu avem ce să facem cu aceste cereri şi declaraţii, ele se depun la furnizorii cu care aceşti clienţi, aceşti consumatori de energie electrică au contracte", a subliniat Nagy în declaraţia făcută presei.

Pe de altă parte, el a menţionat că pot fi situaţii în care un client să aibă mai multe locuri de consum şi pentru fiecare loc de consum contractul să fie cu alt furnizor,

"Evident, furnizorul nu are de unde să ştie că acel client are şi alte locuri de consum, pentru că el, în sistemul lui, vede un client şi un loc de consum. În acest caz, am convenit cu furnizorii, până când nu primesc nicio informaţie de la clienţi, să aplice plafonul, cu condiţia, bineînţeles, să se încadreze cu consumul la valorile prevăzute din lege şi ne vom implica noi, autoritatea, pentru că, în urmă cu câteva săptămâni, am anunţat că am finalizat platforma online de schimbare a furnizorului, care este o bază de date cu toate locurile de consum şi toate contractele de energie electrică şi gaze naturale din România, unde noi exact putem identifica aceste cazuri, (...) putem să verificăm dacă un client are contract cu unul sau mai mulţi furnizori şi vom identifica aceste cazuri. Eu personal nu cred că sunt foarte multe, poate câteva sute. Vom comunica furnizorilor care sunt vizaţi de aceste situaţii exact lista clienţilor care sunt în această situaţie şi furnizorii vor comunica cu clientul, vor prezenta situaţia, că, uite, ştim că ai mai multe locuri de consum şi contracte cu alţi furnizori, legea prevede că poţi să beneficiezi doar pentru un singur loc de consum, te rog, într-un termen, nu ştiu, de două săptămâni, o lună, să ne comunici pentru care dintre cele 2, 3, 4, 5 locuri de consum optezi şi pentru care dintre furnizori. Şi după ce se face prima etapă, vom strânge iarăşi informaţiile, vom verifica iarăşi dacă s-a întâmplat ceva şi au optat clienţii şi dacă au mai rămas în listă clienţi cu mai multe locuri de consum la acelaşi furnizor şi nu au optat, atunci vom derula până când eliminăm absolut toate cazurile", a mai spus vicepreşedintele ANRE.

Eventual, a adăugat el, dacă furnizorul îi scrie în adresă că lipsa răspunsului reprezintă acord pentru neaplicarea plafonului sau aplicarea plafonului de 1,3 lei şi asta este o soluţie.