Visa reinventează plăţile cu cardul prin lansarea de noi produse adaptate erei digitale

Comportamentul de plată s-a schimbat în ultimii cinci ani mai mult decât în ultima jumătate de secol. Consumatorii au evoluat, adaptându-se la noi experienţe de plată: de la comerţul digital integrat pe diverse dispozitive până la adoptarea rapidă a plăţilor contactless. În cadrul evenimentului Visa Payments Forum, organizat în San Francisco, Visa (NYSE: V) a prezentat noi produse şi servicii care vor revoluţiona utilizarea cardurilor şi vor răspunde viitoarelor cerinţe ale companiilor, comercianţilor şi consumatorilor, precum şi ale instituţiilor financiare, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Industria noastră a ajuns într-un moment crucial - noile tehnologii precum inteligenţa artificială generativă schimbă rapid modul în care facem cumpărături şi ne gestionăm finanţele", a declarat Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer, Visa. "Anunţăm următoarea generaţie de experienţe de plată complet digitale. Noile funcţionalităţi ale cardurilor şi inovaţiile digitale pe care le lansăm vor crea pentru consumatori un viitor mai personalizat, mai confortabil şi mai sigur atunci când vine vorba de plăţi", potrivit comunicatului.

Noile produse şi servicii Visa vor fi implementate gradual pe parcursul acestui an şi includ:

Visa Flexible Credential

Un studiu Visa arată că peste jumătate dintre utilizatorii de carduri doresc să îşi poată accesa mai multe conturi de plată cu o singură autentificare. Prin intermediul Visa Flexible Credential, consumatorii vor face uşor această trecere între diverse metode de plată pe care le vor găsi în acelaşi loc, având libertatea de a alege opţiunea potrivită nevoilor lor. Mai mult, tehnologia permite clienţilor să controleze cu uşurinţă parametrii de plată sau să aleagă dacă plătesc cu un card de debit sau de credit, prin soluţia de plată în rate egale, fără dobândă (Buy Now Pay Later) sau utilizând punctele de fidelitate primite de la comercianţi. Disponibil deja în Asia, Visa Flexible Credential va fi lansat în S.U.A. în a doua jumătate a acestui an, iar în Europa anul viitor, se menţionează în comunicat.

Tap to Everything

La nivel mondial, există şase miliarde de dispozitive mobile care oferă consumatorilor un instrument versatil cu tehnologie NFC integrată care face posibilă plata printr-o simplă apropiere a cardului sau a portofelului digital. La sfârşitul anului 2023, rata de adopţie a tehnologiei Visa Tap to Pay a ajuns la 65% la nivel global, de două ori mai mare faţă de 2019, ceea ce confirmă faptul că oferă una dintre cele mai bune experienţe de plată din prezent .

Anul acesta, soluţia îşi extinde capabilităţile pe dispozitivele mobile, devenind o parte integrată a experienţei de plată cu Visa.

Tap to Pay: orice dispozitiv poate deveni acum un terminal de plată POS

Tap to Confirm: face posibilă autentificarea prin confirmarea rapidă a identităţii la cumpărăturile online

Tap to Add Card: oferă un nivel suplimentar de siguranţă la adăugarea cardului în portofelul digital sau în aplicaţii

Tap to P2P (de la o persoană la alta): permite transferul banilor în familie şi între prieteni

Serviciul Visa Payment Passkey

Identificarea unei persoane în lumea digitală a devenit un proces incredibil de complex şi a determinat o creştere semnificativă a nivelului de fraudă. În prezent, numărul cazurilor de fraudă la plata online este de şapte ori mai mare decât în cazul plăţilor fizice .

Având la bază cele mai noi standarde de identificare rapidă a identităţii în online (Fast Identity Online - FIDO), Visa Payment Passkey poate confirma identitatea consumatorului şi autoriza plata online prin simpla scanare biometrică, bazată pe recunoaştere facială sau amprentă. În timpul cumpărăturilor online, această tehnologie înlocuieşte nevoia utilizării parolelor clasice sau a celor dinamice şi face tranzacţiile mai simple şi mai sigure, se arată în comunicat.

"Există o dorinţă globală pentru compatibilitate, interoperabilitate şi simplitate atunci când vine vorba de plăţi online. Tehnologia Visa de autentificare prin passkey, concepută special pentru plăţi, reprezintă o schimbare masivă de paradigmă în industrie deoarece confirmă identitatea fără a întrerupe experienţa de plată", a spus Forestell. "Serviciul Visa Payment Passkey oferă securitate sporită, în timp ce reduce fricţiunea care poate îngreuna realizarea plăţii atunci când cumperi online, de pe orice dispozitiv sau site, oriunde în lume." Visa Payment Passkey ar putea fi disponibilă în Europa începând din toamna acestui an.

Serviciile Click to Pay şi Visa Payment Passkey

În prima etapă de implementare, Visa integrează Serviciul Visa Payment Passkey în Click to Pay, oferind o experienţă mai simplă şi mai sigură la finalizarea plăţii. În plus, Visa va colabora cu emitenţii din mai multe pieţe la nivel global pentru activarea serviciilor Click to Pay şi Visa Payment Passkey la noile carduri Visa, fără a mai fi nevoie ca detaliile cardului şi parolele să fie adăugate manual la momentul primirii cardului.

Pay by Bank

Plăţile fără card nu oferă aceeaşi experienţă, securitate şi protecţie. Prin serviciul Pay by Bank, Visa digitalizează şi eficientizează experienţa de plată între două conturi, oferind consumatorilor mai multe opţiuni de plată. Fie că este vorba de un transfer între conturi, solicitarea unui împrumut sau folosirea oricărei alte surse de plată, tranzacţia va fi la fel de simplă ca în cazul utilizării unui card. Odată cu achiziţionarea Tink, Visa s-a extins în întreaga Europă, punând la dispoziţie instrumente inovatoare de management financiar pentru milioane de clienţi ai băncilor şi eliminând obstacolele care pot apărea în experienţa de plată. Disponibil pe mai multe pieţe din Europa, serviciul Pay by Bank urmează a fi lansat anul acesta şi în S.U.A.

Serviciul Visa Protect, disponibil pentru plăţile între conturi

Visa procesează peste 200 de miliarde de tranzacţii în fiecare an, iar pentru fiecare dintre acestea analizează 500 de elemente de date, ceea ce permite identificarea şi împiedicarea fraudelor în timp real. Experienţa în utilizarea inteligenţei artificiale acumulată în decenii ajută astfel la combaterea fraudei la plăţile instant între conturi. Soluţia este folosită în America Latină şi se află în fază pilot în Marea Britanie, identificând deja 60% dintre fraudele şi cazurile de înşelătorie la plăţile în timp real, care nu puteau fi detectate anterior de instituţiile financiare, se precizează în comunicat.

Plăţi tokenizate

În ultimii 10 ani, Visa a adăugat un nivel suplimentar de securitate ecosistemului de plăţi prin tehnologia de tokenizare ce ascunde informaţiile sensibile de plată în timpul tranzacţiei. Astăzi, 29% din totalul tranzacţiilor procesate de Visa sunt tokenizate, cu o rată ridicată de adoptare în rândul comercianţilor şi emitenţilor pe aproape toate pieţele la nivel global. Şi în România avantajele tokenizării pentru comercianţi şi consumatori sunt tot mai evidente, ceea ce a făcut ca numărul tranzacţiilor tokenizate să crească cu 72% în 2023, comparativ cu anul precedent.

Pe măsură ce noile reglementări conturează un cadru de bune practici pentru confidenţialitatea datelor, iar inteligenţa artificială transformă modul în care descoperim informaţiile online, Visa consideră că datele despre plăţi joacă un rol important în furnizarea acestor experienţe noi şi îmbunătăţite, iar consumatorii ar trebui să aibă mai mult control asupra lor. Visa foloseşte tokenizarea pentru a oferi consumatorilor o nouă modalitate prin care îşi pot controla datele şi se pot bucura de experienţe de cumpărături îmbunătăţite, bazate pe inteligenţa artificială.

Tokenurile Visa permit consumatorilor să accepte partajarea datelor atunci când fac cumpărături online, apoi să vadă unde au fost distribuite acele date şi să limiteze accesul la datele lor oricând, direct din aplicaţia bancară. Odată ce şi-au dat acordul, consumatorii pot primi din partea comercianţilor oferte personalizate şi recomandări în timp real.